'గూగుల్ మీట్' సేవల్లో అంతరాయం- గగ్గోలు పెడుతున్న వినియోగదారులు!

దేశంలో అకస్మాత్తుగా నిలిచిపోయిన గూగుల్ మీట్ సేవలు- వివరాలు ఇవే!

Google Meet Down In India Users Report Disruption As Outage Hits Meetings
Google Meet Down In India Users Report Disruption As Outage Hits Meetings (Image Credits: Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 26, 2025 at 12:56 PM IST

1 Min Read
Hyderabad: భారతదేశంలో ఆన్‌లైన్ వీడియో కాల్, సమావేశాలు, కాన్ఫరెన్సింగ్ సేవ అయిన "Google Meet" బుధవారం ఉదయం అకస్మాత్తుగా పనిచేయడం మానేసింది. దీని వెబ్‌సైట్‌ను యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది వినియోగదారులు సమస్యలను ఎదుర్కొన్నారు. ప్రసిద్ధ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో డౌన్‌టైమ్‌ను పర్యవేక్షించే డౌన్ డిటెక్టర్ ప్రకారం, దాదాపు 1,000 మంది వినియోగదారులు ఈ సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నట్లు నివేదించారు.

