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గూగుల్ సంచలన నిర్ణయం: గూగుల్ ఎర్త్ నుంచి 'AI ఇమేజ్ జనరేషన్' ఫీచర్ తొలగింపు!

సాంకేతిక రంగంలో సంచలనం సృష్టించిన గూగుల్ ఎర్త్ సరికొత్త AI ఫీచర్‌పై గూగుల్ వెనకడుగు వేసింది. కేవలం సెకన్ల వ్యవధిలో కల్పిత శాటిలైట్ చిత్రాలను సృష్టించగల 'క్రియేట్ ఇమేజ్' టూల్‌ను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.

Google Rolls Back AI Feature That Generated Fake Satellite Images In Seconds
Google Rolls Back AI Feature That Generated Fake Satellite Images In Seconds (Image Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 1, 2026 at 12:19 PM IST

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Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. గూగుల్ ఎర్త్ (Google Earth) సర్వీసులో ఇటీవల ప్రవేశపెట్టిన సరికొత్త ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఇమేజ్ జనరేషన్ ఫీచర్‌ను పూర్తిగా నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ ఫీచర్ ద్వారా అత్యంత నమ్మసక్యంగా ఉండే నకిలీ ఉపగ్రహ చిత్రాలను (Fake Satellite Pictures) సృష్టించే అవకాశం ఉందంటూ అంతర్జాతీయ పరిశోధకులు, ఓపెన్ సోర్స్ ఇంటెలిజెన్స్ నిపుణుల నుంచి తీవ్ర నిరసనలు వ్యక్తమవడంతో గూగుల్ ఈ వెనకడుగు వేసింది.

నానో బనానా 2 టెక్నాలజీతో 'క్రియేట్ ఇమేజ్': గూగుల్ ఇటీవల గూగుల్ ఎర్త్‌లో 'క్రియేట్ ఇమేజ్' (Create Image) అనే సరికొత్త ఫీచర్‌ను లాంఛ్ చేసింది. ఇందులో గూగుల్ అత్యాధునిక 'నానో బనానా 2' (Nano Banana 2) AI సాంకేతికతను ఉపయోగించారు. దీని సహాయంతో వినియోగదారులు ప్రపంచంలోని ఏ ప్రాంతానికైనా జూమ్ చేసి, అక్కడి ఉపగ్రహ, వైమానిక, 3D మ్యాపింగ్ డేటా ఆధారంగా కేవలం కొద్ది సెకన్లలోనే సరికొత్త చిత్రాలను సృష్టించే వీలుండేది. చారిత్రక పరిణామాలను వీక్షించడానికి, ప్రాపర్టీ ప్లానింగ్ వంటి ఉపయోగకరమైన పనుల కోసం ఈ టూల్ ఉపయోగపడుతుందని గూగుల్ భావించింది.

దుర్వినియోగం అయ్యే ప్రమాదం.. నిపుణుల తీవ్ర ఆందోళన: ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిజాలను తెలుసుకోవడానికి, సమాచారాన్ని ధృవీకరించుకోవడానికి (Fact-Checking) గూగుల్ ఎర్త్‌ను ఒక అత్యంత నమ్మకమైన సాధనంగా భావిస్తారు. అలాంటి సేవలో ఈ కొత్త టూల్‌ను ప్రవేశపెట్టడంపై పరిశోధకులు, ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్టులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. డిజిటల్ నిపుణుడు 'హెంక్ వాన్ ఎస్' ఈ ఫీచర్‌పై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ.. గూగుల్ ఎన్నో ఏళ్లుగా కష్టపడి సంపాదించుకున్న ప్రజల నమ్మకాన్ని, ఈ ఒక్క ఫీచర్ ఒకే దెబ్బతో ప్రమాదంలో పడేసిందని విమర్శించారు. ఈ టూల్ ఉపయోగించి నిజమైన ఉపగ్రహ చిత్రాల తరహాలోనే కనిపించే నకిలీ చిత్రాలను సృష్టించవచ్చని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

