గూగుల్ ఫొటోస్​లో​ వీడియో ఎడిటర్ రీడిజైన్ ఫీచర్- ఎలా ఉపయోగించాలంటే?

గూగుల్ ఫోటోస్ తన వీడియో ఎడిటర్‌ను చిత్రాల మాదిరిగానే కారౌసెల్ ఆధారిత ఇంటర్‌ఫేస్‌తో పునరుద్ధరించింది.

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 10, 2025 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ తన గూగుల్ ఫోటోస్ యాప్‌లో వీడియోలను సృష్టించడానికి, సవరించడానికి అనేక కొత్త ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టింది. కంపెనీ మంగళవారం ఈ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించింది. ఈ మార్పులలో వినియోగదారులు ఫోటోస్ యాప్‌లో మల్టిపుల్ ఫొటోలు, వీడియో క్లిప్‌లతో హైలైట్ రీల్‌లను సృష్టించడానికి అనుమతించే కొత్త ఫీచర్ ఉంది.

కంపెనీ ఈ అప్‌డేట్‌ను ఆండ్రాయిడ్, iOS రెండు ప్లాట్‌ఫామ్‌లకూ విడుదల చేసింది. దీంతోపాటు ఈ రెండు ప్లాట్‌ఫామ్‌ల కోసం రూపొందించిన మరో వీడియో ఎడిటర్‌ రీడిజైన్​ను కూడా పరిచయం చేసింది. ఇది యూనివర్సల్ టైమ్‌లైన్, మల్టీ-క్లిప్ ఎడిటింగ్ వంటి ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అదనంగా వినియోగదారులు ఇప్పుడు కొత్త ఫాంట్‌లు, రంగులు, నేపథ్యాలతో టెక్స్ట్‌ను అనుకూలీకరించవచ్చు.

గూగుల్ ఫొటోస్​లో కొత్త ఫీచర్లు: ఆండ్రాయిడ్​లో అందుబాటులో ఉన్న గూగుల్ ఫొటోస్​లోని టెంప్లేట్లు ప్రీ-సెట్ ఫార్మాట్‌లను అందిస్తాయి. మ్యూజిక్, టెక్స్ట్ , కట్‌లు ఇప్పటికే సౌండ్‌ట్రాక్‌కు సమకాలీకరించారు. వినియోగదారులు వీటి నుంచి టెంప్లేట్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. తాము చేర్చాలనుకున్న ఫొటోలు, వీడియోలనూ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. తద్వారా ఫొటోస్ యాప్ వారి తరఫున హైలైట్ రీల్‌ను సృష్టించిపెడుతుందని కంపెనీ ఒక బ్లాగ్ పోస్ట్‌లో వివరించింది. ఈ ఫీచర్‌ను ఉపయోగించడానికి మీరు "Google Photos for Android" యాప్‌లోని క్రియేట్ ట్యాబ్‌కి వెళ్లి హైలైట్ వీడియోను ఎంచుకోవాలి. భవిష్యత్తులో ఇంకా ఇలాంటి ఎన్నో కొత్త టెంప్లేట్‌లను పరిచయం చేయనున్నట్లు గూగుల్ పేర్కొంది.

రెండవ ప్రధాన మార్పు ఆండ్రాయిడ్, iOS రెండింటిలోనూ కొత్త వీడియో ఎడిటర్. దీని సహాయంతో వినియోగదారులు తమ హైలైట్ వీడియోలను మరింత సృజనాత్మకంగా మెరుగుపరచుకోవచ్చని గూగుల్ పేర్కొంది. ఇందులో మల్టీ-క్లిప్ ఎడిటింగ్, యూనివర్సల్ టైమ్‌లైన్, స్టోరీ టెల్లింగ్ వంటి ఫీచర్లు కూడా లభిస్తాయి. ఇంకా ఈ కొత్త వీడియో ఎడిటర్ అడాప్టివ్ కాన్వాస్‌ను కూడా కలిగి ఉంది. ఇది ఎడిటింగ్ ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

గూగుల్ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ఈ రీడిజైన్ చేసిన "వీడియో ఎడిటర్" ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్‌లో డిఫాల్ట్ వీడియో ఎడిటర్​గా ఉంటుంది. దీనిని గ్యాలరీ యాప్‌లో క్లిప్‌లను ఎడిట్ చేసుకునేందుకు కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. మరింత అనుకూలీకరణ కోసం వినియోగదారులు ఒకే వీడియో క్లిప్‌కు మ్యూజిక్, టెక్స్ట్​ను కూడా జోడించుకోవచ్చు.

అదనంగా కంపెనీ గూగుల్ ఫొటోస్​లో మ్యూజిక్ లైబ్రరీని కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఇది వినియోగదారులు ట్రాక్‌లను బ్రౌజ్ చేయడానికి, వారి హైలైట్ రీల్ కోసం సరైన ట్రాక్‌ను ఎంచుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ ఫీచర్ ఆండ్రాయిడ్, iOS ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో అందుబాటులో ఉంది. వినియోగదారులు కొత్త ఫాంట్‌లు, బ్యాక్​గ్రౌండ్​లు, రంగులతో టెక్స్ట్​ను కూడా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు.

