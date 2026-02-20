ETV Bharat / technology

రికార్డ్-బ్రేకింగ్ AI రీజనింగ్‌తో గూగుల్ జెమిని 3.1 ప్రో- ఎవరెవరికి అందుబాటులో ఉందంటే?

Google Releases Gemini 3.1 Pro With Record-Breaking AI Reasoning, Made For Complex Tasks (Photo Credit- Google)
Published : February 20, 2026 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ "జెమిని 3.1 ప్రో" అనే తన లేటెస్ట్ ఏఐ మోడల్​ను విడుదల చేసింది. ఇది జెమిని ప్లాట్​ఫామ్​కు గణనీయమైన అప్​గ్రేడ్. ఈ కొత్త మోడల్​ను సంక్లిష్టమైన సైన్స్, పరిశోధన, ఇంజనీరింగ్ సమస్యలను మెరుగైన రీజనింగ్ సామర్థాలతో పరిష్కరించడానికి రూపొందించారు. ఇది జెమిని 3 డీప్ థింక్‌లో ఉపయోగించిన కోర్ ఇంటెలిజెన్స్​ అధునాతన వెర్షన్. ఈ మోడల్ తెలివైనది మాత్రమే కాకుండా మరింత లాజికల్​గా ఆలోచించగలుగుతుందని, సవాలుతో కూడిన పరిస్థితుల్లో మెరుగైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సహాయపడుతుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇప్పుడు ఇది సాధారణ వినియోగదారులు, డెవలపర్లు, ఎంటర్‌ప్రైజ్ కస్టమర్లకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఈ జెమిని 3.1 ప్రో మోడల్ అధునాతన రీజనింగ్ పనితీరును అందిస్తుంది. ఇది ARC-AGI-2 బెంచ్‌మార్క్‌లో 77.1% స్కోర్‌ను సాధించింది. ఈ బెంచ్‌మార్క్ AI మోడల్ కేవలం డేటాను గుర్తుపెట్టుకోకుండా కొత్త సమస్యలను (novel problems) అర్థం చేసుకుని, వాటికి పరిష్కారాలను కనుగొనే సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేస్తుంది.

Benchmark Sheet Details
Benchmark Sheet Details (Photo Credit- Google)

ఇకపోతే ఈ కొత్త మోడల్ పనితీరు ప్రీవియస్ "జెమిని 3 ప్రో" కంటే రెండు రెట్లు కన్నా ఎక్కువ మెరుగ్గా ఉంటుంది. జెమిని 3 సిరీస్ ఆధారంగా ఈ కొత్త జెమిని 3.1 ప్రో మోడల్​ను ప్రత్యేకంగా సంక్లిష్ట సమస్యల పరిష్కారం కోసమే రూపొందించారు. ఇది సంక్లిష్టమైన సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి అధునాతన రీజనింగ్​ను ఉపయోగిస్తుంది.

సింపుల్ సమాధానాలు సరిపోని చోట: గూగుల్ ప్రకారం, జెమిని 3.1 ప్రో అనేది కేవలం సింపుల్, స్త్రైట్ ఆన్సర్ సరిపోని టాస్క్​ల కోసం రూపొందించారు. ఈ మోడల్ సంక్లిష్టమైన అంశాలను విజువల్​గా వివరించడానికి, భారీ స్థాయి డేటాను ఒక్క చూపులో అర్థమయ్యేలా, సృజనాత్మక ప్రాజెక్టులను క్రమబద్ధీకరించడంలో సహాయపడుతుంది.

టెక్స్ట్ నుంచి యానిమేటెడ్ డిజైన్: జెమిని 3.1 ప్రో విశిష్ట లక్షణం ఏంటంటే, టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్‌ల నుంచి నేరుగా వెబ్‌సైట్-రెడీ, కోడ్-ఆధారిత యానిమేటెడ్ SVGలను రూపొందించగల సామర్థ్యం, ఇది వెబ్‌సైట్ డిజైన్‌ను సులభతరం చేస్తుంది. అదనంగా ఇంటరాక్టివ్ డిజైన్‌లు, ఆధునిక పోర్ట్‌ఫోలియోలు, అధునాతన 3D యానిమేషన్‌లతో సహా క్లిష్టమైన 3D విజువల్స్‌ను సృష్టించడం వంటి సంక్లిష్టమైన కోడింగ్ పనులను అద్భుతంగా నిర్వహిస్తుంది. తద్వారా సృజనాత్మక ప్రక్రియను క్రమబద్ధీకరిస్తుంది.

జెమిని 3.1 ప్రో ఎవరికి అందుబాటులో ఉంది?: గూగుల్ ప్రస్తుతం ఈ "జెమిని 3.1 ప్రో" మోడల్​ను ప్రివ్యూ మోడ్‌లో విడుదల చేస్తోంది (ముఖ్యంగా ఏజెంట్ వర్క్‌ఫ్లోస్ వంటి రంగాలలో, మరింత మెరుగుపరచడానికి). ఈ కొత్త మోడల్ ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.

  • ఈ మోడల్ జెమిని యాప్ ద్వారా వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి వస్తోంది. అయితే గూగుల్ AI ప్రో, అల్ట్రా సబ్​స్క్రైబర్లకు అధిక పరిమితులు లభిస్తాయి.
  • ఇది NotebookLMలో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. కానీ ప్రో, అల్ట్రా వినియోగదారులకు మాత్రమే.
  • ఎంటర్‌ప్రైజ్ వినియోగదారులు వెర్టెక్స్ AI, జెమిని ఎంటర్‌ప్రైజ్ ద్వారా దీన్ని యాక్సెస్ చేయవచ్చు.
  • డెవలపర్లు దీన్ని గూగుల్ AI స్టూడియో, జెమిని CLI, గూగుల్ యాంటీగ్రావిటీ, ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియోలో జెమిని API ద్వారా యాక్సెస్ చేయవచ్చు.

