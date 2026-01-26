రిపబ్లిక్ డే స్పెషల్ విషెస్- మీ ఫొటోలతోనే స్టిక్కర్లు, వీడియోలను క్రియేట్ చేసుకోండిలా!
గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మీకు నచ్చిన ఫొటోలతో వాట్సాప్ స్టిక్కర్లను క్రియేట్ చేయడం ద్వారా మీ కుటుంబ సభ్యులకు లేదా సన్నిహితులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయవచ్చు. అదెలాగో తెలుసుకుందాం రండి.
Published : January 26, 2026 at 10:43 AM IST
Hyderabad: నేడు దేశవ్యాప్తంగా రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. 1950లో భారత రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చిన తేదీని పురస్కరించుకుని మనం ఏటా ఈ వేడుకలు నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఈ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని సోషల్ మీడియాలో ఒక ట్రెండ్ నడుస్తోంది. తమ ఫొటోనే వాట్సాప్ స్టిక్కర్లు, త్రివర్ణ పతాకంతో పాటు రంగురంగుల ఫొటోలు, వీడియోలను క్రియేట్ చేసి ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీకి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. మీరు కూడా ఈ ట్రెండ్లో పాల్గొని మీ ప్రియమైన వారికి రిపబ్లిక్ డే విషెస్ను తెలపండిలా!
గణతంత్ర దినోత్సవ వాట్సాప్ స్టిక్కర్లు: మన జీవితాల్లోకి టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత ఏ వేడుకనైనా ఇతరులతో పంచుకోవడం చాలా సులభం అయిపోయింది. ఇంతకుముందు ఎవరికైనా విషెస్ చెప్పడం అంటే కాస్త కష్టంతో కూడుకున్న పనిగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అదంతా మారిపోయింది. ఎంత దూరంలో ఉన్నవారికైనా ప్రత్యేకమైన రీతిలో విషెస్ చెప్పొచ్చు.
కేవలం మెసెజ్లనే కాకుండా తమకు నచ్చిన ఫొటోలను కలిపి స్టిక్కర్ల రూపంలోనూ పంపించే అధునాతన ఫీచర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇందుకోసం మీరు వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసి అందులో "Meta AI"కు ఒక చిన్న టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్ ("Indian flag with tricolor text" or "Happy Republic Day 2026") వంటివి అందిస్తే చాలు. వెంటనే వాట్సాప్ మెటా ఏఐ మీ కోసం వివిధ రకాల సృజనాత్మక డిజైన్లను రూపొందిస్తుంది.
మీరు కావాలనుకుంటే, Google Play Store లేదా Apple App Store నుంచి రెడీమేడ్ రిపబ్లిక్ డే స్టిక్కర్ ప్యాక్లను కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. కొన్ని యాప్లలో ఈ ఏడాది ప్రత్యేక త్రివర్ణ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్యాక్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని నేరుగా వాట్సాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసి షేర్ చేసుకోవచ్చు.
అదనంగా, జనవరి 26, 2026 నాటి ప్రసంగాలు, ఫొటోలు, విషెస్, కోట్లు ఆన్లైన్లో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిలో జాతీయ పురోగతి, సోదరభావం, రాజ్యాంగం పట్ల గౌరవానికి సంబంధించిన సందేశాలు ఉన్నాయి. వీటిలో మీకు నచ్చినవి ఎంచుకోవచ్చు.
డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లలో విడుదల చేసిన ఈ సందేశాలు, స్టిక్కర్లు గణతంత్ర దినోత్సవ ఉత్సహాన్ని మరింత పెంచడంలో సహాయపడతాయనే చెప్పొచ్చు. ఈ రంగురంగుల చిత్రాలు, స్టిక్కర్లు, వీడియోల ద్వారా మీ భావాలను పంచుకుని ప్రతి ఇంటా దేశభక్తి స్ఫూర్తిని పెంపొందించడంలో మీరూ తోడ్పడండి.