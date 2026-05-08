ఫిట్బిట్ ఎయిర్: నోటిఫికేషన్ల గోల లేని హెల్త్ బ్యాండ్ తీసుకొచ్చిన గూగుల్
గూగుల్ ఫిట్బిట్ ఎయిర్ స్క్రీన్లెస్ హెల్త్ ట్రాకింగ్ బ్యాండ్ను లాంఛ్ చేసింది. హూప్కు పోటీగా వచ్చిన ఈ వేరబుల్ లైట్ వెయిట్లో సరసమైన ధరలోనే అందుబాటులో ఉంది.
Published : May 8, 2026 at 12:59 PM IST
Hyderabad: గూగుల్కు చెందిన ఫిట్బిట్ బ్రాండ్ కింద కొత్త వేరబుల్ 'ఫిట్బిట్ ఎయిర్' గురువారం విడుదలయింది. ఇది కాంపాక్ట్, స్క్రీన్లెస్ డిజైన్తో డిస్ట్రాక్షన్లు లేకుండా నిరంతర హెల్త్ ట్రాకింగ్ అందిస్తుంది. హూప్కు పోటీగా దీన్ని తీసుకొచ్చారు. గూగుల్ దీన్ని అందుబాటు ధరలోనే తీసుకొచ్చింది.
ఈ ఫిట్బిట్ ఎయిర్ను రోజంతా ధరించేందుకు వీలుగా లైట్వెయిట్లో డిజైన్ చేశారు. ఇది గూగుల్ హెల్త్ యాప్, గూగుల్ హెల్త్ కోచ్తో ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది. తద్వారా పర్సనలైజ్డ్ వెల్నెస్ ఇన్సైట్స్, రికమండేషన్స్ అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
ఫిట్బిట్ ఎయిర్ ధర, లభ్యత: కంపెనీ దీని ధరను $99.99 (దాదాపు రూ. 9,400)గా నిర్ణయించింది. దీని సేల్స్ మే 26 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రీ-ఆర్డర్కు అందుబాటులో ఉంది. దీని కొనుగోలుదారులకు గూగుల్ హెల్త్ ప్రీమియం మూడు నెలల ట్రయల్ ఉచితంగా లభిస్తుంది. దీంతో గూగుల్ హెల్త్ కోచ్ ఫీచర్లను ఫ్రీగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు.
కంపెనీ ఫిట్బిట్ ఎయిర్ స్పెషల్ ఎడిషన్ను కూడా ప్రకటించింది. దీన్ని స్టీఫెన్ కర్రీతో కలిసి డిజైన్ చేశారు. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ మోడల్లో రై బ్రౌన్, ఆరెంజ్ కలర్ పెర్ఫార్మెన్స్ లూప్ బ్యాండ్ ఉంటుంది. దీనికి వాటర్-రెసిస్టెంట్ కోటింగ్, వర్కౌట్ల సమయంలో ఎయిర్ఫ్లో మెరుగుపరిచేందుకు టెక్స్చర్డ్ ఇంటీరియర్ ఉన్నాయని కంపెనీ చెబుతోంది. దీని ధర $129.99 (సుమారు రూ. 12,300). మే 26 నుంచి అమెరికాలో అమ్మకాలు ప్రారంభమవుతాయి.
దీని కోసం అనేక యాక్ససరీ బ్యాండ్లు కూడా విడిగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఫిట్బిట్ ఎయిర్లో పెబుల్ని తీసి, మీ స్టైల్కు మ్యాచ్ అయ్యే వివిధ రకాల బ్యాండ్లతో మార్చుకోవచ్చు. వీటి ధర $34.99 (సుమారు రూ. 3,300) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
ఫిట్బిట్ ఎయిర్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ ఫిట్బిట్ ఎయిర్లో కాంపాక్ట్ 'పెబుల్' డిజైన్ ఉంది. దీనికి డిస్ప్లే లేదు. స్క్రీన్, నోటిఫికేషన్ల డిస్ట్రాక్షన్ లేకుండా రోజంతా ధరించేకు వీలుగా దీన్ని డిజైన్ చేశామని గూగుల్ చెబుతోంది. ఈ వేరబుల్ పూర్తిగా పాసివ్ హెల్త్ ట్రాకింగ్ కోసమే. హెల్త్ డేటా అంతా ఫోన్లోని గూగుల్ హెల్త్ యాప్లోనే కనిపిస్తుంది.
ఇందులో అనేక కీలక హెల్త్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇది రాత్రి, పగలు తేడా లేకుండా 24 గంటలూ హార్ట్ రేట్ ట్రాక్ చేస్తుంది. AFib అలర్ట్లతో హార్ట్ రిథమ్ను మానిటర్ చేస్తుంది. బ్లడ్ ఆక్సిజన్ (SpO2) లెవెల్స్, రెస్టింగ్ హార్ట్ రేట్, హార్ట్ రేట్ వేరియబిలిటీని కూడా ట్రాక్ చేస్తుంది. అంతేకాదు, స్లీప్ స్టేజ్ అనాలిసిస్, స్లీప్ డ్యురేషన్ మానిటరింగ్ ఫీచర్లు కూడా దీనిలో ఉన్నాయి.
యాక్టివిటీ ట్రాకింగ్ కోసం ఫిట్బిట్ ఎయిర్ ఆటోమేటిక్ వర్కౌట్ డిటెక్షన్, ట్రాకింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. యూజర్లు మాన్యువల్గా వర్కౌట్లను లాగ్ చేయొచ్చు. లేదా గూగుల్ హెల్త్ కోచ్ ద్వారా గైడెడ్ వర్కౌట్లు చేసుకోవచ్చు.
ఫిట్బిట్ ఎయిర్కు మల్టిపుల్ ఇంటర్ఛేంజబుల్ బ్యాండ్లు ఉన్నాయి. రీసైకిల్డ్ మెటీరియల్తో తయారైన స్టాండర్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ లూప్ బ్యాండ్, వర్కౌట్ల కోసం స్వెట్-రెసిస్టెంట్ యాక్టివ్ బ్యాండ్, ఫ్యాషన్ బ్రేస్లెట్లా కనిపించే ఎలివేటెడ్ మోడర్న్ బ్యాండ్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఈ "ఫిట్బిట్ ఎయిర్" వారం రోజుల వరకు పనిచేస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. కేవలం 5 నిమిషాలు ఛార్జ్ చేస్తే చాలు దీన్ని రోజంతా వాడుకోవచ్చని గూగుల్ చెబుతోంది.