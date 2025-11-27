గూగుల్ మ్యాప్స్లో 'జెమిని'- AI మీకు రూట్ డైరెక్షన్స్ ఎలా చెబుతుందో తెలుసా?
గూగుల్ మ్యాప్స్లో జెమిని ఏఐ అసిస్టెంట్- ఇది ఎలా ఉపోయోగపడుతుందంటే?
Published : November 27, 2025 at 4:14 PM IST
Hyderabad: ఈ స్మార్ట్యుగంలో నావిగేషన్ చాలా సులభమయిపోయింది. కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్లాలన్నా "గూగుల్ మ్యాప్స్" సహాయంతో ఎంచక్కా వెళ్లిపోతున్నారు. మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా గూగుల్ మ్యాప్స్లో కొంగొత్త ఫీచర్లను జోడిస్తూ వస్తోంది. మరిదీనికి ఏఐ తోడైతే.. అప్పుడు యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరే లెవల్లో ఉంటుంది కదా..? ఇప్పుడు మ్యాప్స్లో ఈ తరహా అనుభూతిని తన "జెమిని" ఏఐ ఇంటిగ్రేషన్ ద్వారా అందిస్తోంది గూగుల్.
ఈ అడ్వాన్స్డ్ ఏఐ అసిస్టెంట్ సహాయంతో హ్యాండ్స్-ఫ్రీ ఇంటరాక్టివ్ డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లభించనుంది. ఫోన్ను టచ్ చేయకుండానే వాయిస్ కమాండ్ల ద్వారా దీనితో సంభాషించి రియల్-టైమ్ ప్రతిస్పందనలను పొందొచ్చు. ఇది వాయిస్ ద్వారానే సమాధానాలను అందిస్తూ మనం తోటి మనిషితోనే మాట్లాడుతున్నామనే అనుభూతిని ఇస్తుంది. రూట్ డైరెక్షన్స్, సమీపంలోని పెట్రోల్ బంక్ల వివరాలు, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల గురించిన సమాచారాన్ని అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. ఇది డ్రైవర్లు స్క్రీన్ వైపు చూసే అవసరాన్ని తగ్గిస్తుంది. తద్వారా ప్రమాదాలను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఇంకా ఈ జెమిని బహుళ-దశల ప్రశ్నలను హ్యాండిల్ చేయగలదు. ఉదాహరణకు "మా వీధిలో బడ్జెట్కు అనుకూలమైన రెస్టారెంట్ ఉందా? అందులో శాఖాహార ఎంపికలు ఉన్నాయా? అక్కడ పార్కింగ్ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది?" వంటి ప్రశ్నలు అడగవచ్చు. అదనంగా మీరు కావాలనుకుంటే గూగుల్ మ్యాప్స్ మీకోసం క్యాలెండర్ ఈవెంట్లనూ సృష్టించగలవు. ఈ అప్డేట్ను గూగుల్ ఇటీవలే నవంబర్ ప్రారంభంలో ప్రకటించింది. ఇది కొన్ని వారాల్లోనే ఆండ్రాయిడ్, iOSలలో వస్తుందని తెలిపింది. తాజాగా దీన్ని గూగుల్ మ్యాప్స్లో విడుదల చేయడం ప్రారంభించినట్లు 9 to 5 Google నివేదిక పేర్కొంది. అయితే ప్రస్తుతం ఇది చాలా పరిమిత సంఖ్యలో వినియోగదారులకు మాత్రమే కనిపిస్తుంది.
గూగుల్ మ్యాప్స్ను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు స్క్రీన్కు కుడి వైపున ఎగువ మూలలో మైక్రోఫోన్ చిహ్నం ఉండటాన్ని మీరు గమనించే ఉంటారు. ఈ గుర్తుపై క్లిక్ చేయడం వలన గూగుల్ మ్యాప్స్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ మీకు దిశలను చూపించగలదు. ఇప్పుడు గూగుల్ AI మోడల్ "జెమిని" అదే ఫంక్షన్ను నిర్వహిస్తుంది. ఇది వినియోగదారులు మెరుగైన ఫీచర్లను సులభంగా యాక్సెస్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. గూగుల్ మ్యాప్స్ను మరింత స్మార్ట్, సంభాషణాత్మకంగా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తోందని ఇది స్పష్టంగా సూచిస్తుంది.
గూగుల్ మ్యాప్స్లో ఏం మారింది?: పైన చెప్పినట్లుగా, గూగుల్ మ్యాప్స్ కుడి ఎగువ మూలలో ఇకపై రంగురంగుల మైక్రోఫోన్ చిహ్నం కనిపించదు. బదులుగా జెమిని బ్లూ స్పార్క్ ఉంటుంది. మీరు యాప్ను తెరిచిన వెంటనే మ్యాప్స్ ఇకపై గూగుల్ అసిస్టెంట్ ద్వారా కాకుండా జెమిని ద్వారా పనిచేస్తుందని ఇది స్పష్టం చేస్తుంది. నాలుగు రంగుల రింగ్ కూడా ఓ క్షణం కనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత అది పూర్తిగా నీలం రంగులోకి మారుతుంది. దీనర్థం విజువల్ స్థాయిలో కూడా జెమిని ఇప్పుడు మ్యాప్స్ కొత్త బాస్ అని గూగుల్ స్పష్టంగా తెలియజేసింది.
స్మార్ట్ నావిగేషన్: ఇప్పుడు గతంలో కంటే నావిగేషన్ చాలా స్మార్ట్గా ఉంటుంది. డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వినియోగదారులు రోడ్డుపై స్థానిక స్థలాల గురించి అడిగి తెలుసుకోవచ్చు, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ (EV) ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను కనుగొనవచ్చు, ఇంకా దీని సహాయంతో ఎంత సమయంలో గమ్య స్థలానికి చేరుకుంటామనేది (Estimated Arrival Times) ప్రియమైనవారితో పంచుకోవచ్చు.
ఈ జెమిని గూగుల్ మ్యాప్స్లో మీ పూర్తి స్థాయి అసిస్టెంట్గా మారుతుంది. మాట్లాడటం ద్వారా దాదాపు అన్ని పనులను నిర్వహించగలదు. మీరు ఫోన్ కాల్స్, మెసెజ్లు, మ్యూజిక్, ఇమెయిల్, క్యాలెండర్ వంటి పనులన్నింటినీ దీని సహాయంతో గూగుల్ మ్యాప్స్లోనే నిర్వహించుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు:
- Call Mom
- Send message
- Play music on Spotify
- Summarize emails
- Next meeting details