అంతరిక్షంలో గూగుల్ సాంకేతిక విప్లవం- పద్యం రాసి పంపిన 'సన్క్యాచర్'!
టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ అంతరిక్షంలో సరికొత్త చరిత్ర లిఖించింది. కక్ష్యలోకి పంపిన తొలి AI డేటా సెంటర్ 'సన్క్యాచర్' విజయవంతంగా కార్యకలాపాలు ప్రారంభిస్తూ తొలి 'Haiku' పద్యం రాసింది.
Published : October 31, 2026 at 3:56 PM IST
Hyderabad: గ్లోబల్ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ అంతరిక్ష రంగంలో విప్లవాత్మక మైలురాయిని అందుకుంది. గూగుల్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన 'ప్రాజెక్ట్ సన్క్యాచర్'లో భాగంగా అభివృద్ధి చేసిన అంతరిక్షంలో తొలి AI డేటా సెంటర్ ప్రోటోటైప్ ఉపగ్రహం ఇప్పుడు పూర్తిస్థాయిలో పనిచేస్తోంది. ఈ ఉపగ్రహాన్ని ఈ నెల ప్రారంభంలో స్పేస్ఎక్స్ ఫాల్కన్ 9 రాకెట్ ద్వారా 100కు పైగా ఉపగ్రహాలతో కలిపి నింగిలోకి ప్రయోగించారు. ప్రస్తుతం ఇది భూమిపై ఉన్న గ్రౌండ్ కంట్రోల్ సెంటర్తో విజయవంతంగా అనుసంధానమై, భవిష్యత్ అంతరిక్ష ఆధారిత క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ నెట్వర్క్కు పటిష్టమైన పునాది వేసింది.
అంతరిక్షం నుంచి వచ్చిన తొలి AI పద్యం: సుమారు మూడు వారాల పాటు ఉపగ్రహంలోని అన్ని ఉపవ్యవస్థలపై సమగ్ర పరీక్షలు నిర్వహించిన అనంతరం, భూమి నుంచి ఇంజనీర్లు తొలి ప్రాంప్ట్ను పంపారు. దీనికి ప్రతిస్పందనగా, ఉపగ్రహంలో ముందుగానే లోడ్ చేసిన గూగుల్ డీప్మైండ్ అధునాతన 'Gemma 4' AI మోడల్, అంతరిక్షంలో తన అనుభవాన్ని వర్ణిస్తూ ఒక అందమైన జపనీస్ శైలి 'Haiku' పద్యాన్ని రచించి భూమికి పంపింది. ఈ ఘటన శాస్త్రవేత్తల్లో ఎనలేని ఉత్సాహాన్ని నింపింది. అంతేకాకుండా, ఉపగ్రహం తన కక్ష్యలోని పరిస్థితులపై సాంకేతిక నివేదికను సైతం విజయవంతంగా పంపింది. దీంతో ఉపగ్రహ కార్యకలాపాలన్నీ సజావుగా సాగుతున్నాయని గూగుల్ ప్రతినిధి ధృవీకరించారు.