ఆండ్రాయిడ్ ఆటోలో జెమిని 'పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్'- ఇక డ్రైవింగ్లో ఫోన్ జోలికి వెళ్లాల్సిన పనే లేదు!
వాహనదారులకు అదిరే అప్డేట్. గూగుల్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటోలో జెమిని 'పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్'ను తీసుకువస్తోంది. దీంతో డ్రైవింగ్ సమయంలో ముఖ్యమైన మెయిల్ లేదా మెసేజ్ వచ్చినా ఇక స్టీరింగ్ వదిలి ఫోన్ వెతికే తిప్పలుండవు!
Published : October 21, 2026 at 6:28 PM IST
Hyderabad: గూగుల్ తన జెమిని 'పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్' ఫీచర్ను ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, గూగుల్ బిల్ట్-ఇన్ కార్లలోకి కూడా విస్తరించింది. ఈ అప్డేట్ వల్ల డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫోన్ వెతకాల్సిన అవసరం లేకుండా, కేవలం వాయిస్ కమాండ్స్తోనే పనులు పూర్తి చేసుకోవచ్చు. మీ అనుమతితో ఈ ఫీచర్ జీమెయిల్, క్యాలెండర్, ఫొటోస్, మ్యాప్స్ వంటి వాటిని ఒకేసారి చదివి మీకు సహాయం చేస్తుంది.
1. ప్రయాణ వివరాలు సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు:
Personal Intelligence is now rolling out for Gemini on Android Auto and in the coming months to cars with Google built-in, so you can get even better hands-free help on the road. With your permission, Personal Intelligence securely connects information from the Google apps you already use — like Gmail, Google Calendar, and Search — so you can make complex requests, get personalized recommendations, retrieve details from past conversations and more.— Google (@Google) October 20, 2026
- ఫ్లైట్ & గేట్ వివరాలు: 'నా ఫ్లైట్ ఎన్నిగంటలకు? ఏ గేటు నుంచి బయలుదేరుతోంది?' అని జెమినిని అడిగితే చాలు, మీ జీమెయిల్ ఓపెన్ చేసి టికెట్ వివరాలను వెంటనే చెప్తుంది.
2. స్మార్ట్ లొకేషన్ & నావిగేషన్:
- క్యాలెండర్ ఆధారిత ప్రయాణం: 'నన్ను డాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకెళ్లు' అని చెబితే, మీ క్యాలెండర్లోని లొకేషన్ ఆధారంగా నేరుగా గూగుల్ మ్యాప్స్లో దారి చూపిస్తుంది.
- ఆహార ఎంపికలు: కొత్త నగరంలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు 'దారిలో ఓ మంచి వెజ్ రెస్టారెంట్ చూపించు' అని చెబితే, మీ అభిరుచికి తగ్గట్టుగా రెస్టారెంట్లను సూచిస్తుంది.
- పాత సంభాషణల గుర్తింపు: 'నిన్న మనం మాట్లాడుకున్న కాఫీ షాప్కు వెళ్దాం' అని చెబితే, మీ పాత మాటలను గుర్తుపెట్టుకుని ఆటోమేటిక్గా నావిగేషన్ ఆన్ చేస్తుంది.
3. ఫొటోల ఆధారంగా దారి కనుగొనడం:
- గ్యాలరీ సెర్చ్ అవసరం లేదు: వారం క్రితం చూసిన కార్ వాష్ సెంటర్ ఫొటో ఫోన్ గ్యాలరీలో ఉంటే, 'ఆ ఫొటోలోని వాషింగ్ సెంటర్కు తీసుకెళ్లు' అనగానే ఆ లొకేషన్కు దారి చూపిస్తుంది.
ఈ అప్డేట్తో స్టీరింగ్పై నుంచి చేయి తీయకుండానే సురక్షితంగా ప్రయాణం కొనసాగించవచ్చని గూగుల్ చెబుతోంది. ర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లో యూజర్ల గోప్యత (Privacy)కు పూర్తి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్లు తెలిపింది. యూజర్ అనుమతితో మాత్రమే ఈ ఫీచర్ యాక్టివేట్ అవుతుందని, ఎప్పుడైనా ఆఫ్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. దీనితో పాటు ఈ ఫీచర్ ఎప్పుడు, ఎలా అందుబాటులోకి వస్తుందనే వివరాలను కూడా వెల్లడించింది.
ప్రైవసీ & కంట్రోల్:
- యూజర్ అనుమతి తప్పనిసరి: మీరు స్పష్టంగా అనుమతి ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఫీచర్ ఎనేబుల్ అవుతుంది.
- ఎప్పుడైనా ఆఫ్ చేయవచ్చు: మీకు నచ్చినప్పుడు జెమిని సెట్టింగ్స్ ద్వారా ఈ ఆప్షన్ను ఎప్పుడైనా ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు.
- కనెక్ట్ అయినప్పుడే వ్యక్తిగతీకరణ: గూగుల్ బిల్ట్-ఇన్ కార్లలో, మీ ఫోన్ వాహనానికి కనెక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రమే మీ వ్యక్తిగత వివరాల (Personalized Responses) ఆధారంగా సమాధానాలు వస్తాయి.
- సాధారణ ఫీచర్లు ఎప్పుడూ అందుబాటులోనే: ఒకవేళ మీరు 'పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్' ఆఫ్ చేసినప్పటికీ.. నావిగేషన్, మ్యూజిక్, కాలింగ్ ఫంక్షన్లు యథావిధిగా పనిచేస్తాయి. సాధారణ ప్రశ్నలు కూడా అడగవచ్చు, కానీ వచ్చే సమాధానాలు మీ వ్యక్తిగత డేటా ఆధారంగా ఉండవు.
ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుంది?:
- ఆండ్రాయిడ్ ఆటో: ఈ ఫీచర్ ప్రస్తుతం ఆండ్రాయిడ్ ఆటో (Android Auto)లో అందుబాటులోకి వస్తోంది.
- గూగుల్ బిల్ట్-ఇన్ కార్లు: బిల్ట్-ఇన్ సిస్టమ్ ఉన్న కార్లలో మరికొన్ని నెలల్లో అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.
ఎలా యాక్టివేట్ అవుతుంది?:
- ఆటోమేటిక్ యాక్సెస్: మీరు ఇప్పటికే మీ ఫోన్లోని జెమిని యాప్లో 'పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్' ఎనేబుల్ చేసి ఉంటే, అది మీ కార్లలో కూడా ఆటోమేటిక్గా పనిచేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది.
- మాన్యువల్ సెట్టింగ్స్: ఒకవేళ ఫోన్లో ఆన్ చేయకపోతే, మీరు జెమిని సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లి దీనిని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
మొత్తానికి, ఈ ఫీచర్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫోన్ను చేతిలోకి తీసుకోకుండా, మీ ప్రైవసీకి ఎలాంటి భంగం కలగకుండా పనులను మరింత సులభతరం చేస్తుంది.