ETV Bharat / technology

గూగుల్ పిక్సెల్ అప్‌గ్రేడ్ ప్రోగ్రామ్- ఏటా కొత్త పిక్సెల్ ఫోన్ పొందొచ్చు!

భారతీయుల కోసం గూగుల్ ప్రత్యేక ఆఫర్ ప్రకటించింది. దీంతో మీరు ప్రతి 9 నెలలకు ఒకసారి మీ పిక్సెల్ ఫోన్‌ను భర్తీ చేసుకోవచ్చు!

Google launches Pixel Upgrade Program, offers yearly phone upgrades for just Rs 3,333 per month
Google launches Pixel Upgrade Program, offers yearly phone upgrades for just Rs 3,333 per month (Photo Credit- Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 20, 2025 at 10:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: భారతదేశంలోని పిక్సెల్ వినియోగదారుల కోసం గూగుల్ "పిక్సెల్ అప్‌గ్రేడ్ ప్రోగ్రామ్" అనే కొత్త, ప్రత్యేకమైన ప్లాన్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. తద్వారా దేశంలోని వీలైనంత ఎక్కువ మంది వినియోగదారులకు పిక్సెల్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను మరింత సరసమైన ధరకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని కోరుకుంటోంది. గూగుల్ ప్రకారం, ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వినియోగదారులు అదనపు వడ్డీ లేకుండా సులభమైన EMIలలో పిక్సెల్ ఫోన్‌లను కొనుగోలు చేయవచ్చు, నిర్ణీత వ్యవధి తర్వాత కొత్త పిక్సెల్‌కు కూడా అప్‌గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు.

దీని ద్వారా వినియోగదారులు తక్కువ నెలవారీ వాయిదాలలో పిక్సెల్ ఫోన్‌లను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇంకా ఏటా కొత్త మోడల్‌కు కూడా అప్‌గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కార్యక్రమం క్యాషిఫై, బజాజ్ ఫైనాన్స్, HDFC బ్యాంక్ భాగస్వామ్యంతో అందుబాటులో ఉంది. నెలవారీ వాయిదాలు కేవలం రూ. 3,333 నుంచే ప్రారంభమవుతాయి. దీని వలన ప్రీమియం పిక్సెల్ ఫోన్‌లు ఎక్కువ మందికి అందుబాటులో ఉంటాయి.

నో-కాస్ట్ EMI: ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన లక్ష్యం పిక్సెల్ ఫోన్‌ల ధరను తగ్గించడం, కస్టమర్‌లు క్రమం తప్పకుండా అప్‌గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి సులభమైన మార్గాన్ని అందించడం. డిసెంబర్ 19, 2025న ప్రారంభమైన ఈ ప్రత్యేక ప్లాన్​ ఎంపిక చేసిన రిటైల్ దుకాణాల్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇది జూన్ 30, 2026 వరకు కొనసాగుతుంది. బజాజ్ ఫైనాన్స్ లేదా HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులపై 24 నెలల నో-కాస్ట్ EMI ప్లాన్​పై వినియోగదారులు "పిక్సెల్ 10 సిరీస్" ఫోన్‌లను (పిక్సెల్ 10, పిక్సెల్ 10 ప్రో, పిక్సెల్ 10 ప్రో XL, పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్) కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ప్లాన్​ను కొనుగోలు చేసిన 30 రోజుల్లోపు క్యాషిఫై వెబ్‌సైట్‌లో నమోదు చేసుకోవాలి.

కొత్త పిక్సెల్ మోడల్‌కు అప్‌గ్రేడ్: కస్టమర్లు కనీసం 9 EMIలు చెల్లించిన తర్వాత, 15 EMIలు పూర్తవక ముందే కొత్త పిక్సెల్ మోడల్‌కు అప్‌గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి అర్హత పొందుతారు. అప్‌గ్రేడ్ చేసే సమయంలో క్యాషిఫై మిగిలిన EMI మొత్తాన్ని కస్టమర్ బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ చేస్తుంది. దీనివల్ల పాత లోన్ ఎటువంటి ప్రీ-క్లోజర్ ఛార్జీలు లేకుండా క్లోజ్ అవుతుంది. కొత్త ఫోన్ కోసం మళ్లీ 24 నెలల కొత్త నో-కాస్ట్ EMI ప్లాన్ ప్రారంభమవుతుంది. ముఖ్యంగా దీనికి బైబ్యాక్ వాల్యూ హామీ ఇస్తున్నారు. ఫోన్ పరిస్థితి ఎలా ఉన్నప్పటికీ, అది పనిచేస్తుంటే పూర్తి మొత్తం లభిస్తుంది. మీరు రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో మీ పాత ఫోన్‌ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేస్తే, మీకు క్యాషిఫై నుంచి రూ. 7,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది.

