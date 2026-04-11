ETV Bharat / technology

ఇక గూగుల్ సెర్చ్​ 'AI మోడ్‌'లోనే నేరుగా రెస్టారెంట్ బుకింగ్‌లు- ఎలాగంటే?

గూగుల్ AI మోడ్‌లోని కొత్త 'ఏజెంటిక్' సామర్థ్యంతో, వినియోగదారులు ఇప్పుడు తమ ప్రాధాన్యతల ఆధారంగా రెస్టారెంట్లను గుర్తించి, నేరుగా అందులోనే బుక్ చేసుకోవచ్చు.

This feature integrates with Zomato, Swiggy, and EazyDiner to check real-time availability and handles the entire process within a single chat.
This feature integrates with Zomato, Swiggy, and EazyDiner to check real-time availability and handles the entire process within a single chat. (Photo Credit: Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 11, 2026 at 2:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: గూగుల్ భారతదేశంలోని వినియోగదారుల కోసం తన సెర్చ్ ఫీచర్‌లోని ఏఐ (AI) మోడ్‌లో కొత్త ఏజెంటిక్ సామర్థ్యాలను జోడిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో వినియోగదారులు ఇప్పుడు గూగుల్ సెర్చ్ ద్వారానే నేరుగా రెస్టారెంట్లను గుర్తించి, టేబుళ్లను సైతం బుక్ చేసుకోవచ్చు. నిజ జీవితంలోని పనులను సులభతరం చేయడానికి ఈ అప్‌డేట్‌ను ప్రవేశపెట్టినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. ఇప్పుడు వినియోగదారులు పలు యాప్‌లు, వెబ్‌సైట్‌ల మధ్య తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఒకే చోటు నుంచే తమ పనులను పూర్తి చేసుకోవచ్చు.

ఈ కొత్త ఫీచర్లతో, AI మోడ్ ఇప్పుడు అత్యంత వివరణాత్మక అభ్యర్థనలను కూడా అర్థం చేసుకోగలదు. ఉదాహరణకు, మీరు మీతో పాటు వచ్చే వ్యక్తుల సంఖ్య, తేదీ, సమయం, ప్రాధాన్యతనిచ్చే ప్రాంతం, అలాగే మీ వంటల ప్రాధాన్యతలు వంటి ఇన్ని వివరాలను ఒకే చాట్ సంభాషణ​లో పేర్కొంటే, AI ఈ అంశాలన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకుని, రియల్​-టైమ్​లో అనేక ప్లాట్‌ఫారమ్‌లను శోధిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఇది మీ ప్రాధాన్యతల ఆధారంగా రెస్టారెంట్ల మెరుగైన జాబితాను రూపొందిస్తుంది. సీట్ల లభ్యతను ధృవీకరించిన తర్వాత, ఇది బుకింగ్ పేజీకి ప్రత్యక్ష లింక్‌ను కూడా అందిస్తుంది. ఇంతకుముందు అనేక దశలు అవసరమయ్యే ఈ ప్రక్రియ మొత్తం, ఇప్పుడు కేవలం ఒక్క చాట్‌లోనే పూర్తవుతుంది.

ఈ కొత్త ఫీచర్ విశేషాలు: ఈ ఫీచర్ గూగుల్​కు చెందిన Knowledge Graph, Maps integration, Project Mariner ప్రత్యక్ష వెబ్ బ్రౌజింగ్ సామర్థ్యాల ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. భారతదేశంలో Zomato, Swiggy, EazyDiner వంటి ప్రముఖ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లతో కంపెనీ భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ఇది (ఈ భాగస్వామ్యం) ప్రత్యక్ష లభ్యతను తనిఖీ చేయడం, బుకింగ్‌లు చేయడం సులభతరం చేస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్​ను దశలవారీగా అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో దీనికి మరిన్ని అదనపు ఫంక్షనాలిటీలను కూడా జోడించవచ్చు.

ఈ అప్‌డేట్ ద్వారా, గూగుల్ భారతదేశంలో తన జెమిని ఏఐని మరింత బలోపేతం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. కంపెనీ ఇటీవలే తన లైవ్ సెర్చ్ సపోర్ట్ ఫీచర్‌ను అనేక భారతీయ భాషలకు విస్తరించింది. ఇప్పుడు, AI మోడ్‌లో ప్రొడక్ట్ కంపారిజన్, ధరల వివరాలు, కొనుగోలు లింక్‌లను నేరుగా చాట్ ఇంటర్‌ఫేస్‌లోనే అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇది వినియోగదారులు సంప్రదాయ పద్ధతిలో కీవర్డ్ ఆధారిత శోధనలు చేయాల్సిన అవసరాన్ని తొలగిస్తుంది.

ఈ అప్డేట్ AIని కేవలం సమాచారం అందించే సాధనంగా కాకుండా, రోజువారీ పనులను చేయగల ఒక పూర్తిస్థాయి సహాయకుడిగా అభివృద్ధి చేయాలనే గూగుల్ వ్యూహంలో ఒక భాగం. భారత్​ వంటి మార్కెట్లలో చాలామంది తమ రోజువారీ చిన్న చిన్న పనుల కోసం వేర్వేరు యాప్‌లపై ఆధారపడుతున్నారు. ఇప్పుడు వీరికి ఈ ఫీచర్ గణనీయమైన ఉపశమనాన్ని అందించగలదు. రానున్న రోజుల్లో హోటల్ బుకింగ్‌లు, ఈవెంట్ టికెటింగ్, స్థానిక సేవలకు యాక్సెస్ వంటి అదనపు సామర్థ్యాలను కూడా ఈ ఫీచర్‌లో చేర్చే అవకాశం లేకపోలేదు.

TAGGED:

GOOGLE RESTAURANT RESERVATION AI
AI MODE RESTAURANT RESERVATIONS
GOOGLE AI RESTAURANT BOOKING
RESERVE WITH GOOGLE
GOOGLE SEARCH AI MODE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.