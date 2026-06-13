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'Gemini AI'తో ఫిషింగ్ దందా: చైనా సైబర్ ముఠాపై గూగుల్ దావా

జెమిని AIని దుర్వినియోగం చేస్తూ భారీ ఫిషింగ్ మోసాలకు పాల్పడిన చైనీస్ సైబర్ గ్యాంగ్ 'అవుట్‌సైడర్ ఎంటర్‌ప్రైజ్'పై గూగుల్ న్యూయార్క్ కోర్టులో దావా వేసింది.

Google Sues Chinese Cyber Gang For Using Gemini AI To Power Massive Phishing Operation
Google Sues Chinese Cyber Gang For Using Gemini AI To Power Massive Phishing Operation (Image Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 13, 2026 at 4:52 PM IST

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Hyderabad: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సాంకేతికతను దుర్వినియోగం చేస్తూ అంతర్జాతీయంగా భారీ మోసాలకు పాల్పడుతున్న చైనా సైబర్ నేరగాళ్ల ముఠాపై ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ తీవ్ర చట్టపరమైన చర్యలు చేపట్టింది. చైనాకు చెందిన "అవుట్‌సైడర్ ఎంటర్‌ప్రైజ్" (Outsider Enterprise) అనే సైబర్ గ్యాంగ్‌పై గూగుల్ సంస్థ న్యూయార్క్ ఫెడరల్ కోర్టులో సివిల్ దావా దాఖలు చేసింది.

గూగుల్ సంస్థకు చెందిన అత్యాధునిక 'జెమిని' (Gemini) AI మోడల్‌ను ఉపయోగించి ఈ ముఠా భారీ ఎత్తున పిషింగ్ (Phishing) మోసాలకు పాల్పడినట్లు సంచలన ఆరోపణలు వచ్చాయి. నిందితులు ఈ AI టెక్నాలజీ ద్వారా నకిలీ వెబ్‌సైట్లు, ల్యాండింగ్ పేజీలు, మోసపూరిత సందేశాలను సృష్టించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది వినియోగదారుల వ్యక్తిగత, ఆర్థిక డేటా చోరీకి పాల్పడినట్లు గూగుల్ తన దావాలో పేర్కొంది.

అమెరికాలో AI మోడల్‌ను ఉపయోగించి స్కామ్‌లకు పాల్పడిన ముఠాపై ఒక ప్రముఖ టెక్ సంస్థ చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం ఇదే మొదటిసారి.ఈ చారిత్రాత్మక దావాను గూగుల్ జూన్ 12, 2026న దాఖలు చేసింది. ఈ చారిత్రాత్మక కేసు ద్వారా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దుర్వినియోగానికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు గూగుల్ గట్టి హెచ్చరికలు పంపినట్లయింది.

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CHINA CYBERCRIME GOOGLE LAWSUIT
OUTSIDER ENTERPRISE LAWSUIT
AI PHISHING WEBSITES 2026
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