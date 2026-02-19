ETV Bharat / technology

గూగుల్ తన మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ లైనప్‌ను విస్తరిస్తూ "గూగుల్ పిక్సెల్ 10a" స్మార్ట్​ఫోన్​ను భారతదేశంతో పాటు ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలో విడుదల చేసింది.

Hyderabad: గూగుల్ తన "పిక్సెల్ 10" సిరీస్‌లో కొత్త, సరసమైన స్మార్ట్‌ఫోన్ "పిక్సెల్ 10a"ను జోడించింది. భారతదేశంలో ఇది రూ. 49,999 ధరతో నాలుగు రంగులలో లభిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్‌తో దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం IP68 రేటింగ్‌ను కలిగి ఉంది. ఇంకా దీని ఇతర కీలక ఫీచర్లలో 5,100mAh బ్యాటరీ, టైటాన్ M2 సెక్యూరిటీ కోప్రాసెసర్‌తో పాటు టెన్సర్ G4 చిప్‌సెట్, 48-మెగాపిక్సెల్ (f/1.7) రియర్​ కెమెరాతో పాటు మరిన్ని ఉన్నాయి.

భారతదేశంలో గూగుల్ పిక్సెల్ 10a ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో 8GB+256GB RAM, స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​తో "గూగుల్ పిక్సెల్ 10a" ధరను రూ. 49,999గా నిర్ణయించారు. పరిచయ ఆఫర్‌లో భాగంగా కంపెనీ ఎంపిక చేసిన HDFC బ్యాంక్ కార్డులతో రూ. 3,000 తక్షణ క్యాష్‌బ్యాక్, 24 నెలల నో-కాస్ట్ EMI ఆప్షన్, రూ. 3,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌ను అందిస్తోంది.

Google Pixel 10a
Google Pixel 10a (Photo Credit- Google)

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ ఫోన్ నాలుగు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

The Google Pixel 10a is offered in four colour options.
The Google Pixel 10a is offered in four colour options. (Photo Credit- Google)
  • బెర్రీ
  • ఫాగ్
  • లావెండర్
  • అబ్సిడియన్

సేల్ వివరాలు: భారత్​లో ఈ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ సేల్స్ మార్చి 6న ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే ఇప్పటికే దీని ప్రీ-ఆర్డర్లు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఫ్లిప్‌కార్ట్, గూగుల్ ఇండియా ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా వీటిని బుక్ చేసుకోవచ్చు.

Google Pixel 10a
Google Pixel 10a (Photo Credit- Google)

