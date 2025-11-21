జెమిని యాప్లో 'నానో బనానా ప్రో'- చిటికెలో ప్రొఫెషనల్ స్థాయి విజువల్స్!
"నానో బనానా ప్రో" తీసుకొచ్చిన గూగుల్- ఉపయోగించడం ఎలాగంటే?
Published : November 21, 2025 at 6:36 PM IST
Hyderabad: గూగుల్ ఇటీవలే కొన్ని నెలల క్రితం "నానో బనానా" అనే కొత్త AI ఇమేజ్ క్రియేషన్ టూల్ను తీసుకొచ్చి సంచలనం సృష్టించింది. తాజాగా "నానో బనానా ప్రో" అనే ప్రొఫెషనల్ వెర్షన్ను విడుదల చేసింది. ఈ ప్రొఫెషనల్ వెర్షన్ "నానో బనానా"తో పోలిస్తే మరింత స్మార్ట్గా, స్పీడ్గా పనిచేస్తుంది. అంతేకాక ఇది అధునాతన ఇమేజ్ ఎడిటింగ్ ఫీచర్లను అందిస్తుంది. క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఈ టూల్ మీరు ఏం చెబుతున్నారో సరిగ్గా అర్థం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. తద్వారా ప్రొఫెషనల్-స్థాయి చిత్రాలు, ఎడిటింగ్ను అందిస్తుంది.
నానో బనానా ప్రో ఏం చేస్తుంది?: ఈ AI మోడల్ సహాయంతో మీరు ఇమేజ్లను జనరేట్ చేయగలరు. ఇంకా పాత ఫొటోలను ఎడిట్ చేయొచ్చు, వాటికి టెక్స్ట్ను జోడించొచ్చు. ఈ టూల్ ఫొటోలను పగలు నుంచి రాత్రికి, లేదా కెమెరా యాంగిల్ను మార్చి అందించగలదు. అంటే ఇది మీ ఫొటోలోని సీన్ను కూడా మార్చగలదు.
We just dropped Nano Banana Pro, built on Gemini 3. 🍌— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) November 20, 2025
With state-of-the-art text rendering, vast world knowledge and studio-quality creative controls, Gemini 3 Pro Image can create and edit more complex visuals, infographics and more. Here’s what’s under the hood. 🧵 pic.twitter.com/x8fTe6pcmO
నానో బనానా ప్రోలో కొత్తగా ఏం ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం:
- Better Text Rendering: ఇది ఇప్పుడు ఫొటోలపై ఎక్కువ టెక్స్ట్, విభిన్న ఫాంట్ స్టైల్స్ను అందిస్తుంది.
- High-quality Output: 2K నుంచి 4K వరకు హై-రిజల్యూషన్ ఫొటోలు లభిస్తాయి.
- Smart Editing: దీని సహాయంతో ఫొటోలోని ఏ భాగాన్ని అయినా ఎడిట్ చేయొచ్చు.
- Contextual Reasoning: ఇది సంక్లిష్టమైన ప్రాంప్ట్లను కూడా అర్థం చేసుకోగలదు.
- Mix of 14 Images: మీరు ఒకేసారి 14 రిఫరెన్స్ ఇమేజ్లను జోడించవచ్చు. ఇంకా ఈ "నానో బనానా ప్రో" ఐదుగురు వ్యక్తులను కలపడం ద్వారా ఒక చిత్రాన్ని సృష్టించగలదు. ఒకే వ్యక్తుల ఫోటోలతో అనేక విభిన్న చిత్రాలను రూపొందించగలగడం విశేషం.
ఈ నానో బనానా ప్రోని ఉపయోగించడం ఎలా?: ఈ తాజా AI టూల్ను ఎలా ఉపయోగించాలో దశల వారీగా తెలుసుకుందాం రండి:
Step 1: Gemini App (ఆండ్రాయిడ్/iOS) ఓపెన్ చేయండి లేదా వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.
Step 2: ఇప్పుడు అందులో Create Images ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి.
Step 3: ఒకవేళ మీకు ఈ ఆప్షన్ కనిపించకపోతే అది టెక్స్ట్ బాక్స్ టూల్స్ మెనూలో ఉంటుంది.
Step 4: ఇప్పుడు దిగువ కుడి వైపు మోడల్ మెనూకి వెళ్లి Thinkingను సెలెక్ట్ చేసుకోండి.
ఇది "నానో బనానా ప్రో"ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది.
Step 5: ఇప్పుడు మీరు ఈ టూల్కు Prompt (Subject + Action + Style)ను అందించొచ్చు. వీటన్నింటితో పాటు Camera angle, lighting, mood, resolution కూడా జోడించొచ్చు.
Step 6: మీరు ఫొటోను ఎడిట్ చేయాలనుకుంటే ఏ మార్పులు చేయాలనుకుంటున్నారో Promptలో స్పష్టంగా రాయండి.
Step 7: ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన అవుట్పుట్ నచ్చకుంటే, Instant Fix కోసం మీరు Follow-up Promptను పంపవచ్చు.
Step 8: మీకు కావాల్సిన విధంగా ఫొటో వచ్చినప్పుడు దానిపై ట్యాప్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఈ టూల్తో జనరేట్ అయిన ప్రతి చిత్రం AI- క్రియేటెడ్ అని సూచించడానికి గూగుల్ దానికి ఒక ఇన్విజిబుల్ గుర్తును జోడిస్తుంది. దీనిని SynthIDగా పిలుస్తారు. ఇది దుర్వినియోగాన్ని నిరోధించడంలో సహాయపడుతుంది. దీంతోపాటు ఈ ఇమేజ్లపై విజిబుల్ వాటర్మార్క్ను అందిస్తుంది. దీన్ని అల్ట్రా సబ్స్క్రైబర్లు తొలగించగలరు. కానీ ఉచిత, ప్రో వినియోగదారులు క్రియేట్ చేసిన ఇమేజ్లకు వాటర్మార్క్ ఉంటుంది. ఇకపోతే ఇన్విజిబుల్ SynthIDని ఏ యూజర్లూ తొలగించడం సాధ్యం కాదని గుర్తుంచుకోవాలి.