ఆండ్రాయిడ్ 17 QPR1 బీటా 1 వెర్షన్ రోల్​అవుట్ ప్రారంభం- ఇన్​స్టాల్ చేసుకోండిలా!

గూగుల్ తన పిక్సెల్ వినియోగదారుల కోసం ఆండ్రాయిడ్ 17 QPR1 బీటా 1 వెర్షన్​ను విడుదల చేయడం ప్రారంభించింది. ఈ అప్‌డేట్​,​ రోజువారీ వాడకంలో వినియోగదారులకు గణనీయమైన అసౌకర్యాన్ని కలిగించిన అనేక సమస్యలను పరిష్కరిస్తుంది.

Google Rolls Out Android 17 QPR1 Beta 1 With Audio Fixes and Performance Boosts for Pixel Devices
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 24, 2026 at 5:08 PM IST

Hyderabad: గూగుల్ పిక్సెల్ వినియోగదారుల కోసం ఆండ్రాయిడ్ 17 మొదటి QPR1 బీటా వెర్షన్ రోల్​అవుట్ ప్రారంభమైంది. ఈ అప్‌డేట్ ఎటువంటి కొత్త లేదా కీలక ఫీచర్లను పరిచయం చేయడం లేదు. కానీ రోజువారీ వినియోగంలో చాలా ఇబ్బందికరంగా అనిపించిన చిన్న చిన్న సాంకేతిక లోపాలను (Glitches) ఇది సరిచేస్తుంది. ఉదాహరణకు Voice-over-IP (VoIP) కాల్స్ సమయంలో ఆడియోలో వచ్చే వక్రీకరణలు, యాప్‌లు స్తంభించిపోవడం (Freezing) లేదా ప్రింటింగ్‌కు సంబంధించిన సమస్యలు వంటి వాటిని ఇది పరిష్కరిస్తుంది.

అసలేంటీ QPR వెర్షన్?: QPR అంటే క్వార్టర్లీ ప్లాట్‌ఫామ్ రిలీజ్. దీని ద్వారా గూగుల్ ఏటా ప్రధాన ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్‌ల మధ్య విరామాలలో చిన్న మెరుగుదలలు, బగ్ పరిష్కారాలను ప్రవేశపెడుతుంది. ఈ అప్‌డేట్‌లు పెద్దగా ఆర్భాటం లేకుండా వస్తాయి, అయినప్పటికీ అవి యూజర్ ఎక్స్​పీరియన్స్​ను గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ మొదటి బీటా వెర్షన్, సెప్టెంబర్ 2026లో రాబోయే ఫీచర్ డ్రాప్‌కు ఒక సన్నాహం. అలాగే, ఇది ఏప్రిల్ 2026 భద్రతా ప్యాచ్‌ను కూడా కలిగి ఉంది.

ఈ అప్‌డేట్​ ముఖ్యంగా ఆడియో, వాయిస్ కాల్స్‌లో మెరుగుదలలను అందిస్తుంది. గతంలో చాలా మంది వినియోగదారులు VoIP యాప్‌లలో కాల్స్ సమయంలో, హార్డ్‌వేర్ ప్రాసెసింగ్ వలన కలిగే వక్రీకరణ, ఫేజ్ క్యాన్సిలేషన్ వంటి విచిత్రమైన ఆడియో సమస్యలను ఎదుర్కొన్నారు. ఇప్పుడు ఈ అప్డేట్​తో ఈ సమస్యకు పరిష్కారాన్ని అందించారు. అదనంగా, సుదీర్ఘ ఆడియో ప్లేబ్యాక్ సమయంలో డైరెక్ట్ ఆడియో అవుట్‌పుట్‌లో ఏర్పడే లోపాలను కూడా సవరించారు. దీంతో ఎక్కువ సేపు ఆడియో ప్లే చేస్తున్నా లేదా ట్రాన్స్‌మిట్ చేస్తున్నా కూడా ఫోన్ ఇప్పుడు సరిగ్గానే పనిచేస్తుంది.

