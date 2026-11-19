13 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర: గేమింగ్ బాస్ ఆగయా- 'GTA 6' ధర, స్టోరేజ్ వివరాలివే!
ప్రపంచవ్యాప్తంగా గేమింగ్ ప్రియులు ఎదురుచూస్తున్న 'గ్రాండ్ థెఫ్ట్ ఆటో 6' (GTA 6) గురువారం అర్ధరాత్రి భారత్లో లాంఛ్ అయ్యింది.
Published : November 19, 2026 at 1:01 PM IST
Hyderabad: ప్రపంచవ్యాప్తంగా గేమింగ్ ప్రియులు గత 13 సంవత్సరాలుగా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'గ్రాండ్ థెఫ్ట్ ఆటో 6' (GTA 6) గురువారం (నవంబర్ 19) అర్ధరాత్రి భారతదేశంలో అధికారికంగా విడుదలైంది. సెప్టెంబర్ 2013లో 'GTA 5' విడుదలైన తర్వాత, దశాబ్దానికి పైగా కొనసాగిన సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు రాక్స్టార్ గేమ్స్ (Rockstar Games) నేటితో ముగింపు పలికింది.
బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాసిన ప్రీ-ఆర్డర్లు!: విడుదలకు ముందే GTA VI గేమింగ్ ప్రపంచంలో సరికొత్త చరిత్రను సృష్టించింది. సెన్సార్ టవర్ అంచనాల ప్రకారం ఈ గేమ్ అభివృద్ధి కోసం ఏకంగా 1 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా భారీ బడ్జెట్ వెచ్చించగా, విడుదలకు ముందే కేవలం ప్రీ-ఆర్డర్ల ద్వారానే దాదాపు 1.1 బిలియన్ డాలర్ల ఆదాయాన్ని సంపాదించి, గేమింగ్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ప్రీ-ఆర్డర్ లాంఛ్గా రికార్డు సృష్టించింది.
Tonight, the HEAT trade Miami for Vice City when they host the Milwaukee Bucks on a never-before-seen court, wearing an all-new uniform. Tune in to the NBA on ESPN at 7PM ET for A Night in Vice City. Find out how to watch in your area at https://t.co/sLWQH9hxi7 https://t.co/zeihbzB7th— Rockstar Games (@RockstarGames) November 18, 2026
ఏయే ప్లాట్ఫామ్లలో అందుబాటులో ఉంది?: ప్రస్తుతం ఈ గేమ్ ప్లేస్టేషన్ 5 (PS5), ఎక్స్బాక్స్ సిరీస్ X/S (Xbox Series X/S)లలో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా, ఎక్స్బాక్స్ క్లౌడ్ గేమింగ్ ద్వారా ఎక్స్బాక్స్ వన్ (Xbox One)లో కూడా ఆడే వీలుంది. అయితే కంప్యూటర్ (PC) వెర్షన్ ఎప్పుడు వస్తుందనేది మాత్రం రాక్స్టార్ గేమ్స్ ఇంకా ప్రకటించలేదు.
భారత్లో GTA 6 ధర, స్టోరేజ్, ఆఫర్ల వివరాలు:
ధర వివరాలు: భారతదేశంలో GTA 6 స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ ధర రూ. 5,999 కాగా, అల్టిమేట్ ఎడిషన్ ధర రూ. 7,499గా నిర్ణయించారు. అల్టిమేట్ ఎడిషన్ కొనుగోలు చేసే వారికి అదనపు వాహనాలు, ఆయుధాలు, ప్రత్యేక దుస్తులతో పాటు ఇతర ఇన్-గేమ్ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
SET TIMES FOR GRAND THEFT AUTO VI: THE FESTIVAL Doors open at 4:00 p.m. and The Store at Mana Wynwood will be stocked with special GTAVI gear: https://t.co/XRlfYFOk0H As a thank you to Miami, all proceeds from ticket sales will go to local Miami charities. https://t.co/NAa8KO7JwN— Rockstar Games (@RockstarGames) November 18, 2026
212GB స్టోరేజ్ అవసరం: కన్సోల్ను బట్టి ఈ గేమ్ను ఇన్స్టాల్ చేయడానికి 212GB వరకు ఖాళీ స్పేస్ అవసరం ఉంటుంది. ఫైల్ సైజు చాలా పెద్దది కావడంతో, ఇంటర్నెట్ వేగాన్ని బట్టి డౌన్లోడ్ పూర్తి కావడానికి కొన్ని గంటల సమయం పట్టవచ్చు. ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా వేగంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి వై-ఫై (Wi-Fi) కంటే ఈథర్నెట్ (Ethernet) కేబుల్ ఉపయోగించడం ఉత్తమం.
బోనస్లు & GTA+ సబ్స్క్రిప్షన్: నవంబర్ 20 లోపు గేమ్ను కొనుగోలు (లేదా ప్రీ-ఆర్డర్) చేసే వారికి ప్రత్యేక బోనస్లు లభిస్తాయి. ఇందులో ఒక నెల ఉచిత GTA+ సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా ఉంటుంది. దీనిని మార్చి 31, 2027 లోపు క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి (గడువులోగా రద్దు చేయకపోతే, ఇది ఆటోమేటిక్గా పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్గా రెన్యువల్ అవుతుంది).