గూగుల్ మ్యాప్స్లో కొత్త ఫీచర్లు- మెట్రో టికెట్ బుకింగ్, ప్రోయాక్టివ్ ట్రాఫిక్ అలెర్ట్స్తో పాటు మరెన్నో!
గూగుల్ మ్యాప్స్లో 10 కొత్త ఫీచర్లు- ఇవి ఎలా ఉపయోగపడతాయంటే?
Published : November 6, 2025 at 4:56 PM IST
Hyderabad: గూగుల్ మ్యాప్స్ భారత్ కోసం 10 కొత్త ఫీచర్లను ప్రకటించింది. వీటిలో జెమిని ఆధారిత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఫెసిలిటీ, భద్రత & అంతరాయ అలర్ట్లతో పాటు కొత్త ట్రావెల్ మోడ్ ఉంది. ఈ ఫీచర్లలో కీలక ప్రకటన మ్యాప్స్లో మొట్టమొదటి హ్యాండ్స్-ఫ్రీ, ఇంటరాక్టివ్ డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. కంపెనీ ప్రోయాక్టివ్ లోకల్ టిప్స్ను కూడా పరిచయం చేసింది. దీన్ని గతేడాది AI-ఆధారిత ఇన్స్పిరేషన్స్ ఫీచర్ ఆధారంగా రూపొందించారు.
గూగుల్ మ్యాప్స్లో 10 కొత్త ఫీచర్లు: గూగుల్ మ్యాప్స్ గురువారం భారతదేశం కోసం 10 కొత్త ఫీచర్లను విడుదల చేసింది. వీటిలో కొన్ని భారత్కే ప్రత్యేకం కాగా, మరికొన్ని అమెరికా తర్వాత తొలిసారిగా ఇక్కడికి వస్తున్నాయి. ఒక్కో ఫీచర్ ఒక్కో టైమ్ షెడ్యూల్ను కలిగి ఉంది. దీంతో వినియోగదారులు వీటిని క్రమక్రమంగా పొందగలుగుతారు.
|Number
|Features
|Details
|Availability
|1
|Hands-free interactive driving experience
|Handling roadside locations, EV charging, ETA sharing, and multi-step questions through Gemini AI.
|iOS and Android, in the coming days.
|2
|Proactive Local Tips
|Gemini-based destination and road trip tips, based on inspirations.
|iOS and Android, in the coming days.
|3
|Answers to questions about places
|Information based on reviews, photos, and details.
|iOS and Android, in the coming days.
|4
|Proactive traffic alerts
|Traffic jams, road closure alerts, without navigation.
|Android, in Bengaluru, Delhi, Mumbai in a few weeks.
|5
|Accident-prone area alerts
|Notifications in accident-prone areas based on government data.
|iOS and Android, Gurugram, Hyderabad, Chandigarh, Faridabad.
|6
|Official Speed Limit Highlights
|Showing the official speed limit near the speedometer.
|iOS and Android, in nine cities in the coming days.
|7
|NHAI Partnership
|Real-time road closure and repair data.
|For all users, via API Setu.
|8
|Metro ticket booking
|Booking directly from the app, save to wallet.
|Delhi, Bengaluru, Kochi, Chennai; Mumbai soon.
|9
|Voice support for flyover navigation
|Hands-free guidance in nine languages.
|iOS and Android, in a few weeks.
|10
|Customizable two-wheeler avatars
|Various icon and color choices.
|Android, in India in a few weeks.
హ్యాండ్స్-ఫ్రీ ఇంటరాక్టివ్ డ్రైవింగ్ అనుభవం: ఈ ఫీచర్లలో అత్యంత ఆకర్షణీయమైనది హ్యాండ్స్-ఫ్రీ ఇంటరాక్టివ్ డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇది జెమిని వాయిస్ ఇంటరాక్షన్ సామర్థ్యాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వినియోగదారులు రోడ్డుపై స్థానిక స్థలాల గురించి అడిగి తెలుసుకోవచ్చు, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ (EV) ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను కనుగొనవచ్చు, ఇంకా దీని సహాయంతో ఎంత సమయంలో గమ్య స్థలానికి చేరుకుంటామనేది (Estimated Arrival Times) ప్రియమైనవారితో పంచుకోవచ్చు.
జెమిని బహుళ-దశల ప్రశ్నలను హ్యాండిల్ చేయగలదు. ఉదాహరణకు "మా వీధిలో బడ్జెట్కు అనుకూలమైన రెస్టారెంట్ ఉందా? అందులో శాఖాహార ఎంపికలు ఉన్నాయా? అక్కడ పార్కింగ్ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది?" వంటి ప్రశ్నలు అడగవచ్చు. అదనంగా మీరు కావాలనుకుంటే గూగుల్ మ్యాప్స్ మీకోసం క్యాలెండర్ ఈవెంట్లను సృష్టించగలవు. త్వరలోనే ఈ హ్యాండ్స్-ఫ్రీ ఇంటరాక్టివ్ డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫీచర్ ఐఓఎస్, ఆండ్రాయిడ్లకు అందుబాటులోకి రానుంది. ఇది డ్రైవర్లు స్క్రీన్ వైపు చూసే అవసరాన్ని తగ్గిస్తుంది. తద్వారా ప్రమాదాలను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.
