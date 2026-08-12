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గూగుల్ పిక్సెల్ 11 సిరీస్ లాంఛ్: లైవ్‌స్ట్రీమ్‌ను ఎక్కడ చూడాలి? ఏం ఆశించవచ్చు?

ఆగస్టు 13న తెల్లవారుజామున 3:30 గంటలకు గూగుల్ పిక్సెల్ 11 సిరీస్ గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ కార్యక్రమంలో కంపెనీ ఇంకా ఏయే ఉత్పత్తులను ఆవిష్కరించనుంది? లైవ్‌లో ఎలా వీక్షించాలి? వివరాలు మీకోసం!

In picture: Google Pixel 10a for representation
In picture: Google Pixel 10a for representation (Photo Credit- Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2026 at 4:22 PM IST

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Hyderabad: టెక్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న 'మేడ్​ బై గూగుల్ 2026' ఈవెంట్​కు సమయం ఆసన్నమైంది. ఈ కార్యక్రమం ఆగస్టు 12న సాయంత్రం 6 గంటలకు (ET) న్యూయార్క్ నగరంలో ప్రారంభం కానుంది. అంటే భారత కాలమానం (IST) ప్రకారం అదే రోజు రాత్రి 3:30 గంటలకు (ఆగస్టు 13) మొదలవుతుంది.

ఈ కార్యక్రమం "తదుపరి తరం పిక్సెల్ వచ్చే రాత్రి" (the night the next generation of Pixel arrives) కానుందని గూగుల్ ఇన్విటేషన్స్​లో పేర్కొంది. ఆ ఆహ్వాన పత్రికలో రాబోయే పిక్సెల్ ఉత్పత్తులు ఎలా ఉండబోతున్నాయో చూపించే ఒక చిన్న ముందస్తు చిత్రం (Glimpse) ఉంది. అందులో ఒక ఫోన్ వెనుక వైపు ఉన్న కెమెరా భాగం (Rear camera bay) స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. కానీ, రెండో ఫోన్ మాత్రం నీడలో దాగి ఉంది. ఈ రెండు ఫోన్లు సరికొత్త గోల్డ్ (బంగారు) రంగులో ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి.

మేడ్​ బై గూగుల్ 2026 ఈవెంట్​లో ఏం ఆశించవచ్చు?: గూగుల్ ఈ ఈవెంట్‌లో 'పిక్సెల్ 11', 'పిక్సెల్ 11 ప్రో', 'పిక్సెల్ 11 ప్రో XL', 'పిక్సెల్ 11 ప్రో ఫోల్డ్‌' అనే నాలుగు మోడళ్లను మార్కెట్లోకి తీసుకురావచ్చని అంచనా. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లతో పాటు, గూగుల్ 'పిక్సెల్ వాచ్ 5'ను కూడా పరిచయం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. అమెరికాకు చెందిన ఈ టెక్నాలజీ దిగ్గజం, తన మొదటి బ్లూటూత్ ట్రాకర్ అయిన పిక్సెల్ ట్యాగ్‌ను కూడా పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది.

గూగుల్ పిక్సెల్ 11 (Google Pixel 11) సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ల ప్రీ-ఆర్డర్లు లాంఛ్​ ఈవెంట్ రోజే ప్రారంభమవుతాయని కంపెనీ అధికారికంగా ధృవీకరించింది. ఈ నేపథ్యంలో వీటి ధర, ఫీచర్లతో పాటు లభ్యతకు సంబంధించిన సమాచారం కూడా ఇదే కార్యక్రమంలో వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.

ఈ కొత్త హార్డ్‌వేర్ పరికరాలు ఎలా ఉన్నప్పటికీ, గూగుల్ ఎప్పుడూ తన పిక్సెల్ ఫోన్లను ఇతర బ్రాండ్ల కంటే ప్రత్యేకం చేయడం కోసం ఆండ్రాయిడ్ సాఫ్ట్‌వేర్, AI (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) ఫీచర్లపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెడుతుంది. కాబట్టి, ఈసారి జెమిని చాట్‌బాట్ (Gemini chatbot) సహాయంతో పనిచేసే కొత్త ఆటోమేషన్ ఫీచర్లను కంపెనీ ఈ ఈవెంట్‌లో పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది.

ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎలా చూడాలి?: ఈ ఈవెంట్ గతేడాది ఆగస్టు 20న న్యూయార్క్‌లో జరిగిన పిక్సెల్ ఈవెంట్ కంటే ఒక వారం ముందుగానే జరుగుతుండటం గమనార్హం. కంపెనీ 'మేడ్​ బై గూగుల్ 2026' ఈవెంట్​ను ప్రత్యక్ష ప్రసారం (Live stream) చేయనుంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు గూగుల్ అధికారిక యూట్యూబ్ (YouTube) ఛానెల్‌ లైవ్‌స్ట్రీమ్ ద్వారా వీక్షించవచ్చు. భారతదేశంలో ఈ కార్యక్రమం ఆగస్టు 13న తెల్లవారుజామున 3:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.

ఇకపోతే AI (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) డిమాండ్ పెరగడం వల్ల వచ్చిన మెమరీ చిప్‌ల కొరత కారణంగా ఈ డివైజ్‌ల ధరలు పెరుగుతాయా లేదా అనేది ఇప్పుడు అందరి ముందున్న పెద్ద ప్రశ్న. ఈ కొరత కారణంగా ఇప్పటికే కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ ఖర్చులు అన్నీ పెరిగిపోతున్నాయి.

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