AFP జరిపిన పరీక్షల్లో బయటపడ్డ భయానక నిజాలు: ప్రపంచ ప్రసిద్ధ వార్తా సంస్థ 'AFP' స్వయంగా ఈ ఫీచర్‌ను పరీక్షించి, షాకింగ్ నిజాలను బయటపెట్టింది. ఈ టూల్ సహాయంతో వారు కేవలం కొద్ది సెకన్లలోనే పారిస్ నగరంలో పెద్ద బాంబు పేలుడు జరిగినట్లు, ఇరాన్ దేశంలో రహస్య అణు స్థావరం ఉన్నట్లు, రష్యాపై బాంబుల వర్షం కురుస్తున్నట్లు భయం గొలిపే నకిలీ చిత్రాలను సృష్టించారు. ఇవే కాకుండా బంగ్లాదేశ్‌లో ముంచెత్తిన వరదలు, అమెరికా-మెక్సికో సరిహద్దుల్లో వలసదారుల భారీ గుంపులు ఉన్నట్లుగా భ్రమ కల్పించే తప్పుడు చిత్రాలను కూడా తయారు చేశారు. ఇవన్నీ పూర్తిగా కల్పిత చిత్రాలే అయినప్పటికీ, చూసేందుకు మాత్రం అసలైన ఉపగ్రహ చిత్రాల లాగే కనిపించడంతో నిపుణుల ఆందోళనలో అర్థముందని తెలుస్తోంది.

గూగుల్ వాటర్‌మార్క్ సఫలీకృతం కాలేదు: ఈ ఫీచర్‌పై ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యతిరేకత పెరగడంతో గూగుల్ స్పందించక తప్పలేదు. ఈ టూల్ ద్వారా సృష్టించే ప్రతి చిత్రం వెనుక ఒక ప్రత్యేకమైన డిజిటల్ గుర్తు (Watermark) దాగి ఉంటుందని, దీనివల్ల అసలైన చిత్రానికి, నకిలీ చిత్రానికి తేడాను సులభంగా గుర్తించవచ్చని గూగుల్ మొదట సమర్థించుకుంది. అయినప్పటికీ, గూగుల్ పేర్కొన్న ఈ భద్రతా ప్రమాణాలు తప్పుడు సమాచార వ్యాప్తిని (Disinformation) అడ్డుకోవడానికి సరిపోవని సాంకేతిక రంగ నిపుణులు కొట్టిపారేశారు.

అంతర్జాతీయ ఒత్తిడితో గూగుల్ వెనకడుగు: లండన్‌కు చెందిన ఒక ప్రముఖ పరిశోధనా సంస్థ అధినేత 'రాస్ బర్లీ' ఈ వివాదంపై స్పందిస్తూ.. ఉపగ్రహ చిత్రాలపై ప్రజల్లో నమ్మకం కలగడానికి దశాబ్దాల సమయం పడుతుందని, కానీ అలాంటి నమ్మకం ఒకే ఒక్క రాత్రిలో ముక్కలైపోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిపుణుల నుంచి వ్యతిరేకత, అంతర్జాతీయ ఒత్తిడి తీవ్రం కావడంతో, గూగుల్ సంస్థ ఈ AI ఫీచర్‌ను గూగుల్ ఎర్త్ నుంచి పూర్తిగా తొలగించింది.

"మా విధానాలను ఉల్లంఘించే విధంగా ఉన్న కొన్ని AI ఆధారిత చిత్రాల స్క్రీన్‌షాట్‌లను ప్రజలు పంచుకోవడం మేము గమనించాం. అందుకే మరింత బలమైన రక్షణ వలయాలను (Strong Security Rules) ఏర్పాటు చేసే వరకు గూగుల్ ఎర్త్‌లో ఈ ఫీచర్‌ను నిలిపివేస్తున్నాం" అని గూగుల్ అధికారిక ప్రతినిధి తెలిపారు.

గూగుల్ ఎర్త్ కొత్త ఏఐ టూల్ కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చెలరేగిన ఈ వివాదం ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తోంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సాంకేతికత మానవాళికి ఎంతగానో ఉపయోగపడే శక్తిని కలిగి ఉన్నప్పటికీ, సరైన నియంత్రణలు, భద్రతా ప్రమాణాలు లేకపోతే అది అంతే ప్రమాదకరంగా మారుతుందని ఈ ఘటన నిరూపించింది.

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GOOGLE EARTH
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