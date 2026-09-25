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గూగుల్ ఫొటోస్‌లో 'Clueless' స్టైల్ వర్చువల్ క్లోసెట్: ఒక్క ఫొటోతో ఔట్‌ఫిట్ రెడీ!- ఎలాగంటే?

గూగుల్ ఫొటోస్‌ AI-ఆధారిత 'వర్చువల్ క్లోసెట్' ఫీచర్ భారత్ Android, iOS రెండింటిలోనూ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో ఫోన్‌లోని ఫొటోలతో వార్డ్‌రోబ్‌ను డిజిటల్‌గా క్రియేట్ చేసుకుని రోజువారీ ఔట్‌ఫిట్‌లను మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు.

Create your digital closet with Google Photos wardrobe
Create your digital closet with Google Photos wardrobe (ఫొటో క్రెడిట్: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 7:43 PM IST

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Hyderabad: గూగుల్ ఫొటోస్‌లోని వర్చువల్ క్లోసెట్ ఫీచర్ ఇప్పుడు భారత్‌లోని ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ ఏఐ-ఆధారిత ఫీచర్ మీ ఫొటోల్లోని దుస్తులను గుర్తించి వాటి డిజిటల్ కాపీలను రూపొందిస్తుంది. టాప్స్, బాటమ్స్, జ్యువెలరీ వంటి కేటగిరీల నుంచి నచ్చినవాటిని ఎంచుకుని వివిధ రకాల అవుట్‌ఫిట్‌లను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫీచర్ ప్రముఖ హాలీవుడ్ చిత్రం "క్లూలెస్" (Clueless)లో హీరోయిన్ చెర్ వాడే వర్చువల్ వార్డ్‌రోబ్ తరహాలో కనిపిస్తోంది. మొదట కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితమైన ఈ ఫీచర్‌ ఇప్పుడు అమెరికా, బ్రెజిల్, భారత్‌లో పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చింది.

గూగుల్ ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఈ ఫీచర్‌ను ప్రకటించి, వేసవి నుంచి అందుబాటులోకి తీసుకురావడం మొదలుపెట్టింది. జూన్‌లో తొలుత ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారులకు అందించగా, ఇప్పుడు భారత్‌తో సహా ఆయా దేశాల్లోని ఐఓఎస్ వినియోగదారులకు కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఫీచర్ కేవలం వినియోగదారులకు సహాయపడేందుకే రూపొందించామని, దుస్తులు లేదా డ్రెస్సింగ్ స్టైల్‌కు సంబంధించిన డేటాను రిటైలర్ల వంటి థర్డ్ పార్టీలతో పంచుకోబోమని గూగుల్ స్పష్టం చేసింది.

వర్చువల్ క్లోసెట్ ఎలా వాడాలి?:

  • ముందుగా మీ ఫోన్‌లో "Google Photos" యాప్‌ను ఓపెన్ చేయండి.
  • యాప్ లేటెస్ట్ వెర్షన్‌లో ఉండేలా చూసుకోండి.
  • హోమ్ స్క్రీన్ లేదా లైబ్రరీ సెక్షన్‌లో "Virtual Closet" లేదా Closet అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ కనిపించకపోతే సెర్చ్ బార్‌లో "Closet" అని టైప్ చేయండి.
  • మొదటిసారి వాడేటప్పుడు యాప్ మీ ఫొటోల నుంచి బట్టలను గుర్తించడానికి పర్మిషన్ అడుగుతుంది. దానికి అనుమతి ఇవ్వండి.
  • యాప్ మీ పాత ఫొటోలను స్కాన్ చేసి, మీరు ధరించిన బట్టలకు డిజిటల్ కాపీని తయారు చేస్తుంది.
  • ఇప్పుడు మీరు టాప్స్, బాటమ్స్ లేదా యాక్సెసరీస్ వంటి కేటగిరీ ఫిల్టర్‌లను అప్లై చేసుకోవచ్చు.
  • ఆ తర్వాత నచ్చిన వాటిని ఎంచుకుని మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేయండి.
  • కొత్త ఔట్‌ఫిట్ రెడీ అయ్యాక మీరు దాన్ని సేవ్ లేదా షేర్ కూడా చేసుకోవచ్చు.

ఈ కొత్త ఫీచర్ రోజూ దుస్తులను ఎంచుకునే ప్రక్రియను సులభతరం చేస్తుంది. దీంతో ఏం ధరించాలా అని గంటల తరబడి మీ వార్డ్‌రోబ్‌ వైపు చూస్తూ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉండదు. మీ ఫోన్ నుంచే మొత్తం వార్డ్‌రోబ్‌ను మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. భారతదేశంలో ఉన్న లక్షలాది మంది యూజర్లు ఇప్పుడు ఈ ఫీచర్‌ను సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. దీని కోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా గూగుల్ ఫొటోస్ యాప్‌ను ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్ చేస్తూ, క్లోసెట్ మరింత మెరుగ్గా తయారయ్యేందుకు ఫొటోలను రెగ్యులర్‌గా అప్‌లోడ్ చేయడమే.

ఈ రోల్అవుట్‌తో పాటు గూగుల్ ఫొటోస్‌లో మరికొన్ని ఇతర మెరుగుదలలు కూడా చేశారు. జెమిని స్పార్క్ (Gemini Spark)లో ఇప్పుడు ఒకే ఒక్క ప్రాంప్ట్‌తో ఫొటోను సెలెక్ట్ చేసి, బ్రైటెన్ చేసి నేరుగా షేర్ కూడా చేయవచ్చు. ఈ సదుపాయం ప్రస్తుతం అమెరికాలో గూగుల్ AI ప్రో (Google AI Pro) లేదా అల్ట్రా (Ultra) సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఉన్న యూజర్లకు అందుబాటులో ఉంది. అలాగే, మార్కప్ టూల్‌ (Markup Tool)ను కూడా మెరుగుపరిచారు.

TAGGED:

గూగుల్ వర్చువల్ క్లోసెట్
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