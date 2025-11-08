ETV Bharat / technology

ఆండ్రాయిడ్ ఆటోలో జెమిని వచ్చేసింది!- ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుంటే?

గూగుల్ అసిస్టెంట్ స్థానంలో జెమిని ఫర్ ఆండాయిడ్ ఆటో వచ్చేసింది: నివేదిక

Google Starts Rolling Out Gemini For Android Auto, Replacing Google Assistant: Report
Google Starts Rolling Out Gemini For Android Auto, Replacing Google Assistant: Report (Photo Credit- Google Blog)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 8, 2025 at 3:10 PM IST

Hyderabad: ఆల్ఫాబెట్ యాజమాన్యంలోని గూగుల్ తన జెమిని అసిస్టెంట్‌ను ఆండ్రాయిడ్ ఆటోకు విడుదల చేయడం ప్రారంభించింది. ఈ మేరకు చాలామంది తమ కారు ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌లో ఈ AI అసిస్టెంట్‌ను గుర్తించినట్లు 9to5Google నివేదించింది. దీంతో కంపెనీ సైలెంట్​గా ఈ కొత్త అప్‌డేట్‌ను విడుదల చేసినట్లుందని పబ్లికేషన్ పేర్కొంది. గూగుల్ ఇటీవలే తన మ్యాప్స్​లో కొత్త ఫీచర్లను ప్రకటించిన తర్వాత ఈ అప్‌డేట్​ వెలుగులోకి రావడం గమనార్హం. ఈ జెమిని ఫర్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో ఫీచర్​ను మొదట ఈ ఏడాది మే నెలలో నిర్వహించిన గూగుల్ I/O ఈవెంట్‌లో ప్రకటించారు.

జెమినీ ఫర్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో: ఈ నివేదిక ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి ఆండ్రాయిడ్ ఆటో వెర్షన్ 15.6లో ఈ ఫీచర్‌ను గమనించాడు. ఈ పబ్లికేషన్ కూడా తమ "పిక్సెల్ 10 ప్రో XL"ను వేర్వేరు కార్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌లకు కనెక్ట్ చేసి పరిశీలించగా ఈ AI అసిస్టెంట్‌ కనిపించింది. దీంతోపాటు "శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 7"లో కూడా వారు ఈ ఫీచర్‌ను కనుగొన్నారు. ఇది ఆండ్రాయిడ్ ఆటో వెర్షన్ 15.7పై నడుస్తుంది.

అయితే ఈ అప్‌డేట్ బీటా దశలో ఉందా లేదా వాస్తవ అప్‌డేటా అనేది ఇంకా అస్పష్టంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఆండ్రాయిడ్ ఆటో వెర్షన్లు 15.6, 15.7 ప్రస్తుతం బీటాలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ జెమిని ఫర్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో బీటా టెస్టింగ్ దశలో ఉందా లేదా ఈ వెర్షన్‌లలో యాదృచ్చికంగా కనిపించిందా అనే దానిపై కూడా ఈ నివేదిక మాట్లాడింది. ఇకపోతే మరికొన్ని రోజుల్లోనే గూగుల్ ఈ అప్‌డేట్‌కు సంబంధించిన తన ప్రణాళికలను అధికారికంగా ప్రకటించొచ్చని భావిస్తున్నారు.

జెమినీ ఫర్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో ఫీచర్లు: ఈ జెమినీ ఫర్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో స్టాండర్డ్ గూగుల్ అసిస్టెంట్‌ను పూర్తిగా భర్తీ చేయనుంది. ఈ ఫీచర్ సహాయంతో వినియోగదారులు గూగుల్ సేవలు, ఇతర యాప్‌లతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు హ్యాండ్స్-ఫ్రీ, సురక్షితమైన డ్రైవింగ్ ఎక్స్​పీరియన్స్​ను పొందగలరు.

ఇంకా ఈ జెమినీ ఫర్ ఆండ్రాయిడ్ ఫీచర్ యూట్యూబ్ మ్యూజిక్, స్పాటిఫై, గూగుల్ క్యాలెండర్, గూగుల్ హోమ్, గూగుల్ కీప్ వంటి యాప్‌లు, సేవలతో కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇవి వినియోగదారులు షాపింగ్ జాబితాకు వస్తువులను జోడించడం లేదా వాయిస్ కమాండ్‌ల ద్వారా షెడ్యూల్‌ను తనిఖీ చేయడం వంటి చర్యలను తీసుకోవడానికి అనుమతిస్తాయి.

GEMINI FOR ANDROID AUTO FEATURES
GOOGLE GEMINI FOR ANDROID AUTO
GEMINI FOR ANDROID AUTO ROLLOUT
GOOGLE GEMINI CAR
GEMINI FOR ANDROID AUTO

