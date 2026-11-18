గూగుల్ 'Gemini Tasks' ఇక అందరికీ ఫ్రీ: పైసా ఖర్చు లేకుండా పనులన్నీ పూర్తి చేసుకోవచ్చు!
గూగుల్ తన అధునాతన 'జెమిని టాస్క్స్' ఫీచర్ను ఇప్పుడు భారతదేశంలోని ఉచిత వినియోగదారులకు కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
Published : November 18, 2026 at 8:39 PM IST
Hyderabad: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగంలో టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ మరో కీలక అడుగు వేసింది. తన 'జెమిని' (Gemini) AI అసిస్టెంట్లోని అధునాతన 'టాస్క్ మేనేజ్మెంట్' ఫీచర్లను ఇప్పుడు ఉచిత వినియోగదారులకు (Free Users) కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ కొత్త అప్డేట్తో భారత్ సహా ఎంపిక చేసిన దేశాల యూజర్లు ఎటువంటి రుసుము చెల్లించకుండానే తమ రోజువారీ పనులను జెమిని ద్వారా పూర్తి చేసుకోవచ్చు. ఇది ఆన్లైన్ కొనుగోళ్లు (Shopping) చేయడం, వివిధ సేవల కోసం అపాయింట్మెంట్లు బుక్ చేయడం, రోజువారీ షెడ్యూల్లను నిర్వహించడం వంటి కార్యకలాపాలను నిర్వహించగలదు.
భారత్ సహా ఆరు దేశాల్లో అందుబాటులోకి..
భారతదేశం, అమెరికా (యూఎస్), జపాన్, దక్షిణ కొరియా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా దేశాల్లోని ఉచిత జెమిని యూజర్లకు ఈ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు గూగుల్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీనివల్ల సామాన్య వినియోగదారులకు కూడా ప్రీమియం స్థాయి AI సేవలు ఉచితంగా లభించనున్నాయి.
అయితే, స్థానిక వ్యాపార సంస్థలు లేదా దుకాణాలకు నేరుగా ఫోన్ కాల్స్ చేసి వస్తువుల లభ్యతను తెలుసుకోవడం, కాల్స్ ద్వారా అపాయింట్మెంట్లు బుక్ చేయడం వంటి అత్యంత అధునాతన ఫీచర్లను ప్రస్తుతం అమెరికా (యూఎస్) వినియోగదారులకు మాత్రమే పరిమితం చేసినట్లు గూగుల్ స్పష్టం చేసింది. రాబోయే రోజుల్లో ఇవి ఇతర దేశాలకు కూడా విస్తరించే అవకాశం ఉంది.
వ్యక్తిగత ఇంటెలిజెన్స్, సురక్షిత చెల్లింపు ఫీచర్లు: జెమినిలో కొత్తగా చేర్చిన 'పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్' (వ్యక్తిగత ఇంటెలిజెన్స్) ఫీచర్ ద్వారా, ఇది వినియోగదారుడి లొకేషన్, క్యాలెండర్ సమాచారాన్ని ఉపయోగించుకుని పనులను మరింత కచ్చితంగా పూర్తి చేస్తుంది. అంతేకాకుండా, మీ నెలవారీ ఖర్చులను లెక్కించడానికి, డబ్బు ఆదా చేసే మార్గాలను సూచించడానికి జీమెయిల్ (Gmail) లోని బిల్లులు, ఇతర ముఖ్యమైన పత్రాలను జెమిని విశ్లేషిస్తుంది.
అలాగే, వినియోగదారులు జెమిని ద్వారానే నేరుగా షాపింగ్ చేయవచ్చు, వివిధ ఉత్పత్తులను పోల్చి చూసుకోవచ్చు, 'గూగుల్ పే' (Google Pay) ద్వారా కొనుగోళ్లను పూర్తి చేయవచ్చు. ఈ ఆర్థిక లావాదేవీలన్నీ 'ఏజెంట్ పేమెంట్స్ ప్రోటోకాల్' (AP2) ద్వారా అత్యంత సురక్షితంగా జరుగుతాయి. ఇందులో ఖర్చు పరిమితులు, అర్హత గల కార్డుల కోసం డిజిటల్ టోకెన్ల వాడకం వంటి భద్రతా ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.
60కి పైగా యాప్లతో అనుసంధానం: కొనుగోలు పూర్తయిన తర్వాత రసీదులు, ఆర్డర్ ట్రాకింగ్ వివరాలను నేరుగా 'గూగుల్ వాలెట్'లో (Google Wallet) సురక్షితంగా భద్రపరుచుకోవచ్చు. రోజువారీ కిరాణా సామాను కొనుగోళ్ల కోసం జెమిని ఇప్పుడు 'ఇన్స్టాకార్ట్' (Instacart) వంటి సేవలతో కలిసి పనిచేస్తుంది. వినియోగదారులు తమ షాపింగ్ జాబితాను టెక్స్ట్ లేదా ఫొటో రూపంలో జెమినితో పంచుకుంటే, సంబంధిత వస్తువులను అది నేరుగా ఆర్డర్ కార్ట్కు జోడిస్తుంది. వినియోగదారుల పనులను మరింత సులభతరం చేసేందుకు జెమినిని ఇప్పటివరకు 60కి పైగా ప్రముఖ యాప్లతో అనుసంధానించినట్లు గూగుల్ వెల్లడించింది.