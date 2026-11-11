పిక్సెల్ డ్రాప్ రోల్అవుట్: ఇప్పుడు పిక్సెల్ 10 పరికరాలలోనూ జెమిని ఇంటెలిజెన్స్!
గూగుల్ నవంబర్ 2026 'పిక్సెల్ డ్రాప్' అప్డేట్ రోల్అవుట్ను ప్రారంభించింది. దీని ద్వారా పిక్సెల్ 10 పరికరాలలో జెమిని ఇంటెలిజెన్స్ అందుబాటులోకి రావడంతో పాటు కాల్ స్క్రీన్, వాయిస్ టైపింగ్ ఫీచర్లు మరింత మెరుగుపడ్డాయి.
Published : November 11, 2026 at 8:10 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ తన పిక్సెల్ (Pixel) వినియోగదారుల కోసం నవంబర్ 2026 'పిక్సెల్ డ్రాప్' (Pixel Drop) ఫీచర్ అప్డేట్ను రోల్ అవుట్ చేయడం ప్రారంభించింది. ఈ తాజా అప్డేట్ ద్వారా అర్హత కలిగిన పిక్సెల్ స్మార్ట్ఫోన్లు, స్మార్ట్వాచ్లకు పలు సరికొత్త ఫీచర్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు పిక్సెల్ 11 సిరీస్కే పరిమితమైన గూగుల్ అధునాతన 'జెమిని ఇంటెలిజెన్స్' (Gemini Intelligence) ఇప్పుడు ఈ అప్డేట్ ద్వారా పిక్సెల్ 10 పరికరాలలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనితో పాటు కాల్ స్క్రీన్ (Call Screen), అలాగే వాయిస్ టైపింగ్ (Voice Typing) ఫీచర్లను కూడా సంస్థ మరింత మెరుగుపరిచింది. ప్రస్తుతం ఈ సదుపాయం అమెరికా (US)లోని కొన్ని పిక్సెల్ 11 సిరీస్ డివైజ్లలో అందుబాటులో ఉంది. త్వరలోనే దీన్ని పిక్సెల్ వాచ్ 4, పిక్సెల్ వాచ్ 5 మోడళ్లకు కూడా తీసుకురానున్నారు.
మరోవైపు, ఈ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్తో పాటు గూగుల్ తన వినియోగదారులకు మరో కీలక ప్రకటన చేసింది. సంస్థ రూపొందించిన మొట్టమొదటి ఐటమ్ ట్రాకర్ 'పిక్సెల్ ట్యాగ్' (Pixel Tag) ఇప్పుడు కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉన్నట్లు అధికారికంగా ధృవీకరించింది. పోగొట్టుకున్న వస్తువులను సులభంగా గుర్తించేందుకు ఈ ట్యాగ్ ఉపయోగపడనుంది.
గూగుల్ నవంబర్ 2026 పిక్సెల్ డ్రాప్ కొత్త ఫీచర్ల వివరాలు: గూగుల్ ఈ అప్డేట్ వివరాలను ఒక బ్లాగ్ పోస్ట్లో పంచుకుంది. ఈ అప్డేట్లోని అత్యంత విశేషం ఏంటంటే, పిక్సెల్ 10 సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లలో 'జెమిని ఇంటెలిజెన్స్'ను చేర్చడం. ఇది వినియోగదారుల అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా వ్యక్తిగతీకరించిన సూచనలను అందిస్తుంది. అలాగే, ఇందులోని 'రాంబ్లర్' (Rambler) ఫీచర్ను మరింత మెరుగుపరిచారు. మనం మాట్లాడేటప్పుడు వచ్చే "ఉమ్" (um) వంటి అనవసరపు ఊతపదాలను ఇది ఆటోమేటిక్గా తొలగించి, మన ఆలోచనలను స్పష్టమైన టెక్స్ట్గా మారుస్తుంది.
దీనితో పాటు కిరాణా సామాను ఆర్డర్ చేయడం, రైడ్ బుక్ చేయడం వంటి అనేక దశలతో కూడిన పనులను కూడా జెమిని స్వయంగా నిర్వహించగలదు. ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్ భారత్, జపాన్, యూకే దేశాల్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అదనంగా, ఈ అప్డేట్ ద్వారా పిక్సెల్ పరికరాలు జరుగుతున్న సంభాషణలు, వినియోగదారుల యాక్టివిటీల ఆధారంగా ముందస్తు సూచనలు ఇవ్వగలవు. ఉదాహరణకు- గమ్యానికి చేరుకునే అంచనా సమయం చెప్పడం, ఆలస్యం అవుతున్నట్లు అనిపిస్తే తగిన డిన్నర్ ప్రదేశాన్ని సూచించడం వంటివి.
నవంబర్ 2026 పిక్సెల్ డ్రాప్లో వ్యక్తిగతీకరించిన విడ్జెట్లను రూపొందించుకునే ఆప్షన్ను కూడా తీసుకొచ్చారు. ఈ విడ్జెట్లలో నెలవారీ ఖర్చుల ట్రాకర్లు, మీ అభిమాన జట్టు రంగులతో కూడిన స్పోర్ట్స్-థీమ్ విడ్జెట్లు, అప్కమింగ్ ట్రిప్ల కోసం కౌంట్డౌన్ వంటివి చేర్చవచ్చు. ఈ సదుపాయం ఎంపిక చేసిన మార్కెట్లలో కొన్ని పిక్సెల్ 10, పిక్సెల్ 11 సిరీస్ పరికరాల్లో అందుబాటులో ఉంది. త్వరలోనే దీన్ని పిక్సెల్ వాచ్ 4, పిక్సెల్ వాచ్ 5లకు కూడా తీసుకురావాలని కంపెనీ యోచిస్తోంది.
విడ్జెట్లతో పాటు, పిక్సెల్ ఫోన్లలో కమ్యూనికేషన్ను మరింత సులభతరం చేసేందుకు గూగుల్ సరికొత్త 'ఏఐ ఆధారిత సంభాషణ సారాంశాల' (AI-powered conversation summaries) ఫీచర్ను కూడా తీసుకొస్తోంది. ఇది మన సుదీర్ఘమైన చాట్ల సారాంశాన్ని క్లుప్తంగా అందిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్ హిందీతో పాటు జర్మన్, ఫ్రెంచ్, స్పానిష్, ఇటాలియన్, ట్రెడిషనల్ చైనీస్ భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది. రాబోయే అప్డేట్లో కొన్ని పిక్సెల్ వాచ్ మోడళ్లకు కూడా ఈ సదుపాయాన్ని విస్తరించనున్నారు.