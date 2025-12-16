గూగుల్ 'డార్క్ వెబ్ రిపోర్ట్స్' నిలిపివేత- మీ డేటాను స్వయంగా మీరే తొలగించుకోండిలా!
గూగుల్ తన "డార్క్ వెబ్ రిపోర్ట్స్" ఫీచర్ను ఫిబ్రవరి 2026లో నిలిపివేయనుంది. అంతకు ముందే వినియోగదారులు తమ వ్యక్తిగత డేటాను స్వయంగా తొలగించుకోవచ్చు. అదెలాగంటే..?
Published : December 16, 2025 at 5:19 PM IST
Hyderabad: గూగుల్ తన కీలక ఫీచర్లలో ఒకదాన్ని నిలిపివేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. కంపెనీ తన "డార్క్ వెబ్ రిపోర్ట్స్ ఫీచర్"ను నిలిపివేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ ఫీచర్ను మార్చి 2023లో ప్రారంభించారు. డార్క్ వెబ్లో లీక్ అవుతున్న వినియోగదారుల వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ట్రాక్ చేయడమే దీని లక్ష్యం. అయితే ఈ సర్వీస్ను ఫిబ్రవరి 2026లో పూర్తిగా నిలిపివేయనున్నట్లు గూగుల్ ధృవీకరించింది.
ఏంటీ గూగుల్ డార్క్ వెబ్ రిపోర్ట్స్ ఫీచర్?: గూగుల్ "డార్క్ వెబ్ రిపోర్ట్స్" ఫీచర్ అనేది మీ వ్యక్తిగత సమాచారం (పేరు, ఇమెయిల్, ఫోన్ నంబర్, పాస్వర్డ్ వంటివి) డేటా ఉల్లంఘనల ద్వారా డార్క్ వెబ్లో లీక్ అయిందా అని పర్యవేక్షించి, మీకు హెచ్చరికలు పంపే ఒక భద్రతా సాధనం. ప్రారంభంలో ఈ ఫీచర్ గూగుల్ వన్ సబ్స్క్రైబర్లకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది. కానీ 2024లో వినియోగదారులందరికీ దీన్ని ఉచితంగా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.
అయితే ఇప్పుడు గూగుల్ ఈ "డార్క్ వెబ్ రిపోర్ట్స్" ఫీచర్ను నిలిపివేయాలని నిర్ణయించింది. గూగుల్ సపోర్ట్ పేజీ ప్రకారం, కొత్త డార్క్ వెబ్ ఉల్లంఘన స్కాన్లు జనవరి 15, 2026 నుంచి ఆగిపోతాయి. డార్క్ వెబ్ రిపోర్ట్స్ ఫీచర్ ఫిబ్రవరి 16, 2026న పూర్తిగా నిలిచిపోతుంది. అదే రోజున వినియోగదారుల డేటా మొత్తం శాశ్వతంగా డిలీట్ అయిపోతుంది. అంతకు ముందు వినియోగదారులు తమ వ్యక్తిగత డేటాను స్వయంగా తొలగించుకోవచ్చు. అదెలాగో తెలుసుకుందాం రండి.
ప్రొఫైల్ను ఎలా డిలీట్ చేయాలి?:
Step 1: మీ గూగుల్ అకౌంట్కు వెళ్లండి.
Step 2: డార్క్ వెబ్ రిపోర్ట్ పేజీని ఓపెన్ చేయండి.
Step 3: 'ఎడిట్ మానిటరింగ్ ప్రొఫైల్'పై క్లిక్ చేయండి.
Step 4: 'డిలీట్ మానిటరింగ్ ప్రొఫైల్'ను ఎంచుకోండి.
Step 5: ప్రొఫైల్ డిలీట్ అయిన తర్వాత, వినియోగదారులు ఈ ఫీచర్కు యాక్సెస్ను కోల్పోతారు.
ఈ ఫీచర్ను నిలిపివేయడానికి కారణం?: గూగుల్ ఈ ఫీచర్ను నిలిపివేయడానికి గల కారణాన్ని కూడా వివరించింది. గూగుల్ ప్రకారం, "ఈ ఫీచర్ సమాచారాన్ని మాత్రమే అందించిందని కానీ స్పష్టమైన, చర్యలు తీసుకోదగిన దశలను అందించలేదని యూజర్ ఫీడ్బ్యాక్ వెల్లడించింది. అందువల్ల డేటా రక్షణపై వినియోగదారులకు స్పష్టమైన, ఆచరణాత్మక మార్గదర్శకత్వాన్ని అందించే సాధనాలపై కంపెనీ ఇప్పుడు దృష్టి సారించింది."
ఈ ఫీచర్ను నిలిపివేయడంతో పాటు, గూగుల్ కొన్ని కొత్త సాధనాలను ఉపయోగించమని తన వినియోగదారులకు సూచించింది. గూగుల్ సిఫార్సు చేసిన భద్రతా టూల్స్ జాబితా కింది విధంగా ఉంది:
- Security Checkup
- Google Password Manager
- Passkey
- Results about you ఫీచర్
వీటిలో "Results about you" ఫీచర్ వినియోగదారులు తమ ఫోన్ నంబర్, చిరునామా వంటి వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని గూగుల్ సెర్చ్ నుంచి తీసివేయమని అభ్యర్థించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.