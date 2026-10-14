గూగుల్ కీలక నిర్ణయం: ఇకపై ఎవరైనా సొంత యాప్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు- డెవలపర్ అకౌంట్ అవసరం లేదు!
గూగుల్ సంచలన నిర్ణయం! కోడింగ్ రాకపోయినా, డెవలపర్ ఖాతా లేకపోయినా, కేవలం మీ ఆలోచనతోనే మీ సొంత ఆండ్రాయిడ్ యాప్ను మీరే తయారు చేసుకోవచ్చు. అదెలాగంటే?
Published : October 14, 2026 at 5:52 PM IST
Hyderabad: ఒకప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో సొంతంగా ఒక యాప్ తయారు చేసుకుని వాడుకోవాలంటే అది ఒక పెద్ద బ్రహ్మవిద్య. కోడింగ్ నేర్చుకోవాలి, రాత్రింబవళ్లు కష్టపడాలి, ఆపై 25 డాలర్లు కట్టి గూగుల్ డెవలపర్ అకౌంట్ కొనాలి. ఇంత చేసినా ఆ యాప్ను మన ఫోన్లో చూసుకోవాలంటే ప్లే స్టోర్లో పబ్లిష్ చేయాల్సిందే. అలా పబ్లిష్ చేస్తే ప్రపంచంలో ఉన్న 3 బిలియన్ల మందికి ఆ యాప్ కనిపిస్తుంది. కేవలం తన వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం చిన్న యాప్ తయారు చేసుకునే సామాన్యుడికి ఇదంతా ఒక పెద్ద తలనొప్పి. అందుకే చాలామంది వెబ్ యాప్స్తోనే సరిపెట్టుకునేవారు. కానీ, గూగుల్ చేసిన ఒకే ఒక్క ప్రకటనతో ఈ కథ మొత్తం మారిపోయింది!
సామాన్యుడి చేతికి 'వైబ్-కోడింగ్' అస్త్రం: ఇప్పుడు కథలో సరికొత్త హీరో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు, అతడే 'AI'. నేటి రోజుల్లో యువత కంప్యూటర్ కోడ్తో కాకుండా, కేవలం AI సహాయంతో తమకు కావాల్సిన యాప్ను సాధారణ భాషలో అడిగి తయారు చేయించుకుంటున్నారు. దీనినే 'వైబ్-కోడింగ్' అంటారు.
New on Google Play: More ways to create, discover, and play @google https://t.co/7GqCkqcKSE— Sam Bright (@SamuelRBright) October 13, 2026
గూగుల్ ఈ ట్రెండ్ను గమనించి ఒక విప్లవాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. "ఇకపై మీ ఐడియాను యాప్గా మార్చుకోవడానికి మీకు డెవలపర్ అకౌంట్ అవసరం లేదు, కోడింగ్ అసలే వద్దు. ఒక మంచి ఐడియా, ఒక సాధారణ గూగుల్ అకౌంట్ ఉంటే చాలు!" అని ప్రకటించింది.
రహస్యంగా మీ ఫోన్లోనే...
గూగుల్ తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త సర్వీస్ ద్వారా మీరు Google AI Studioలో మీ మనసుకు నచ్చిన యాప్ను డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఆ యాప్ నేరుగా మీ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లోకి వచ్చేస్తుంది.
ఈ కథలో అసలైన మ్యాజిక్ ఏంటంటే.. ఈ యాప్ కేవలం మీ Google అకౌంట్కు మాత్రమే పరిమితం అవుతుంది. ఇది గూగుల్ ప్లే స్టోర్ సెర్చ్లో గానీ, లిస్టింగ్లో గానీ మరెవరికీ కనిపించదు. మీ ప్రైవేట్ యాప్ మీ ఫోన్లో సైలెంట్గా మీ కోసం మాత్రమే పనిచేస్తుంది.
ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్ అమెరికాతో సహా కొన్ని ఎంపిక చేసిన మార్కెట్లలో మాత్రమే అందుబాటులోకి వచ్చింది. 18 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న వినియోగదారులు దీనిని ఉపయోగించుకోవచ్చు.