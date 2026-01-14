పిక్సెల్ ప్రియులకు గుడ్న్యూస్- త్వరలోనే గూగుల్ అఫర్డబుల్ "10a" లాంఛ్!
గూగుల్ పిక్సెల్ 10a లాంఛ్ టైమ్లైన్, రంగులతో పాటు స్టోరేజ్ ఆప్షన్లు లీకయ్యాయి. ఆ వివరాలు మీకోసం!
Published : January 14, 2026 at 2:50 PM IST
Hyderabad: గూగుల్ తన మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ లైనప్ను విస్తరించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. నివేదికల ప్రకారం, కంపెనీ "పిక్సెల్ 10" సిరీస్లో కొత్త, సరసమైన స్మార్ట్ఫోన్ "గూగుల్ పిక్సెల్ 10a"పై పనిచేస్తోంది. ఈ ఫోన్ దాని ప్రీవియస్ "పిక్సెల్ 9a" మోడల్కు సక్సెసర్గా ఉంటుంది. ఈ అప్కమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్ లాంఛ్ను గూగుల్ ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించనప్పటికీ, కొన్ని లీక్స్ వెలువడ్డాయి. ఇవి ఈ ఫోన్ లాంఛ్ టైమ్లైన్, కలర్ ఆప్షన్లు, స్టోరేజ్ వేరియంట్లపై కీలక సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాయి.
స్మార్ట్ఫోన్ పరిశ్రమలో ప్రసిద్ధి చెందిన టిప్స్టర్ రోలాండ్ క్వాండ్ట్, బ్లూస్కీలో ఒక పోస్ట్లో "పిక్సెల్ 10a" ఫిబ్రవరి 2026 నాటికి అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. దీన్నిబట్టి చూస్తే గతేడాది ప్రారంభించిన "పిక్సెల్ 9a" కంటే ఇది దాదాపు ఒక నెల ముందుగానే మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తుంది. ఇకపోతే గూగుల్ మార్చి 2025లో తన "పిక్సెల్ 9a"ను ప్రారంభించింది.
గూగుల్ పిక్సెల్ 10a వివరాలు: లీక్ ప్రకారం, గూగుల్ "పిక్సెల్ 10a" రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్లలో విడుదల కావచ్చు. మొదటి వేరియంట్ 128GB స్టోరేజ్తో, రెండవ వేరియంట్ 256GB స్టోరేజ్తో రావచ్చు. ఈ ఫోన్ అబ్సిడియన్, బెర్రీ, ఫాగ్, లావెండర్ అనే నాలుగు కలర్ ఆప్షన్లలో కూడా అందించబడవచ్చు. మునుపటి "పిక్సెల్ 9a" మోడల్ ఐరిస్, పియోనీ, పింగాణీ, అబ్సిడియన్ రంగులలో లాంఛ్ కావడం గమనించదగ్గ విషయం.
గూగుల్ పిక్సెల్ 10a స్పెసిఫికేషన్ల గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఇది 6.3-అంగుళాల ఫుల్-HD+ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఈ స్క్రీన్ 60Hz నుంచి 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతు ఇవ్వగలదు. దీని పీక్ బ్రైట్నెస్ 2,000 నిట్లు ఉంటుందని చెబుతారు. ఇక కెమెరా విభాగంలో, ఫోన్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇందులో 48MP ప్రైమరీ కెమెరా, 13MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా ఉంటాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 13MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
ఇంకా ఈ "పిక్సెల్ 10a"లో 8GB RAM, 5100mAh బ్యాటరీ, గూగుల్ ఇన్-హౌస్ టెన్సర్ G4 ప్రాసెసర్ ఉంటాయి. గూగుల్ ఈ అప్కమింగ్ "పిక్సెల్ 10a" ఫోన్కు ఏడు సంవత్సరాల సాఫ్ట్వేర్, భద్రతా అప్డేట్లను అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు. దీని ప్రారంభ ధర $499 అంటే దాదాపు రూ.44,000 ఉండొచ్చు.