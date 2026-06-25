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GTA 6 ప్రీ-ఆర్డర్లు షురూ- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

GTA 6 ప్రీ-ఆర్డర్లు జూన్ 25 అర్ధరాత్రి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌తో పాటు ఇతర అధీకృత ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు.

GTA 6 Pre-Orders Open on June 25 Midnight
GTA 6 Pre-Orders Open on June 25 Midnight (Image Credit- Rockstar Games)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 25, 2026 at 10:08 AM IST

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Hyderabad: గేమింగ్ ప్రియులు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 'గ్రాండ్ తెఫ్ట్ ఆటో VI' (GTA 6) ప్రీ-ఆర్డర్లు మొదలయ్యాయి. రాక్‌స్టార్ గేమ్స్ జూన్ 25 అర్ధరాత్రి నుంచే ఈ గేమ్ ప్రీ-ఆర్డర్లను ప్రారంభిస్తున్నట్లుగా ప్రకటించింది. ఎంపిక చేసిన కన్సోల్‌లలో మాత్రమే లభించే ఈ గేమ్‌ను అధికారిక వెబ్‌సైట్‌తో పాటు ఇతర అధీకృత ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో బుక్ చేసుకోవచ్చు.

దీంతో పాటు రాక్‌స్టార్ గేమ్స్ ఈ గేమ్ ధరలు, ఎడిషన్ల వివరాలను కూడా వెల్లడించింది. ఈ మోస్ట్ అవేటెడ్ గేమ్ మొత్తం రెండు వెర్షన్లలో లభిస్తుంది.

స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ ధర: రూ. 5.499

అల్టిమేట్ ఎడిషన్ ధర: రూ. 7,999

అల్టిమేట్ ఎడిషన్‌లో గేమ్‌లో ఉపయోగించే అదనపు ఐటమ్స్ ఉంటాయి. వాహనాలు, దుస్తులు, ఆయుధాలు వంటివి ప్రధాన పాత్రలు జేసన్, లూసియా కథకు అనుసంధానమై ఉంటాయి. గేమ్‌లో ఒక్కో చాప్టర్ పూర్తి చేసిన తర్వాత కొత్త ఐటమ్స్ అన్‌లాక్ అవుతాయి.

GTA 6 Pre-Orders Open on June 25 Midnight
GTA 6 Pre-Orders Open on June 25 Midnight (Image Credit- Rockstar Games)
Jason Duval holding a rifle in GTA 6
Jason Duval holding a rifle in GTA 6 (Image Credit- Rockstar Games)

నవంబర్ 20 లోపు ఏ ఎడిషన్‌ను ప్రీ-ఆర్డర్ చేసినా, లేదా కొనుగోలు చేసినా 'వింటేజ్ వైస్ సిటీ ప్యాక్' ఉచితంగా లభిస్తుంది. ఇందులో 1980ల నాటి రెట్రో స్టైల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. డిజిటల్ వెర్షన్‌ను ప్రీ-ఆర్డర్ చేసే వారికి GTA+ మెంబర్‌షిప్ ఒక నెల పాటు ఉచితం. ఈ గేమింగ్ మెంబర్‌షిప్‌తో GTA 5తో పాటు ఇతర క్లాసిక్ రాక్‌స్టార్ గేమ్స్‌కు ఇన్​స్టంట్ యాక్సెస్ లభిస్తుంది.

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