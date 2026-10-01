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గూగుల్ నుంచి కొత్త AI అస్త్రం: కోడ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ కోసం 'జెమినీ 4 ఆర్గాన్'

టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ కోడింగ్, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ కోసం డీప్-రీజనింగ్ AI మోడల్ 'జెమినీ 4 ఆర్గాన్‌'ను ఆవిష్కరించింది.

గూగుల్ నుంచి కొత్త AI అస్త్రం: కోడ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ కోసం 'జెమినీ 4 ఆర్గాన్'
గూగుల్ నుంచి కొత్త AI అస్త్రం: కోడ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ కోసం 'జెమినీ 4 ఆర్గాన్' (ఫొటో క్రెడిట్: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 1, 2026 at 7:37 PM IST

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Hyderabad: గూగుల్ తన సరికొత్త ఫ్రాంటియర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) మోడల్ 'జెమిని 4 ఆర్గాన్' (Gemini 4 Argon)ను ప్రకటించింది. దీనిని సంస్థ 'ఫెయిర్‌విండ్ ప్రోగ్రామ్' (Fairwind Programme) ద్వారా ప్రాథమికంగా ఎంపిక చేసిన సైబర్ సెక్యూరిటీ నిపుణులకు అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నారు.

గూగుల్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం—సుదీర్ఘమైన, సంక్లిష్టమైన పనులలో లోతైన విశ్లేషణను (deep reasoning) స్థిరంగా కొనసాగించేలా ఈ 'ఆర్గాన్' మోడల్‌ను రూపొందించారు. ఈ మోడల్ ఇప్పటికే గూగుల్ అంతర్గత పనితీరును మారుస్తోంది. రియల్-వరల్డ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీరింగ్‌తో పాటు లీగల్ (న్యాయపరమైన), ఫైనాన్షియల్ (ఆర్థిక రంగ) పనులలో, సైబర్ సెక్యూరిటీ రక్షణ రంగంలో ఇది అద్భుతమైన ప్రదర్శనను కనబరుస్తోంది.

ధర వివరాలు: జెమిని 4 ఆర్గాన్ (Gemini 4 Argon) ప్రారంభ ధర ప్రతి మిలియన్ ఇన్‌పుట్ టోకెన్లకు $2, ప్రతి మిలియన్ అవుట్‌పుట్ టోకెన్లకు $10గా నిర్ణయించారు. అలాగే క్యాష్డ్ ఇన్‌పుట్ టోకెన్ల (cached input tokens) ధర సాధారణ ఇన్‌పుట్ టోకెన్ల కంటే 95 శాతం తక్కువగా ఉంటుంది.

Gemini 4 Argo scores 51.3% on AutomationBench platform that measures end-to-end execution across core business functions.
Gemini 4 Argo scores 51.3% on AutomationBench platform that measures end-to-end execution across core business functions. (ఫొటో క్రెడిట్: Google)

ఇంతటి శక్తివంతమైన మోడల్‌ను సురక్షితంగా విడుదల చేయడానికి జాగ్రత్తతో కూడిన, దశలవారీ విధానం అవసరమని గూగుల్ పేర్కొంది. ఇందులో భాగంగా ఆర్గాన్ మోడల్ యాక్సెస్‌ను క్రమంగా విస్తరిస్తూనే, కొత్త మోడళ్లను ముందస్తుగా పరీక్షించేందుకు ఉద్దేశించిన అమెరికా ప్రభుత్వ స్వచ్ఛంద పథకంలో భాగస్వామిగా కొనసాగుతున్నట్లు తెలిపింది.

Gemini 4 Argon stands among other top-tier frontier models such as Grok 4.7, GPT-6 Astra, and Claude Opus 5.5 in CWE-bench v1 leaderboard
Gemini 4 Argon stands among other top-tier frontier models such as Grok 4.7, GPT-6 Astra, and Claude Opus 5.5 in CWE-bench v1 leaderboard (ఫొటో క్రెడిట్: Google)

ఈ మోడల్‌ను డెవలపర్లు, వ్యాపార సంస్థలు, సాధారణ యూజర్లకు మరింత విస్తృతంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ముందు భద్రతా చర్యలను మెరుగుపరచడంలో తొలి టెస్టర్ల నుంచి వచ్చే ఫీడ్‌బ్యాక్ ఉపయోగపడుతుందని గూగుల్ పేర్కొంది.

గూగుల్ అంతర్గత పనుల్లో ఇప్పటికే జెమిని 4 ఆర్గాన్: జెమిని 4 ఆర్గాన్ మోడల్‌ను గూగుల్ ఇప్పటికే తన అంతర్గత పనుల్లో విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తోంది. ప్రత్యేకమైన కోడింగ్ టాస్కులు, లోతైన పరిశోధన, నాణ్యమైన రైటింగ్‌లో దీని సామర్థ్యాన్ని వేలాది మంది గూగుల్ ఉద్యోగులు ప్రశంసిస్తున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.

Gemini 4 Argon scores 68% on CWE-bench v1, which evaluates the model’s ability to remediate security vulnerabilities.
Gemini 4 Argon scores 68% on CWE-bench v1, which evaluates the model’s ability to remediate security vulnerabilities. (ఫొటో క్రెడిట్: Google)

దీనికి ఉదాహరణగా, క్వాంటం కంప్యూటింగ్ పరిశోధకులకు కీలక సబ్‌రూటీన్‌ల సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో 'ఆర్గాన్' ఎంతగానో సహాయపడింది. కేవలం కొన్ని నిమిషాల వ్యవధిలోనే గత బెంచ్‌మార్క్ ఫలితాలను ఇది 40 శాతం మేర అధిగమించి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.

Gemini 4 Argo scores 51.3% on AutomationBench platform that measures end-to-end execution across core business functions.
Gemini 4 Argo scores 51.3% on AutomationBench platform that measures end-to-end execution across core business functions. (ఫొటో క్రెడిట్: Google)

మరో సందర్భంలో, ఆర్గాన్ ఆధారిత ఏజెంట్ల బృందం గూగుల్ గ్లోబల్ డేటా సెంటర్లలోని టెలిమెట్రీ డేటాను విశ్లేషించి, మెమరీని ఆదా చేసే సరికొత్త మార్గాలను గుర్తించింది. దీనివల్ల ప్రాథమికంగానే 300 టెబీబైట్ (TiB)లకు పైగా మెమరీ ఖాళీ అయ్యింది. రాబోయే రోజుల్లో మొత్తం పొదుపు సామర్థ్యం 500 TiB నుంచి 1 పెబీబైట్ (PiB) వరకు ఉండవచ్చని గూగుల్ అంచనా వేసింది.

అంతేకాకుండా పదివేల లైన్ల కోడ్ నుంచి ఏకంగా 8 లక్షల లైన్ల 'Fuchsia Zircon' కెర్నల్ వరకు విస్తరించిన వివిధ ప్రాజెక్టులలో- C, C++ లో ఉన్న భారీ కోడ్‌బేస్‌లను మరింత సురక్షితమైన Rust లాంగ్వేజ్‌లోకి పెద్ద కోడ్‌బేస్‌లను మార్చేందుకు కూడా ఆర్గాన్‌ను వినియోగిస్తున్నారు. ఈ సిస్టమ్స్ అత్యంత సున్నితమైనవి కావడంతో లైవ్ సిస్టమ్స్‌లో ఉపయోగించే ముందే ప్రతి మార్పును క్షుణ్ణంగా పరీక్షించి సమీక్షిస్తున్నారు.

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