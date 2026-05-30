గూగుల్ జెమిని 'స్పార్క్' వచ్చేసింది: ఇక మీ ఫోన్ ఆఫ్ అయినా సరే పనులన్నీ పూర్తయిపోతాయ్!
గూగుల్ IO 2026 (Google I/O 2026) వేదికగా ప్రకటించిన 24/7 AI ఏజెంట్ స్పార్క్ రోల్అవుట్ ఎట్టకేలకూ ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతానికి ఈ అప్డేట్ గూగుల్ వన్ అల్ట్రా సబ్స్క్రైబర్లకు అందుబాటులోకి వస్తోంది.
Published : May 30, 2026 at 3:34 PM IST
Hyderabad: సాంకేతిక పరిజ్ఞానం శరవేగంగా విస్తరిస్తున్న నేటి యుగంలో మానవ జీవన విధానంలో ఆటోమేషన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ప్రతి ఒక్కరూ తాము ఆన్లైన్లో ఉన్నా, లేకున్నా తమ డిజిటల్ పనులు ఆటోమేటిక్గా పూర్తయిపోవాలని కోరుకుంటున్నారు. ఈ భావననే వాస్తవ రూపంలోకి తీసుకువస్తూ, గూగుల్ ఈ నెల 'Google I/O' కార్యక్రమంలో 'జెమిని స్పార్క్'ను ఆవిష్కరించింది. తాజాగా ఇప్పుడు దీని రోల్అవుట్ ప్రారంభించింది.
జెమిని స్పార్క్: ఇది రాత్రి, పగలు అనే తేడా లేకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్లో మీ పనులను నిరంతరాయంగా పూర్తి చేస్తూనే ఉంటుంది. మీ ఫోన్ లేదా ల్యాప్టాప్ ఆఫ్ చేసి ఉన్నప్పటికీ, సైలెంట్గా తన పని తాను చేసుకుపోతుంది.
From a newly redesigned Gemini experience to 24/7 agentic assistance with Gemini Spark, here’s a look at this month’s Gemini Drops. 🧵— Google Gemini (@GeminiApp) May 29, 2026
ఎవరెవరికి అందుబాటులో ఉంది?: ప్రస్తుతం 'జెమిని స్మార్క్' అమెరికాలోని గూగుల్ AI అల్ట్రా సబ్స్క్రైబర్లకు అందుబాటులోకి వస్తోంది. ఈ ప్లాన్ ప్రారంభ ధర నెలకు $99.99 (సుమారు ₹9,600). ఈ AI ఏజెంట్ Android, iOS, వెబ్ ఈ మూడు ప్లాట్ఫారమ్లలోనూ అందుబాటులో ఉంటుంది. వెబ్లో ఇది 'Chat' ట్యాబ్ పక్కన ఉన్న సైడ్ ప్యానెల్లో కనిపిస్తుంది. మొబైల్లో అయితే 'Search Chats', 'Daily Brief'మధ్యలో కనిపిస్తుంది.
స్పార్క్లోకి కీలక ఫీచర్లు: గూగుల్ స్పార్క్ Tasks, Skills, Schedules అనే మూడు ప్రధాన భాగాలుగా పనిచేస్తుంది.
వీటిలో 'Tasks' (పనులు) గురించి చెప్పాలంటే, ఈ ఫీచర్ మిమ్మల్ని Gmail, Google Calendar, Docs, Sheets, Slides వంటి గూగుల్ వర్క్స్పేస్ (Google Workspace) టూల్స్తో కలుపుతుంది. ఉదాహరణకు, మీరు New Orleansలో ఇంటీరియర్ డిజైన్ ఇంటర్న్షిప్ కోసం వెతుకుతుంటే, Spark AI ఆ పనిని మీ కోసం ఆటోమేటిక్గా పూర్తి చేయగలదు.
మరోవైపు 'Skills' ఫీచర్ ద్వారా, మీరు ఒక నిర్దిష్టమైన పనిని మీకు నచ్చినట్లుగా ఎలా చేయాలో మీరు 'స్పార్క్ AI'కు నేర్పించవచ్చు. ఉదాహరణకు, 'స్పార్క్' మీ ఈమెయిల్ రాసే శైలిని (Writing Style) అర్థం చేసుకుని, ప్రతిసారీ అదే పద్ధతిలో ఇమెయిల్లను డ్రాఫ్ట్ చేయాలని మీరు అనుకుంటే, దానికి మీరు 'Ghostwriter' లాంటి కస్టమ్ స్కిల్ను సెట్ చేసి ఇవ్వవచ్చు.
ఇక 'Schedules' ఫీచర్ విషయానికి వస్తే, మీరు మీరు సమయాన్ని బట్టి లేదా ఒక నిబంధన (కండిషన్) బట్టి పనులు ఆటోమేటిక్గా జరిగేలా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, ప్రతి సోమవారం ఉదయం 9 గంటలకు 'స్పార్క్' మీ ఇన్బాక్స్ను చెక్ చేసి, గత వారంలో వచ్చిన ముఖ్యమైన ఈమెయిల్స్ అన్నింటినీ ఒకేచోట చేర్చి మీకు చిన్న సమ్మరీలా (సారాంశం) ఇస్తుంది. అంతేకాదు, ఆ ఈమెయిల్స్ ఆధారంగా మీరు ఏ పని ముందు చేయాలో ఒక టూ-డూ (To-Do) లిస్ట్ను కూడా తయారు చేసి పెడుతుంది.