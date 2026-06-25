వెనిజులా భూకంపాలు: ముందే పసిగట్టిన గూగుల్ సాంకేతికత.. అసలు రహస్యం ఏమిటి?
వెనిజులాలో భూకంపాల వేళ గూగుల్ సైలెంట్ హీరోగా నిలిచింది. ప్రమాదం సంభవించడానికి కొన్ని క్షణాల ముందే ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లకు 'ఎర్త్క్వేక్ అలర్ట్స్' పంపి యూజర్లను అప్రమత్తం చేసింది. అసలు భూకంపాన్ని గూగుల్ ఎలా పసిగట్టగలిగింది?
Published : June 25, 2026 at 3:12 PM IST
Hyderabad: వెనిజులాలో సంభవించిన వరుస భూకంపాలు దేశ ఉత్తర ప్రాంతంతో పాటు రాజధాని కరాకస్ను తీవ్రంగా కుదిపేశాయి. ఈ శతాబ్దంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైనవిగా భావిస్తున్న ఈ భూకంపాల సమయంలో టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ అందించిన ముందస్తు హెచ్చరికల సాంకేతికత ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశమైంది.
ప్రమాదం సంభవించడానికి కొన్ని క్షణాల ముందే, తమ ఆండ్రాయిడ్ పరికరాలకు గూగుల్ నుంచి 'భూకంప హెచ్చరికలు' (Earthquake Alerts) అందినట్లు ఆ దేశ సరిహద్దు ప్రాంతాల వినియోగదారులు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ 'X' వేదికగా వెల్లడించారు. ఈ భారీ విపత్తును గూగుల్ అంత ముందే ఎలా అంచనా వేయగలిగింది? దీని వెనుక ఉన్న సాంకేతికత ఏమిటో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.
గూగుల్ భూకంపాన్ని ఎలా గుర్తించగలిగింది?: ఆధునిక స్మార్ట్ఫోన్లలో యాక్సిలరోమీటర్ సెన్సార్లు ఉంటాయి. సాధారణంగా ఫోన్ స్క్రీన్ను రొటేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడే ఈ సెన్సార్లు, భూకంపాన్ని పోలిన తీవ్రమైన కంపనాలను కూడా గుర్తించగలవు. ఇలాంటి కంపనాలు నమోదైన వెంటనే, ఫోన్ తన అంచనా లొకేషన్తో పాటు ఒక సిగ్నల్ను గూగుల్ ఆండ్రాయిడ్ ఎర్త్క్వేక్ అలర్ట్స్ సిస్టమ్కు పంపుతుంది.
అనంతరం గూగుల్ సర్వర్లు, అదే ప్రాంతంలోని ఇతర ఫోన్ల నుంచి వచ్చిన సిగ్నల్స్ను క్రాస్-చెక్ చేస్తాయి. ఒకే ప్రాంతంలోని అనేక పరికరాలు ఒకే రకమైన కంపనాలను గుర్తించినట్లయితే, అక్కడ భూకంపం సంభవిస్తోందని సిస్టమ్ నిర్ధారిస్తుంది. వెంటనే ఆ ప్రాంతంలోని యూజర్లకు ముందస్తు హెచ్చరికలు పంపడం ప్రారంభిస్తుంది.
యాక్సిలరోమీటర్ అంటే ఏంటి?: యాక్సిలరోమీటర్ అనేది స్మార్ట్ఫోన్లో ఉండే మోషన్ సెన్సార్. ఫోన్ను కదిలించినప్పుడు, తిప్పినప్పుడు లేదా వణుకు వచ్చినప్పుడు కలిగే త్వరణాన్ని ఇది గుర్తిస్తుంది. స్క్రీన్ రొటేషన్, స్టెప్ కౌంటింగ్ వంటి ఫీచర్లకు దీన్నే ఉపయోగిస్తారు. ఉదాహరణకు, ఫోన్ను అడ్డంగా పెడితే స్క్రీన్ ఆటోమేటిక్గా తిరగడానికి కారణం ఈ సెన్సారే.
బిజినెస్ ఆఫ్ యాప్స్ డేటా ప్రకారం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 300 కోట్లకు పైగా ఆండ్రాయిడ్ యాక్టివ్ యూజర్లు ఉన్నారు. ఇంత భారీ సంఖ్యలోని పరికరాలు గూగుల్ నెట్వర్క్తో అనుసంధానమై ఉండటం వల్ల, గూగుల్ సిస్టమ్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సీస్మోగ్రఫీ నెట్వర్క్గా పనిచేస్తోంది. అంటే అతిపెద్ద భూకంప డిటెక్టర్గా మారింది.