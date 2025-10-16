గూగుల్ నుంచి 'Veo 3.1'- ఇకపై సినిమాటిక్ వేలో వీడియోలు క్రియేట్ చేసేయండి!
గూగుల్ ఫ్లోలో కొత్త ఫీచర్లు- ఎలా ఉపయోగించాలంటే?
Published : October 16, 2025 at 5:17 PM IST
Hyderabad: ప్రస్తుతం టెక్నాలజీ కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వినియోగం జోరందుకుంది. ఏఐని ఉపయోగించి విపరీతంగా వీడియోలను క్రియేట్ చేస్తున్నారు. నెట్టింట ఎక్కడ చూసినా ఈ వీడియోలే దర్శనమిస్తున్నాయి. గూగుల్ ఈ ట్రెండ్ను అనుకూలంగా మార్చుకుని తన మార్కెంటింగ్ను పెంచుకోవాలని ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే 5 నెలల క్రితం కంపెనీ తన AI ఫిల్మ్ మేకింగ్ టూల్ "ఫ్లో" (Flow)ను ప్రారంభించింది. ఇది వీయో (Veo) మోడల్పై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది.
అప్పటి నుంచి గూగుల్ "ఫ్లో" ఇప్పటివరకూ 275 మిలియన్లకు పైగా వీడియోలను రూపొందించింది. ఇది గూగుల్ "ఫ్లో" క్రియేటర్లకు కొత్త రకాల సృజనాత్మకతను ప్రదర్శించే స్వేచ్ఛను ఇచ్చిందని స్పష్టంగా సూచిస్తుంది. గూగుల్ ప్రారంభించినప్పటి నుంచీ ఈ "ఫ్లో" AI సాధనాన్ని అప్డేట్ చేస్తూ వస్తోంది. తాజాగా ఈ సిరీస్లో "వీయో 3.1"ను ప్రారంభించింది. ఇది వినియోగదారులకు విజువల్స్పై మాత్రమే కాకుండా ఆడియో, ఎడిటింగ్పై కూడా నియంత్రణను ఇస్తుంది.
ఫ్లోలో ఇప్పుడు ఆడియో కూడా: గూగుల్ మొదటిసారిగా "ఫ్లో"లోని ప్రతి ఫీచర్లో ఆడియోను ఇంటిగ్రేట్ చేసింది. ఈ ఫీచర్ను వినియోగదారులు గత కొంతకాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు "వీయో 3.1" మోడల్తో వినియోగదారులు "Ingredients to Video (వీడియోకు కావలసినవి)," "Frames to Video (వీడియోకు ఫ్రేమ్లు)," ధ్వనితో "Extend (విస్తరించు)" వంటి ఫీచర్లు లభిస్తాయి. దీనర్థం వినియోగదారులు ఈ ఫీచర్లన్నింటినీ ఉపయోగించి ఆడియోతో పూర్తి వీడియో దృశ్యాన్ని సృష్టించగలరు.
గూగుల్ ఫ్లో వియో 3.1 లోని కొత్త ఆడియో ఫీచర్లతో మీరు మీ AI వీడియో మొత్తం కథనాన్ని నియంత్రించవచ్చు. అంటే మీకు కావాల్సిన విధంగా ఈ ఫ్లో వాయిస్, బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్తో పూర్తి వీడియో సీన్ను క్రియేట్ చేసి పెడుతుంది.
వియో 3.1 ఏ కొత్త ఫీచర్లను అందిస్తుంది?:
|ఫీచర్లు
|కొత్తగా ఏముంది
|ఉపయోగాలు
|Richer Audio
|సీన్-స్పెసిఫిక్ జనరేటెడ్ సౌండ్స్, వాతావరణం
|వీడియోలు ఇప్పుడు మరింత సహజంగా, వాస్తవంగా కనిపిస్తాయి.
|Narrative Control
|కథాంశంపై మరింత నియంత్రణ
|స్టోరీకి తగ్గట్టుగా మార్పులు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
|Enhanced Realism
|టెక్స్చర్, లైటింగ్ మెరుగుదలలు
|వీడియోలు సినిమాటిక్గా, రియలిస్టిక్గా కనిపిస్తాయి.
|Better Prompt Adherence
|AI ఇప్పుడు వినియోగదారుల ఇన్పుట్ను మరింత కచ్చితంగా అర్థం చేసుకుంటుంది.
|ఆశించిన విధంగా వీడియో క్రియేషన్ సాధ్యమయ్యే అవకాశాలు పెరిగాయి.
|Improved Audiovisual Quality
|సౌండ్, వీడియో రెండింటిలోనూ హై-క్వాలిటీ అవుట్పుట్
|ప్రొఫెషనల్ ప్రాజెక్టులకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది.
ప్రొఫెషనల్-స్థాయి ఎడిటింగ్: గూగుల్ తన AI ఫిల్మ్ మేకింగ్ టూల్కు అనేక ఎడిటింగ్ టూల్స్ను జోడించింది. దీంతో సృష్టికర్తలు ఇప్పుడు తమ దృశ్యాలను మరింత మెరుగ్గా రూపొందించుకోవచ్చు. ఈ ఫీచర్ల జాబితా మీకోసం!