టూరిస్ట్స్ బెనిఫిట్: గూగుల్ మ్యాప్స్ భారతదేశానికి ప్రోయాక్టివ్ లోకల్ టిప్స్ను కూడా పరిచయం చేస్తోంది. ఈ జెమిని-ఆధారిత ఫీచర్ గమ్యస్థానం, షార్ట్కట్ల గురించి వినియోగదారులకు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది ప్రయాణ ఆకర్షణలు, స్థానిక వ్యాపారాల గురించి సమాచారాన్ని కూడా అందిస్తుంది. ఈ సదుపాయాన్ని నవంబర్ 2024లో ప్రవేశపెట్టిన ఇన్స్పిరేషన్స్ ఫీచర్పై విస్తరించింది. ఇది ప్రయాణాన్ని మరింత ఉత్తేజపరుస్తుంది. ఉదాహరణకు ఒక నగరానికి చేరుకున్నప్పుడు సమీపంలోని సాంస్కృతిక వారసత్వం, లేదా కొత్త మార్కెట్ల గురించి సూచనలను అందిస్తుంది. ఇది పర్యాటక ప్రియులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.
ఒకే వేదికపై అన్ని సౌకర్యాలు: మ్యాప్స్ ఇప్పుడు స్థలాల గురించిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వగలదు. ఈ జెమిని ఆధారిత సౌకర్యం రివ్యూలు, ఫొటోలు, వివరాలను ఉపయోగించి సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. దీంతో వినియోగదారులు రీసెర్చ్ లేదా నావిగేషన్ కోసం మరొక యాప్కి మారాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఈ మూడు ఫీచర్లు మరికొన్ని రోజుల్లో iOS, Androidలో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇవి గూగుల్ మ్యాప్స్ను ఆల్-ఇన్-వన్ ప్లాట్ఫారమ్గా చేస్తాయి.
ప్రోయాక్టివ్ ట్రాఫిక్ అలర్ట్స్: గూగుల్ తన మ్యాప్స్లో తీసుకొస్తున్నవాటిలో ఇది మరొక కీలక ఫీచర్. బుధవారమే దీన్ని US కోసం ప్రకటించగా.. ఇప్పుడు దీన్ని భారత్కు కూడా తీసుకొస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. నావిగేషన్ లేకపోయినా ట్రాఫిక్ జామ్లు, రోడ్డు మూసివేతలు, ఇతర జాప్యాల గురించి మీకు అలర్ట్స్ అందుతాయి. ఇది మరికొన్ని వారాల్లో బెంగళూరు, దిల్లీ, ముంబయిలోని Android వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి వస్తుంది. భారతీయ నగరాల రద్దీ దృష్ట్యా ఈ ఫీచర్ సమయాన్ని ఆదా చేస్తుంది.
యాక్సిడెంట్-ప్రోన్ ఏరియా అలర్ట్స్: వినియోగదారుల భద్రత కోసం ప్రమాదాలకు గురయ్యే ప్రాంతాల హెచ్చరికలను అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు. ప్రభుత్వ డేటా ఆధారంగా ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరిగే ప్రాంతాల్లో మీరు ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఈ ఫీచర్ మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తుంది. ఇది గురుగ్రామ్, సైబరాబాద్, హైదరాబాద్, చండీగఢ్, ఫరీదాబాద్ iOS, Androidలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
దీనితో పాటు అధికారిక వేగ పరిమితి హైలైట్లు కూడా అందిస్తోంది. ఇదీ ప్రభుత్వ డేటాపై ఆధారపడి పని చేస్తుంది. ఈ "అఫీషియల్ స్పీడ్ లిమిట్" స్పీడోమీటర్ దిగువ ఎడమ మూలలో కనిపిస్తుంది. ఈ ఫీచర్ మరికొన్ని రోజుల్లో ఘజియాబాద్, నోయిడా, గురుగ్రామ్, జైపూర్, ఫరీదాబాద్, లక్నో, ముంబయి, కోల్కతా, హైదరాబాద్తో సహా తొమ్మిది నగరాల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ఫీచర్ వినియోగదారులలో రహదారి క్రమశిక్షణను పెంచి ప్రమాదాలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
NHAIతో భాగస్వామ్యం: Google నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI)తో భాగస్వామ్యం కలిగి ఉంది. రియల్-టైమ్ అధికారిక డేటా రోడ్డు మూసివేతలు, మరమ్మతుల గురించి హెచ్చరికలను అందిస్తుంది. ఇది వినియోగదారులకు దారి మళ్లించడంలో సహాయపడుతుంది. NHAI ఈ ఫీచర్ను API సేతు ద్వారా అందరికీ అందుబాటులోకి తెస్తోంది. ఇది హైవేలపై ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.
మెట్రో టికెట్ బుకింగ్: గూగుల్ మ్యాప్స్ కొత్త చొరవలో మెట్రో టికెట్ బుకింగ్ సౌకర్యం కూడా ఉంది. ఈ యాప్ దిల్లీ, బెంగళూరు, కొచ్చి, చెన్నైలలో అందుబాటులో ఉన్న బుకింగ్ ప్లాట్ఫామ్కు నేరుగా లింక్ అవుతుంది. ఇది త్వరలో ముంబయిలో ప్రారంభం కానుంది. కొనుగోలు చేసిన టిక్కెట్లను గూగుల్ వాలెట్లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు, మ్యాప్స్ నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు.