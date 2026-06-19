గేమింగ్ వరల్డ్లో బిగ్గెస్ట్ అప్డేట్: 'GTA 6' ప్రీ-ఆర్డర్ డేట్ వచ్చేసింది
వీడియో గేమ్ ప్రియులకు క్రేజీ అప్డేట్! ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న "GTA 6" ప్రీ-ఆర్డర్లను జూన్ 25 నుంచి ప్రారంభించనున్నట్లు రాక్స్టార్ గేమ్స్ ప్రకటించింది.
Published : June 19, 2026 at 3:11 PM IST
Hyderabad: గేమింగ్ ప్రియులకు రాక్స్టార్ గేమ్స్ (Rockstar Games) అదిరిపోయే గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది గేమర్లు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'గ్రాండ్ తెఫ్ట్ ఆటో 6' (GTA 6) ప్రీ-ఆర్డర్ డేట్ను అధికారికంగా ప్రకటించింది.
వచ్చే జూన్ 25, 2026 నుంచి వివిధ డిజిటల్ స్టోర్ఫ్రంట్స్, ప్రముఖ రిటైల్ స్టోర్స్లో ఈ గేమ్ ప్రీ-ఆర్డర్స్ ప్రారంభం కానున్నాయి. కాగా, ఈ మోస్ట్ అవేటెడ్ గేమ్ నవంబర్ 19, 2026 న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల కాబోతోంది.
అఫీషియల్ కవర్ ఆర్ట్ విడుదల: ప్రకటనతో పాటే రాక్స్టార్ గేమ్స్ ఈ గేమ్ అఫీషియల్ 'కవర్ ఆర్ట్'ను కూడా రిలీజ్ చేసింది. దీనిని యూజర్లు www.rockstargames.com/VI వెబ్సైట్ నుంచి నేరుగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వెబ్సైట్లో GTA 6 కి సంబంధించిన వాల్పేపర్స్, స్క్రీన్షాట్స్, సరికొత్త వీడియోలు వంటి అన్ని రకాల మీడియా ఫైల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
వాస్తవానికి, ఈ వీడియో గేమ్ మొదట 2025 చివరిలో విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ ఆ తర్వాత దీనిని మే 26, 2026కు వాయిదా వేశారు. అయితే, 2025 ముగియకముందే, డెవలపర్ దీనిని మరో ఆరు నెలల పాటు వాయిదా వేసి, విడుదల తేదీని 2026 నవంబర్ 19కి మార్చారు. ఆ సమయంలో గేమ్ మేకర్స్ క్షమాపణలు చెబుతూ ఈ అదనపు సమయం గేమ్ను మరింత మెరుగ్గా, అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దడంలో తమకు సహాయపడుతుందని పేర్కొన్నారు.