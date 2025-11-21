ETV Bharat / technology

జెమిని యాప్‌లో 'నానో బనానా ప్రో'- చిటికెలో ప్రొఫెషనల్ స్థాయి విజువల్స్!

"నానో బనానా ప్రో" తీసుకొచ్చిన గూగుల్- ఉపయోగించడం ఎలాగంటే?

Google Launches Nano Banana Pro with Powerful new Image Tools
Google Launches Nano Banana Pro with Powerful new Image Tools (Photo Credit- Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 21, 2025 at 6:36 PM IST

Hyderabad: గూగుల్ ఇటీవలే కొన్ని నెలల క్రితం "నానో బనానా" అనే కొత్త AI ఇమేజ్ క్రియేషన్ టూల్‌ను తీసుకొచ్చి సంచలనం సృష్టించింది. తాజాగా "నానో బనానా ప్రో" అనే ప్రొఫెషనల్ వెర్షన్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ ప్రొఫెషనల్ వెర్షన్ "నానో బనానా"తో పోలిస్తే మరింత స్మార్ట్​గా, స్పీడ్​గా పనిచేస్తుంది. అంతేకాక ఇది అధునాతన ఇమేజ్ ఎడిటింగ్ ఫీచర్‌లను అందిస్తుంది. క్లియర్​గా చెప్పాలంటే ఈ టూల్ మీరు ఏం చెబుతున్నారో సరిగ్గా అర్థం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. తద్వారా ప్రొఫెషనల్-స్థాయి చిత్రాలు, ఎడిటింగ్​ను అందిస్తుంది.

నానో బనానా ప్రో ఏం చేస్తుంది?: ఈ AI మోడల్ సహాయంతో మీరు ఇమేజ్​లను జనరేట్ చేయగలరు. ఇంకా పాత ఫొటోలను ఎడిట్ చేయొచ్చు, వాటికి టెక్స్ట్​ను జోడించొచ్చు. ఈ టూల్ ఫొటోలను పగలు నుంచి రాత్రికి, లేదా కెమెరా యాంగిల్​ను మార్చి అందించగలదు. అంటే ఇది మీ ఫొటోలోని సీన్​ను కూడా మార్చగలదు.

నానో బనానా ప్రోలో కొత్తగా ఏం ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం:

  • Better Text Rendering: ఇది ఇప్పుడు ఫొటోలపై ఎక్కువ టెక్స్ట్, విభిన్న ఫాంట్‌ స్టైల్స్​ను అందిస్తుంది.
  • High-quality Output: 2K నుంచి 4K వరకు హై-రిజల్యూషన్ ఫొటోలు లభిస్తాయి.
  • Smart Editing: దీని సహాయంతో ఫొటోలోని ఏ భాగాన్ని అయినా ఎడిట్ చేయొచ్చు.
  • Contextual Reasoning: ఇది సంక్లిష్టమైన ప్రాంప్ట్‌లను కూడా అర్థం చేసుకోగలదు.
  • Mix of 14 Images: మీరు ఒకేసారి 14 రిఫరెన్స్ ఇమేజ్​లను జోడించవచ్చు. ఇంకా ఈ "నానో బనానా ప్రో" ఐదుగురు వ్యక్తులను కలపడం ద్వారా ఒక చిత్రాన్ని సృష్టించగలదు. ఒకే వ్యక్తుల ఫోటోలతో అనేక విభిన్న చిత్రాలను రూపొందించగలగడం విశేషం.

ఈ నానో బనానా ప్రోని ఉపయోగించడం ఎలా?: ఈ తాజా AI టూల్​ను ఎలా ఉపయోగించాలో దశల వారీగా తెలుసుకుందాం రండి:

Step 1: Gemini App (ఆండ్రాయిడ్/iOS) ఓపెన్ చేయండి లేదా వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి.

Step 2: ఇప్పుడు అందులో Create Images ఆప్షన్​ను ఎంచుకోండి.

Step 3: ఒకవేళ మీకు ఈ ఆప్షన్​ కనిపించకపోతే అది టెక్స్ట్ బాక్స్ టూల్స్ మెనూలో ఉంటుంది.

Step 4: ఇప్పుడు దిగువ కుడి వైపు మోడల్ మెనూకి వెళ్లి Thinkingను సెలెక్ట్ చేసుకోండి.

ఇది "నానో బనానా ప్రో"ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది.

Step 5: ఇప్పుడు మీరు ఈ టూల్​కు Prompt (Subject + Action + Style)ను అందించొచ్చు. వీటన్నింటితో పాటు Camera angle, lighting, mood, resolution కూడా జోడించొచ్చు.

Step 6: మీరు ఫొటోను ఎడిట్ చేయాలనుకుంటే ఏ మార్పులు చేయాలనుకుంటున్నారో Promptలో స్పష్టంగా రాయండి.

Step 7: ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన అవుట్‌పుట్ నచ్చకుంటే, Instant Fix కోసం మీరు Follow-up Promptను పంపవచ్చు.

Step 8: మీకు కావాల్సిన విధంగా ఫొటో వచ్చినప్పుడు దానిపై ట్యాప్ చేసి డౌన్​లోడ్ చేసుకోండి.

ఈ టూల్​తో జనరేట్ అయిన ప్రతి చిత్రం AI- క్రియేటెడ్ అని సూచించడానికి గూగుల్ దానికి ఒక ఇన్​విజిబుల్ గుర్తును జోడిస్తుంది. దీనిని SynthIDగా పిలుస్తారు. ఇది దుర్వినియోగాన్ని నిరోధించడంలో సహాయపడుతుంది. దీంతోపాటు ఈ ఇమేజ్​లపై విజిబుల్ వాటర్‌మార్క్‌ను అందిస్తుంది. దీన్ని అల్ట్రా సబ్‌స్క్రైబర్‌లు తొలగించగలరు. కానీ ఉచిత, ప్రో వినియోగదారులు క్రియేట్ చేసిన ఇమేజ్​లకు వాటర్‌మార్క్‌ ఉంటుంది. ఇకపోతే ఇన్​విజిబుల్ SynthIDని ఏ యూజర్లూ తొలగించడం సాధ్యం కాదని గుర్తుంచుకోవాలి.

