ETV Bharat / technology

గూగుల్ 'Information Agents' వచ్చేశాయ్- ఒక్క మాట చెబితే చాలు, 24/7 లైవ్ అప్‌డేట్స్!

గూగుల్ సెర్చ్‌లో సరికొత్త AI మోడ్ వచ్చేసింది! ఒకే ఒక్క కమాండ్‌తో న్యూస్, ఫైనాన్స్, స్పోర్ట్స్ డేటాను 24/7 ట్రాక్ చేస్తూ ఇది మీకు ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్స్ ఇస్తుంది.

Google Rolls Out AI Mode Information Agents To Ultra Subscribers
Google Rolls Out AI Mode Information Agents To Ultra Subscribers (Image Credit: Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 13, 2026 at 8:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ఇంటర్నెట్‌లో ఏదైనా ఒక టాపిక్‌ను ట్రాక్ చేయడం పెద్ద తలనొప్పిగా మారిందా? ఏదైనా విషయం గురించి తెలుసుకోవాలంటే పదేపదే గూగుల్ సెర్చ్ చేయడం, వార్తలు వెతకడం, కొత్త అప్‌డేట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని ఆరా తీయడం వంటి పనులతో విసుగు చెందారా? అయితే ఇకపై మీకు ఆ శ్రమ అవసరం లేదు. గూగుల్ ఈ సుదీర్ఘమైన ప్రాసెస్‌కు పూర్తిగా చెక్ పెడుతూ సరికొత్త సాంకేతికతను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

కంపెనీ AI మోడ్ (AI Mode)లో "ఇన్ఫర్మేషన్ ఏజెంట్స్" (Information Agents) అనే సరికొత్త ఫీచర్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది మీ తరఫున ఇంటర్నెట్ ప్రపంచంపై 24 గంటలూ నిరంతర నిఘా పెడుతుంది. మీరు ట్రాక్ చేయాలనుకుంటున్న టాపిక్‌కు సంబంధించి వెబ్‌సైట్లు, వార్తలు లేదా సోషల్ మీడియాలో ఎలాంటి కొత్త సమాచారం వచ్చినా వాటిని క్షణాల్లో సేకరిస్తుంది. ఆ వెంటనే పూర్తి వివరాలతో కూడిన అప్‌డేట్స్‌ను నేరుగా మీ మొబైల్ లేదా సిస్టమ్‌కు నోటిఫికేషన్ ద్వారా చేరవేస్తుంది. దీనివల్ల యూజర్లకు సమయం ఆదా అవ్వడమే కాకుండా, ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్ అనుభవం పూర్తిగా మారిపోనుంది.

ఎవరికి అందుబాటులో ఉంది?: ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్‌ను గూగుల్ AI అల్ట్రా (Google AI Ultra) సబ్‌స్క్రైబర్లకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంచారు. ఇది AI మోడ్‌లోని అన్ని భాషల్లో పనిచేస్తుంది. గూగుల్ సెర్చ్ వీపీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ రాబీ స్టెయిన్ (Robby Stein) 'X' వేదికగా దీని విడుదలను ప్రకటిస్తూ, ఈ సీజన్‌లో ఈ ఫీచర్‌ను మరింత మంది యూజర్లకు విస్తరించనున్నట్లు తెలిపారు. కంపెనీ సుమారు మూడు వారాల క్రితమే తన 'Google I/O' ఈవెంట్‌లో ఈ ఫీచర్ గురించి ప్రకటించింది. తాజాగా దీన్ని అధికారికంగా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.

దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి?: దీన్ని వాడటం చాలా సులభం. దీనికోసం మీరు AI మోడ్‌లోకి వెళ్లి మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఒక టాపిక్‌ను ఎంచుకుని "నాకు ఈ అంశంపై అప్‌డేట్ ఇస్తూ ఉండు" అని చెబితే సరిపోతుంది. వెంటనే ఈ ఏజెంట్ మీకోసం రంగంలోకి దిగి, ఆ టాపిక్‌ను 24 గంటలూ (24/7) మానిటర్ చేయడం ప్రారంభిస్తుంది.

ఈ ఏజెంట్ కేవలం న్యూస్ వెబ్‌సైట్లు, బ్లాగులు, సోషల్ మీడియా పోస్టులను మాత్రమే కాకుండా గూగుల్ రియల్ టైమ్ ఫైనాన్స్, షాపింగ్, స్పోర్ట్స్ డేటాను కూడా నిరంతరం స్కాన్ చేస్తుంది. ఆ టాపిక్‌పై ఎలాంటి కొత్త సమాచారం వచ్చినా, పూర్తి వివరాలతో కూడిన అప్‌డేట్‌తో పాటు దానికి సంబంధించిన వెబ్‌పేజీ లింకులను కూడా మీకు అందిస్తుంది.

TAGGED:

GOOGLE AI MODE UPDATE
GOOGLE SEARCH AI AGENTS
GOOGLE AI ULTRA FEATURE
GOOGLE SEARCH TOPIC MONITORING
GOOGLE INFORMATION AGENTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.