FacilityInformation
EMI BeginningRs 3333 per month
EMI tenure24 months
Upgrade TimeBetween 9 to 15 EMIs
PartnerBajaj Finance, HDFC, Cashify
BonusUp to Rs 7000
  • ముందుగా మీరు ఏదైనా పిక్సెల్ 10 సిరీస్ ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయండి.
  • 24 నెలల నో-కాస్ట్ EMI ప్రారంభమవుతుంది.
  • తొమ్మిది EMIల తర్వాత అప్‌గ్రేడ్ ఎంపికలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
  • భాగస్వామ్య స్టోర్‌లో మీ పాత పిక్సెల్ ఫోన్‌ను ఇచ్చి కొత్త ఫోన్ తీసుకోవచ్చు.
  • కొత్త పిక్సెల్ కోసం 24 నెలల EMI ఎంపికలు మళ్లీ ప్రారంభమవుతాయి.

అర్హత కలిగిన పరికరాలు, అదనపు ప్రయోజనాలు: ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రస్తుతం "పిక్సెల్ 10 సిరీస్‌"కు మాత్రమే పరిమితం చేశారు. అదనంగా కొత్త పిక్సెల్ ఫోన్‌లు కొన్ని గూగుల్ సేవల ట్రయల్స్‌తో కూడా వస్తాయి. పిక్సెల్ ఫోన్ మోడల్‌పై ఆధారంగా, ఇందులో "Google AI Pro" ఒక సంవత్సరం ట్రయల్, ఆరు నెలల "Fitbit" ప్రీమియం, మూడు నెలల "YouTube" ప్రీమియం ఉంటాయి.

Under the Google Pixel Upgrade Program, you can purchase the Pixel 10 series with a 24-month no-cost EMI option and upgrade to a new Pixel phone after a certain period of time.
Under the Google Pixel Upgrade Program, you can purchase the Pixel 10 series with a 24-month no-cost EMI option and upgrade to a new Pixel phone after a certain period of time. (Photo Credit- Google)
  • పిక్సెల్ 10 ప్రో, ప్రో XL, ప్రో ఫోల్డ్ కొనుగోలుదారులకు 1 సంవత్సరం పాటు గూగుల్ ఏఐ ప్రో, 6 నెలల ఫిట్‌బిట్ ప్రీమియం, 3 నెలల యూట్యూబ్ ప్రీమియం సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లు లభిస్తాయి.
  • పిక్సెల్ 10 కొనుగోలుదారులు 6 నెలల గూగుల్ వన్ ప్రీమియం (2TB), 6 నెలల ఫిట్‌బిట్ ప్రీమియం, 3 నెలల యూట్యూబ్ ప్రీమియం సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ పొందుతారు.

గూగుల్ ప్రకారం, ఈ ప్లాన్ భారతీయ వినియోగదారులను చాలా కాలం పాటు ఏఐ-ఆధారిత పిక్సెల్ ఎకోసిస్టమ్‌కు కనెక్ట్ చేస్తుంది. దీని కారణంగా, ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను సొంతం చేసుకోవడం ఇప్పుడు చాలా సులభం అయింది. మీరు కొత్త పిక్సెల్ ఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ కచ్చితంగా ఒక గొప్ప ఎంపిక అవుతుంది.

TAGGED:

GOOGLE PIXEL TRADE IN INDIA
PIXEL NO COST EMI PLAN
GOOGLE PIXEL BUYBACK OFFER
PIXEL 10 EMI OFFER
GOOGLE PIXEL UPGRADE PROGRAM INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.