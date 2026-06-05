త్వరలో 100 ఇథనాల్ ఫ్యూయల్ స్టేషన్లు: కేంద్రం కీలక ప్రకటన
దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో 100 ఇథనాల్ ఫ్యూయల్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
Government to roll out 100 ethanol fuel stations in major cities: Hardeep Singh Puri (Photo Credit- IANS)
Published : June 5, 2026 at 12:13 PM IST
Hyderabad: దేశంలో త్వరలోనే 100 ఇథనాల్ ఫ్యూయల్ స్టేషన్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ప్రధాన నగరాల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువు శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పురీ గురువారం ప్రకటించారు. తొలి దశలో దిల్లీ-ఎన్సీఆర్, పుణె, ముంబై, నాగ్పూర్లలో 50 నుంచి 100 స్టేషన్లు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వాడకాన్ని ప్రోత్సహించడం, దిగుమతి చేసుకునే శిలాజ ఇంధనాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడమే దీని లక్ష్యం.