Insert ఫీచర్: ఈ కొత్త ఫీచర్ సన్నివేశానికి ఏదైనా కొత్త ఎలిమెంట్ను జోడించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అది వాస్తవిక వివరాలైనా లేదా ఫాంటసీ పాత్ర అయినా. "ఫ్లో"లో ఇంతకు ముందు ఈ ఫీచర్ లేదు. ఇప్పుడు ఇది ఆటోమేటిక్గా నీడలను లైటింగ్తో మ్యాచ్ చేస్తుంది కూడా. దీంతో వీడియోలో జోడించిన కొత్త వస్తువులు మరింత వాస్తవికంగా, సహజంగా కనిపిస్తాయి.
Remove ఫీచర్: గూగుల్ త్వరలో "ఫ్లో"లో ఈ రిమూవ్ ఫీచర్ను జోడించనుంది. దీని సహాయంతో ఏ సన్నివేశం నుంచి అయినా అవాంఛిత వస్తువులను సులభంగా తొలగించవచ్చు. అంతేకాకుండా "ఫ్లో" ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ను పునర్నిర్మిస్తుంది. తద్వారా ఆ వస్తువును వీడియో నుంచి తొలగించినా కూడా పెద్దగా కొత్తగా, ఇంతకుముందు ఏదో ఉండేదనేటట్లుగా అనిపించదు.
Frames to Video ఫీచర్: "ఫ్లో"లో ఇప్పుడు మీరు రెండు చిత్రాల మధ్య పూర్తి పరివర్తన వీడియోను సృష్టించవచ్చు. క్రియేటివ్ షాట్లు లేదా ట్రావెల్ క్లిప్లను సృష్టించడానికి ఈ ఫీచర్ చాలా బాగుంటుంది.
Ingredients to Video ఫీచర్: ఇప్పుడు మీరు మొత్తం దృశ్యాన్ని నియంత్రించవచ్చు, ఒకేసారి మల్టిపుల్ రిఫెరెన్స్ ఇమేజ్లను "ఫ్లో"కు జోడించడం ద్వారా దాని లుక్ను కస్టమైజ్ చేయొచ్చు. ఇది ఆ చిత్రాలన్నింటినీ కలిపి మీ కోసం ఫైనల్ సీన్ను క్రియేట్ చేస్తుంది.
Extend ఫీచర్: "ఫ్లో"లో ఏదైనా వీడియోలోని సన్నివేశాలను ఎక్స్టెండ్ చేయడం ద్వారా ఒక నిమిషం వరకు పూర్తి నిడివి గల షాట్లను సృష్టించవచ్చు. వినియోగదారులు కొంతకాలంగా ఈ ఫీచర్ కోసం అడుగుతున్నారు. స్టోరీలో "Establishing Shots" సృష్టించడానికి లేదా సన్నివేశాలను కాస్త ఎక్కువసేపు కొనసాగించడానికి ఇది ప్రత్యేకంగా ఉపయోగపడుతుంది.
వీటిని ఎక్కడ, ఎలా ఉపయోగించాలి?:
- "ఫ్లో", "వీయో 3.1"లోని ఈ కొత్త ఫీచర్లన్నీ ఈరోజు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి.
- వినియోగదారులు "ఫ్లో" ఇంటర్ఫేస్, జెమిని యాప్, లేదా గూగుల్ క్లౌడ్ (వెర్టెక్స్ AI) ద్వారా నేరుగా వాటిని ప్రయత్నించవచ్చు.
గూగుల్ ఈ "వియో 3.1"ను తన AI ఫిల్మ్ మేకింగ్ టూల్ "ఫ్లో" కోసం మాత్రమే కాకుండా మొత్తం దాని ఎకోసిస్టమ్ అంతటా విడుదల చేసింది. అందుకే ఈ మోడల్ ఇప్పుడు గూగుల్ అంతటా అందుబాటులో ఉంటుంది:
- డెవలపర్లు వీటిని జెమిని API ద్వారా వినియోగించొచ్చు.
- ఎంటర్ప్రైజ్ వినియోగదారులు వీటిని వెర్టెక్స్ AI ద్వారా ఉపయోగించుకోవచ్చు.
- అయితే ఏ యూజర్లు అయినా జెమిని యాప్ ద్వారా వీటిని వినియోగించుకోవచ్చు.
గూగుల్ కొత్త AI వీడియో-మేకింగ్ మోడల్ ఫీచర్లను అన్వేషించిన తర్వాత "ఫ్లో" అనేది కేవలం AI వీడియో జనరేటర్ యాప్ మాత్రమే కాదని, క్రియేటివ్ & ఆడియో నియంత్రణలు, ఎడిటింగ్ ఫీచర్లను అందించే పూర్తి స్థాయి ఫిల్మ్ మేకింగ్ సూట్ అని తెలుస్తోంది. ఈ ఫీచర్లు ప్రస్తుతం ప్రయోగాత్మకంగా ఉన్నాయని, కానీ భవిష్యత్ అప్డేట్లలో మరింత మెరుగుపరచనున్నట్లు గూగుల్ స్పష్టంగా పేర్కొంది. అయితే "ఫ్లో"తో క్రియేట్ చేసిన వీడియోలు ఇకపై ఆ నిశ్శబ్ద AI వైబ్ను కలిగి ఉండవని మాత్రం కచ్చితంగా చెప్పొచ్చు.