అంతేకాకుండా, యాప్‌ల స్థిరత్వంపై కూడా ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. సిరా తక్కువగా ఉండటం వల్ల డిఫాల్ట్ ప్రింట్ సర్వీస్‌లో సంభవించే క్రాష్‌లకు (గతంలో ఇవి ప్రింట్ పనులు నిలిచిపోయేలా చేసేవి)ఇక ఆస్కారం లేదు. టెర్మినల్ యాప్‌లో తలెత్తే ANR ఎర్రర్ సమస్యను కూడా పరిష్కరించారు. గతంలో ఈ సమస్య కేవలం ఆ యాప్‌ను మాత్రమే కాకుండా, ఫోన్ మొత్తాన్ని కూడా స్పందించకుండా చేసేది. వీటన్నింటితో పాటు, కొన్ని సందర్భాల్లో సిస్టమ్ స్పందించే తీరును కూడా మెరుగుపరచారు.

ఏ ఫోన్‌లకు ఈ అప్‌డేట్ లభిస్తుంది?: ఈ అప్డేట్ గూగుల్ "పిక్సెల్ 6" సిరీస్ నుంచి "పిక్సెల్ 10" సిరీస్ వరకు ఉన్న దాదాపు అన్ని మోడళ్లతో పాటు పిక్సెల్ టాబ్లెట్, పిక్సెల్ ఫోల్డ్ ఫోన్​​లో కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది.

పిక్సెల్ 6 సిరీస్:

  • పిక్సెల్ 6
  • పిక్సెల్ 6 ప్రో
  • పిక్సెల్ 6A

పిక్సెల్ 7 సిరీస్:

  • పిక్సెల్ 7
  • పిక్సెల్ 7 ప్రో
  • పిక్సెల్ 7a

పిక్సెల్ టాబ్లెట్

పిక్సెల్ ఫోల్డ్

పిక్సెల్ 8 సిరీస్:

  • పిక్సెల్ 8
  • పిక్సెల్ 8 ప్రో
  • పిక్సెల్ 8a

పిక్సెల్ 9 సిరీస్:

  • పిక్సెల్ 9
  • పిక్సెల్ 9 ప్రో
  • పిక్సెల్ 9 ప్రో XL
  • పిక్సెల్ 9 ప్రో ఫోల్డ్

పిక్సెల్ 10 సిరీస్:

  • పిక్సెల్ 10
  • పిక్సెల్ 10 ప్రో
  • పిక్సెల్ 10 ప్రో XL
  • పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్

కంపెనీ ఈ అప్డేట్​ను తన పాత "పిక్సెల్ 6" మోడల్ వినియోగదారులకు కూడా అందిస్తుండటం గొప్ప విషయం. ఇది గూగుల్ సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్ విధానం పటిష్టతకు అద్దం పడుతుంది.

ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలి?: ఈ అప్డేట్​ను ఇన్​స్టాల్ చేసుకునేందుకు మీరు తప్పనిసరిగా ఆండ్రాయిడ్ బీటా ప్రోగ్రామ్‌లో నమోదు చేసుకోవాలి. మీరు ఇప్పటికే ప్రోగ్రామ్‌లో ఉన్నట్లయితే, మీ సెట్టింగ్స్‌లో అప్‌డేట్‌ల కోసం ఓసారి చెక్ చేయండి. ఈ కొత్త అప్‌డేట్ OTA (ఓవర్-ది-ఎయిర్) రూపంలో వస్తుంది.

ప్రో టిప్: బీటాను ఇన్‌స్టాల్ చేసే ముందు, మీరు ప్రోగ్రామ్ నుంచి నిష్క్రమిస్తే మీ డేటా సురక్షితంగా ఉంటుంది, కానీ ఇన్‌స్టాల్ చేసిన తర్వాత నిష్క్రమిస్తే, మీ ఫోన్ రీసెట్ కావచ్చు. కాబట్టి ముందుగా తప్పకుండా బ్యాకప్ తీసుకోండి.

