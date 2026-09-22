బాలల రక్షణకై గూగుల్ కీలక నిర్ణయం: ఇకపై నేరుగా భారత ప్రభుత్వానికే CSAM నివేదికలు!
బాలల భద్రతపై భారత కఠిన వైఖరితో గూగుల్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. CSAM నివేదికలను అమెరికా సంస్థల ద్వారా కాకుండా, ఇకపై నేరుగా భారత సైబర్ క్రైమ్ పోర్టల్కే నివేదించేందుకు అంగీకరించింది.
Published : September 22, 2026 at 7:41 PM IST
Hyderabad: చిన్నారుల భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తూ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బాలల లైంగిక వేధింపుల కంటెంట్ (CSAM)కు సంబంధించిన నివేదికలను ఇకపై నేరుగా భారత కేంద్ర హోం శాఖ పరిధిలోని సైబర్ క్రైమ్ విభాగం (I4C)కి పంపేందుకు అంగీకరించింది.
పాత విధానానికి స్వస్తి- జాప్యానికి చెక్: అంతర్జాతీయ పాత విధానానికి స్వస్తి పలుకుతూ గూగుల్ ఈ సరికొత్త వ్యూహాత్మక మార్పును చేపట్టింది. ఇప్పటివరకు అమల్లో ఉన్న విధానం ప్రకారం.. ఇటువంటి నివేదికలు అమెరికాలోని 'ఎన్సిఎమ్ఈసి' (NCMEC) ద్వారా భారత అధికారులకు అందుతున్నాయి. ఈ సుదీర్ఘ ప్రక్రియ వల్ల దర్యాప్తు ఆలస్యమవుతోందని, చిన్నారుల భద్రత విషయంలో ప్రతి నిమిషం కీలకమని స్పష్టం చేస్తూ భారత ప్రభుత్వం ఇటీవలి వారాల్లో గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్ సంస్థలతో ఉన్నత స్థాయి చర్చలు జరిపిందని రాయిటర్స్ నివేదించింది.
గూగుల్ ప్రతినిధి స్పందన: ఈ మార్పుపై గూగుల్ ప్రతినిధి స్పందిస్తూ.. "చిన్నారులపై జరిగే లైంగిక వేధింపుల కంటెంట్ను గుర్తించి, అడ్డుకోవడంతో పాటు, వాటిని పూర్తిగా తొలగించి నివేదించేందుకు మా కంపెనీ భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతోంది. భారత ప్రభుత్వంతో పంచుకుంటున్న ఈ భాగస్వామ్యం, ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న విస్తృత చర్చల్లో ఒక భాగం" అని స్పష్టం చేశారు.
మెటా బాటలోనే గూగుల్: గత వారమే ప్రముఖ సోషల్ మీడియా సంస్థ 'మెటా' కూడా CSAM నివేదికలను నేరుగా భారత్కు అందించనున్నట్లు ప్రకటించింది. మెటా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం తర్వాత, గూగుల్ కూడా అదే బాటలో నడుస్తూ ఈ కీలక మార్పును అమలు చేయాలని నిశ్చయించుకుంది. గూగుల్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో భారత సైబర్ క్రైమ్ విభాగం మరింత వేగంగా స్పందించి, బాధితులకు తక్షణ న్యాయం చేసేందుకు వీలు పడుతుంది.
పాత వ్యవస్థ పనితీరు?: గత కొన్నేళ్లుగా మెటా, గూగుల్ వంటి పెద్ద టెక్ కంపెనీలు బాలల లైంగిక వేధింపుల కంటెంట్కు సంబంధించిన నివేదికలను అమెరికాకు చెందిన 'నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ మిస్సింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ చిల్డ్రన్' (NCMEC) అనే స్వచ్ఛంద సంస్థకే పంపిస్తున్నాయి. అక్కడ ఆ నివేదికలను పరిశీలించిన తర్వాత, సదరు ఘటన జరిగిన దేశంలోని పోలీసులకు సమాచారం అందిస్తున్నారు. ఈ అదనపు ప్రక్రియ కారణంగా ఎంతో విలువైన సమయం వృధా అవుతోందని, అత్యవసర కేసుల్లో వేగంగా స్పందించలేకపోతున్నామని భారత అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
భారత మార్కెట్ ప్రాధాన్యత- మెటాపై ఒత్తిడి: వినియోగదారుల సంఖ్య పరంగా ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్ రెండింటికీ భారతదేశమే అతిపెద్ద మార్కెట్. ఈ నేపథ్యంలో బాలల భద్రతకు సంబంధించిన కంటెంట్ వ్యాప్తిపై గత కొన్ని వారాలుగా భారత ప్రభుత్వం నుంచి మెటా సంస్థ తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంది. దీనిపై గత వారమే మెటా సీఈవో మార్క్ జుకర్బర్గ్ అధికారికంగా క్షమాపణలు కూడా చెప్పారు.
గ్లోబల్ సిస్టమ్ నుంచి వేరుపడ్డ భారత్: ప్రస్తుతం బాలల లైంగిక వేధింపుల కంటెంట్ (CSAM) ప్రపంచవ్యాప్తంగా అతిపెద్ద సమస్యగా మారింది. 2025లోనే అంతర్జాతీయ సైబర్ హెల్ప్లైన్కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2 కోట్ల 13 లక్షలకు పైగా ఫిర్యాదులు అందాయి. ఈ కంటెంట్పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అమెరికా, యూరోపియన్ యూనియన్ వంటి దేశాలు టెక్ కంపెనీలను డిమాండ్ చేస్తున్నప్పటికీ, మెజారిటీ దేశాలు ఇప్పటికీ అమెరికాకు చెందిన NCMEC సంస్థ ద్వారానే నివేదికలను అందుకుంటున్నాయి. అయితే భారత్ ఇప్పుడు ఆ పాత అంతర్జాతీయ విధానానికి స్వస్తి పలికి, నేరుగా నివేదికలు అందుకునే సొంత వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకునే దిశగా అడుగులు వేసింది.