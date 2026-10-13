స్మార్ట్వాచ్ లుక్తో గూగుల్ 'ఫిట్బిట్ ఎడ్జ్' ట్రాకర్- ధర ఎంతంటే?
ఫిట్నెస్ ప్రియుల కోసం గూగుల్ సరికొత్త "ఫిట్బిట్ ఎడ్జ్" ట్రాకర్ను లాంఛ్ చేసింది. స్మార్ట్వాచ్ లుక్, బ్యాండ్ సౌకర్యం.. రెండింటినీ అందిస్తూ ఈ డివైజ్ను రూపొందించారు.
Published : October 13, 2026 at 6:01 PM IST
Hyderabad: గూగుల్ తన సరికొత్త ఫిట్నెస్ ట్రాకర్ "ఫిట్బిట్ ఎడ్జ్" (Fitbit Edge)ను గ్లోబల్ మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. డిస్ప్లే సౌకర్యాన్ని కోరుకునే వారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని కంపెనీ దీనిని ప్రత్యేకంగా రూపొందించింది. స్మార్ట్వాచ్ హంగులతో పాటు బ్యాండ్ తరహా సౌకర్యాన్ని కూడా ఇందులో కల్పించారు. ట్రాకర్పైనే డిస్ప్లే ఉండటంతో ఫోన్తో పదేపదే కనెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే అన్ని ముఖ్యమైన వివరాలను నేరుగా చూసుకోవచ్చు.
ధర & లభ్యత: ఈ కొత్త ఫిట్బిట్ ఎడ్జ్ ధరను 179.99 డాలర్లు (సుమారు రూ. 17,000)గా నిర్ణయించారు. దీన్ని కొనుగోలు చేసిన వారికి మూడు నెలల గూగుల్ హెల్త్ ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్ను ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఇది గూగుల్ స్టోర్, రిటైల్ భాగస్వాముల ద్వారా ప్రీ-ఆర్డర్కు అందుబాటులో ఉంది. అక్టోబర్ 27, 2026 నుంచి సేల్స్ ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే భారత్లో లాంఛ్పై కంపెనీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
ఇటీవలే గూగుల్ భారత్లో "Google Fitbit Air" పేరుతో స్క్రీన్-లెస్ ఫిట్నెస్ ట్రాకర్ను విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తాజా మోడల్ ఎడ్జ్ ఇంకా ఇక్కడ విడుదల కాకపోయినా, ఎయిర్ ఇప్పటికే దేశీయ మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉండటంతో, ఈ సరికొత్త వేరియంట్ కూడా త్వరలోనే భారత్లోకి వస్తుందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఫిట్బిట్ ఎడ్జ్ నాలుగు రంగుల్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అవి:
- అబ్సిడియన్ (మ్యాట్ బ్లాక్ కేస్)
- ఫాగ్ (పాలిష్డ్ సిల్వర్ కేస్)
- ఆలివ్ (శాటిన్ పైరైట్ కేస్)
- కాన్యన్ (వార్మ్ గోల్డ్ కేస్)
ఫిట్బిట్ ఎడ్జ్ కొనుగోలుదారులకు బాక్స్లో సాఫ్ట్ యాక్టివ్ బ్యాండ్ లభిస్తుంది. దీనితోపాటు బ్రీతబుల్ యాక్టివ్ స్పోర్ట్, పెర్ఫార్మెన్స్ లూప్, మాగ్నెట్, మెటల్ లింక్స్ అనే మరో నాలుగు విభిన్న ఆప్షన్లు కూడా ఉన్నాయి. వీటిని విడిగా కొనుక్కుని మార్చుకోవచ్చు.
గూగుల్ అదనంగా బాస్కెట్బాల్ దిగ్గజం స్టీఫెన్ కర్రీతో కలిసి రూపొందించిన 'Stephen Curry Special Edition Fitbit Edge'ను పరిచయం చేస్తోంది. ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ ట్రాకర్ ఆయన సిగ్నేచర్ స్టైల్ అయిన 'రై టోన్స్' (Rye tones), 'గేమ్ డే ఆరెంజ్' (Game day orange) అనే రెండు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా క్రీడాకారుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని దీని బ్యాండ్కు వాటర్ రెసిస్టెంట్ (నీటిని తట్టుకునేలా), చెమటను పీల్చే (Moisture-wicking) ప్రత్యేక ఫీచర్లను అందించారు. ఈ సరికొత్త స్పెషల్ ఎడిషన్ ధరను 219.99 డాలర్లుగా (సుమారు రూ. 21,000) నిర్ణయించారు.