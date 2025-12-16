Telangana Panchayat Elections Results2025

గూగుల్ పిక్సెల్ ఉత్పత్తులపై భారీ డిస్కౌంట్లు- వెంటనే త్వరపడండి- లేకుంటే అంతే!

Pixel 10 Series, Pixel Accessories Get Price Cuts in India During Google's End of Year Sale
Pixel 10 Series, Pixel Accessories Get Price Cuts in India During Google's End of Year Sale (Photo Credit- Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 16, 2025 at 10:46 AM IST

Hyderabad: పండక్కి ముందు కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్, వాచ్, ఇయర్​బడ్స్ వంటి ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మీకు గూగుల్ "ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్ సేల్" గురించి తెలుసా? గూగుల్ తన లేటెస్ట్ "పిక్సెల్ 10" సిరీస్ ఫోన్లపై అదిరే డిస్కౌంట్​లను అందిస్తోంది! ఈ సిరీస్​లో స్టాండర్డ్ గూగుల్ "పిక్సెల్ 10", "పిక్సెల్ 10 ప్రో", "పిక్సెల్ 10 ప్రో XL", "పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్" మోడళ్లు ఉన్నాయి. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్లతో పాటు కంపెనీ తన "పిక్సెల్ వాచ్ 3", "పిక్సెల్ బడ్స్ 2a", "పిక్సెల్ బడ్స్ ప్రో 2" ఉత్పత్తులపై కూడా భారీ డిస్కౌంట్​లను అందిస్తోంది.

ఈ సేల్ సోమవారం (డిసెంబర్ 12, 2025)న ప్రారంభమైంది. మరికొన్ని వారాల్లో అంటే జనవరి 2, 2026న రాత్రి 11:59 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు వెంటనే కంపెనీ వెబ్​సైట్​ను సందర్శించి కొనుగోలు చేస్తే మంచి ఆఫర్లను పొందొచ్చు! అంతేకాక గూగుల్ ఎంపిక చేసిన బ్యాంకులకు చెందిన క్రెడిట్ కార్డ్‌లపై ఈజీ EMI ఎంపికలు, క్యాష్‌బ్యాక్‌ను కూడా ఆఫర్ చేస్తోంది.

గూగుల్ "ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్ సేల్" ఆఫర్లు:

  • ఈ సేల్ సమయంలో "గూగుల్ పిక్సెల్ 10" స్మార్ట్​ఫోన్​ను HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుతో EMIలో కొనుగోలు చేయడం ద్వారా రూ. 7,000 తక్షణ క్యాష్‌బ్యాక్ పొందవచ్చు.
  • అదనంగా "గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో", "పిక్సెల్ 10 ప్రో XL", "పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్​" ఫోన్​లను HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్​తో EMIలో కొనుగోలు చేయడం ద్వారా రూ. 10,000 తక్షణ క్యాష్‌బ్యాక్‌ లభిస్తుంది. కస్టమర్లు 24 నెలల వరకు వడ్డీ లేని EMI ఆప్షన్లను పొందవచ్చు.
  • అదనంగా స్టాండర్డ్ "గూగుల్ పిక్సెల్ 9", "పిక్సెల్ 9 ప్రో ఫోల్డ్", "పిక్సెల్ 9a"తో సహా పిక్సెల్ 9 సిరీస్ కూడా గణనీయంగా తగ్గింపు ధరలకు లభిస్తున్నాయి. లాంఛ్​ సమయంలో గూగుల్ "పిక్సెల్ 9" ధర రూ. 79,999 ఉండగా, ఇప్పుడు రూ. 58,399లకే అందుబాటులో ఉంది.
  • అదేవిధంగా గూగుల్ "పిక్సెల్ 9 ప్రో ఫోల్డ్", "పిక్సెల్ 9a" ఫోన్ల లాంఛ్ ధరలు వరుసగా రూ.1,72,999, రూ. 49,999 ఉండగా ఇప్పుడు రూ. 1,62,999, రూ. 44,999 తగ్గింపు ధరలకు కొనుగోలు చేయొచ్చు.

స్మార్ట్​వాచ్​, ఇయర్​ బడ్స్​పై డిస్కౌంట్లు: గూగుల్ ఈ 'ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్ సేల్స్'లో తన పిక్సెల్ ఫోన్​లతో పాటు తన పిక్సెల్ వాచ్, బడ్స్ మోడళ్లపై కూడా డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. ఇప్పుడు గూగుల్ "పిక్సెల్ వాచ్ 3"ను రూ. 22,915 తగ్గింపు ధరకే విక్రయిస్తున్నారు. అంటే దీని ధరను ఏకంగా రూ. 5,000 తగ్గించారు. మరోవైపు భారతదేశంలో "పిక్సెల్ ప్రో 2 TWS" ధర దాదాపు రూ. 3,000 తగ్గింది. అంటే రూ. 22,900 ధర ఉన్న ఈ బడ్స్ ఇప్పుడు రూ. 19,900లకే లభిస్తాయి.

గూగుల్ "పిక్సెల్ 10" సిరీస్ ఫోన్​లను కంపెనీ ఇటీవలే ఆగస్టు 20న భారతదేశంలో ప్రారంభించింది. వీటిలో స్టాండర్డ్ "గూగుల్ పిక్సెల్ 10" ధర రూ. 79,999 కాగా, పిక్సెల్ 10 ప్రో, పిక్సెల్ 10 ప్రో XL, పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్ ధరలు వరుసగా రూ. 1,09,999, రూ. 1,24,999, రూ. 1,72,999. ఈ మొత్తం లైనప్ గూగుల్ సొంత Tensor 5 చిప్‌సెట్‌తో నడుస్తుంది. గూగుల్ 'ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్ సేల్స్' సేల్ సమయంలో వీటిపై మంచి ఆఫర్లను పొందొచ్చు. వీటిపై మరిన్ని వివరాల కోసం కంపెనీ వెబ్​సైట్​ను సందర్శించడం ఉత్తమం.

