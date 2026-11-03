గూగుల్ పే సరికొత్త అడుగు- ఇక షాపింగ్ కూడా!
గూగుల్ పే భారత్లో డిస్కవర్ షాప్ పేరుతో కొత్త ఫ్యాషన్ షాపింగ్ ఫీచర్ను పరీక్షిస్తోంది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు యాప్లోనే ఫ్యాషన్ ట్రెండ్లను బ్రౌజ్ చేస్తూ దుస్తులను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
Published : November 3, 2026 at 8:40 PM IST
Hyderabad: గూగుల్ పే (Google Pay) కేవలం డిజిటల్ పేమెంట్స్ యాప్గానే కాకుండా, ఒక సరికొత్త షాపింగ్ ప్లాట్ఫారమ్గా కూడా మారబోతోంది. భారతదేశంలోని వినియోగదారుల కోసం కంపెనీ 'డిస్కవర్ షాప్' (Discover Shop) అనే సరికొత్త ఫ్యాషన్ & లైఫ్స్టైల్ షాపింగ్ ఫీచర్ను పరీక్షిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని గూగుల్ తన అధికారిక బ్లాగ్ పోస్ట్ ద్వారా వెల్లడించింది.
వినియోగదారులు సరికొత్త ఫ్యాషన్ ట్రెండ్లను తెలుసుకోవడంతో పాటు తమకు నచ్చిన దుస్తులను సులభంగా బ్రౌజ్ చేయవచ్చు. అంతేకాకుండా, నచ్చిన వస్తువులను వేరే యాప్స్లోకి వెళ్లకుండానే నేరుగా గూగుల్ పే యాప్ నుంచే కొనుగోలు చేసే వెసులుబాటు ఉంటుంది. ఈ ఫీచర్ రాకతో గూగుల్ పే కేవలం డబ్బులు పంపడం, స్వీకరించడం వరకే పరిమితం కాకుండా విభిన్న అవసరాలకు ఉపయోగపడనుంది. ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్ టెస్టింగ్ దశలో ఉండగా, ప్రయోగాత్మకంగా కొద్దిమంది వినియోగదారులకు మాత్రమే అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
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గూగుల్ పే 'డిస్కవర్ షాప్' ఎలా పనిచేస్తుంది?: గూగుల్ పే యాప్లో త్వరలో 'డిస్కవర్' అనే సరికొత్త విభాగం రాబోతోంది. ఇది 60 బిలియన్లకు పైగా ఉత్పత్తులను కలిగి ఉన్న గూగుల్ షాపింగ్ గ్రాఫ్ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల యూజర్లకు యాప్లోనే లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్ దుస్తులు, ట్రెండ్స్కు సంబంధించిన సూచనలు కనిపిస్తాయి.
ఈ సూచనలు వినియోగదారుల అభిరుచులు, గూగుల్ సేవల్లో వారి కార్యకలాపాల ఆధారంగా ఉంటాయి. అంటే వినియోగదారులు గూగుల్ సర్వీసెస్లో ఏం వెతుకుతున్నారు, వారి ఇష్టాలు ఏమిటనే దాని ఆధారంగా ఇక్కడ వస్తువులను చూపిస్తుంది.
ఈ ఫీచర్ సరిగ్గా పనిచేయాలంటే ఫోన్లో 'వెబ్ అండ్ యాప్ యాక్టివిటీ', 'సెర్చ్ పర్సనలైజేషన్' సెట్టింగ్స్ ఆన్లో ఉండాలి. ఈ రెండు సెట్టింగ్స్ ఆన్లో ఉంచితే, సూచనలు పూర్తిగా వారి అభిరుచికి అనుగుణంగా ఉంటాయి.
ఈ డిస్కవర్ ఫీడ్లో యూట్యూబ్ వీడియోలు కూడా కనిపించనున్నాయి. దీనివల్ల వినియోగదారులు దుస్తుల గురించి మరింత వివరంగా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇప్పటివరకు గూగుల్ ఈ ఫీచర్ను కొద్దిమంది గూగుల్ పే యూజర్లకు మాత్రమే విడుదల చేసింది. అయితే ఈ ఫీచర్ వినియోగదారులందరికీ ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుందనే దానిపై కంపెనీ ఇంకా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.
వర్చువల్ ట్రై-ఆన్ & విజువల్ సెర్చ్ ఫీచర్లు:
గూగుల్ పే 'డిస్కవర్ షాప్' లో అత్యంత ప్రత్యేకమైన ఫీచర్ వర్చువల్ ట్రై-ఆన్ (Virtual Try-On). దీని ద్వారా వినియోగదారులు కొన్ని ఎంపిక చేసిన దుస్తులను కొనుగోలు చేసే ముందే, అవి తమకు ఎలా సరిపోతాయో (ఫిట్టింగ్ లూజ్ ఉందా లేదా టైట్ ఉందా అనేది) నేరుగా మొబైల్ స్క్రీన్పైనే చూసుకోవచ్చు. భవిష్యత్తులో రోజువారీ వాడకానికి సరిపోయే దుస్తుల కాంబినేషన్లను (Ready-to-wear outfits) కూడా సూచించాలని గూగుల్ యోచిస్తోంది.
మరొక సులువైన, ఉపయోగకరమైన టూల్ విజువల్ సెర్చ్ (Visual Search). మీకు నచ్చిన ఏదైనా దుస్తులకు నేరుగా ఫొటో తీసి లేదా మీ గ్యాలరీలో ఉన్న పాత చిత్రాన్ని అప్లోడ్ చేసి దీని ద్వారా సెర్చ్ చేయవచ్చు. ఈ సిస్టమ్ ఇంటర్నెట్ అంతటా వెతికి, అదే శైలిలో ఉన్న మరికొన్ని ఉత్పత్తులను మీకు చూపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఆ దుస్తుల రంగు, సైజు, ఇతర వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. అయితే, వాటిని కొనుగోలు చేయడానికి వినియోగదారులు సదరు విక్రేత (Seller) అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.
ఈ కొత్త ఫీచర్ను ఎలా ప్రయత్నించాలి?: డిస్కవర్ షాపింగ్ ఫీచర్ను ప్రయత్నించాలనుకునే వారు ముందుగా ప్లే స్టోర్ నుంచి గూగుల్ పే యాప్ను అప్డేట్ చేసుకోవాలి. అప్డేట్ చేసిన తర్వాత స్క్రీన్ దిగువ భాగంలో కొత్తగా వచ్చిన 'డిస్కవర్' ఐకాన్ కన్పిస్తుందేమో చూడాలి. ఒకవేళ కనిపిస్తే, వినియోగదారులు దీనిలో కొత్త టూల్స్ను ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఒకవేళ కనిపించకపోతే మాత్రం కొన్ని రోజులు వేచి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్ కొద్దిమందికి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.
ఈ ఫీచర్ పనిచేయాలంటే వినియోగదారులు తప్పనిసరిగా తమ వ్యక్తిగత గూగుల్ ఖాతాతో లాగిన్ అయి ఉండాలి. అంతేకాకుండా ఫోన్లో 'వెబ్ అండ్ యాప్ యాక్టివిటీ', 'సెర్చ్ పర్సనలైజేషన్' సెట్టింగ్స్ రెండూ ఆన్లో ఉండాలి.