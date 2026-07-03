మెటాపై కేంద్రం సీరియస్- వరుసగా 2సార్లు వార్నింగ్- త్వరలో సమ్మన్స్ జారీ చేసే ఛాన్స్!
బాలల లైంగిక వేధింపుల సామగ్రిని ప్రోత్సహించేలా ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రకటనలు- మెటాకు కేంద్రం సమ్మన్స్ జారీ చేసే ఛాన్స్!
Published : July 3, 2026 at 6:01 PM IST
Govt To Summon Meta : చిన్నారులపై లైంగిక వేధింపుల ప్రకటనలు, సైబర్ మోసాల ముప్పు నేపథ్యంలో సామాజిక మాధ్యమ దిగ్గజం మెటాపై కేంద్రం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఒకే వారంలో మెటాకు కేంద్రం వరుసగా రెండుసార్లు గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. బాల బాలికలపై లైంగిక వేధింపుల కంటెంట్ను ప్రోత్సహించే విధంగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో వస్తున్న ప్రకటనల వ్యవహారాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అత్యంత తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఈ వ్యవహారంపై వివరణ కోరేందుకు మెటా సంస్థకు సమన్లు జారీ చేయాలని కేంద్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ తన మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ వివాదాస్పద ప్రకటనలపై మెటా నుంచి పూర్తి వివరణ కోరారు. అంతకుముందు వాట్సాప్లో కొత్త 'యూజర్నేమ్' ఫీచర్పై కేంద్రం తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ కొత్త ఫీచర్ వల్ల ఆన్లైన్ మోసాలు, ఫిషింగ్, డిజిటల్ అరెస్ట్ స్కామ్లు, ఒకరి పేరుతో మరొకరు మోసాలకు పాల్పడే ముప్పు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని కేంద్రం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ వ్యవహారంపై సంతృప్తికరమైన సంప్రదింపులు జరిగే వరకూ సదరు ఫీచర్ను నిలిపివేయాలని వాట్సాప్ను ఆదేశించింది.