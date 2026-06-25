GTA 6 ప్రీ-ఆర్డర్లు షురూ- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
GTA 6 ప్రీ-ఆర్డర్లు జూన్ 25 అర్ధరాత్రి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్తో పాటు ఇతర అధీకృత ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
Published : June 25, 2026 at 10:08 AM IST
Hyderabad: గేమింగ్ ప్రియులు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 'గ్రాండ్ తెఫ్ట్ ఆటో VI' (GTA 6) ప్రీ-ఆర్డర్లు మొదలయ్యాయి. రాక్స్టార్ గేమ్స్ జూన్ 25 అర్ధరాత్రి నుంచే ఈ గేమ్ ప్రీ-ఆర్డర్లను ప్రారంభిస్తున్నట్లుగా ప్రకటించింది. ఎంపిక చేసిన కన్సోల్లలో మాత్రమే లభించే ఈ గేమ్ను అధికారిక వెబ్సైట్తో పాటు ఇతర అధీకృత ప్లాట్ఫారమ్లలో బుక్ చేసుకోవచ్చు.
దీంతో పాటు రాక్స్టార్ గేమ్స్ ఈ గేమ్ ధరలు, ఎడిషన్ల వివరాలను కూడా వెల్లడించింది. ఈ మోస్ట్ అవేటెడ్ గేమ్ మొత్తం రెండు వెర్షన్లలో లభిస్తుంది.
Pre-orders for Grand Theft Auto VI begin at midnight local time on June 25.— Rockstar Games (@RockstarGames) June 24, 2026
Learn more about the Ultimate Edition and pre-order bonuses at https://t.co/XPwC8URCQ4. pic.twitter.com/DKe11NcRwb
స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ ధర: రూ. 5.499
అల్టిమేట్ ఎడిషన్ ధర: రూ. 7,999
అల్టిమేట్ ఎడిషన్లో గేమ్లో ఉపయోగించే అదనపు ఐటమ్స్ ఉంటాయి. వాహనాలు, దుస్తులు, ఆయుధాలు వంటివి ప్రధాన పాత్రలు జేసన్, లూసియా కథకు అనుసంధానమై ఉంటాయి. గేమ్లో ఒక్కో చాప్టర్ పూర్తి చేసిన తర్వాత కొత్త ఐటమ్స్ అన్లాక్ అవుతాయి.
నవంబర్ 20 లోపు ఏ ఎడిషన్ను ప్రీ-ఆర్డర్ చేసినా, లేదా కొనుగోలు చేసినా 'వింటేజ్ వైస్ సిటీ ప్యాక్' ఉచితంగా లభిస్తుంది. ఇందులో 1980ల నాటి రెట్రో స్టైల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. డిజిటల్ వెర్షన్ను ప్రీ-ఆర్డర్ చేసే వారికి GTA+ మెంబర్షిప్ ఒక నెల పాటు ఉచితం. ఈ గేమింగ్ మెంబర్షిప్తో GTA 5తో పాటు ఇతర క్లాసిక్ రాక్స్టార్ గేమ్స్కు ఇన్స్టంట్ యాక్సెస్ లభిస్తుంది.