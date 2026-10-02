అంధుల కోసం గూగుల్ సంచలన ఫీచర్: జెమినీ లైవ్లో 'గైడెడ్ విజన్' లాంఛ్
గూగుల్ అంధులు, దృష్టి లోపం ఉన్నవారి కోసం జెమినీ లైవ్లో 'గైడెడ్ విజన్' ఫీచర్ను ప్రారంభించింది. కెమెరా ఆన్ చేసి ముందున్న దృశ్యాన్ని చూపిస్తే చాలు, చుట్టూ ఏముందో ఆడియోలో వెంటనే చెబుతుంది.
Published : October 2, 2026 at 5:29 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ తన జెమినీ లైవ్ (Gemini Live) లో యాక్సెసిబిలిటీ కోసం 'గైడెడ్ విజన్' (Guided Vision) పేరుతో సరికొత్త ఫీచర్ను తీసుకొచ్చింది. ఈ ఫీచర్ ద్వారా అంధులు, దృష్టి లోపం ఉన్నవారు తమ ఫోన్ కెమెరాను ఆన్ చేసి చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాన్ని చూపిస్తే చాలు, AI అసిస్టెంట్ వెంటనే ఆ పరిసరాలను లైవ్లో వాయిస్ ద్వారా వివరిస్తుంది. అంతేకాదు, కెమెరా యాంగిల్ సరిగా లేకపోతే ఫోన్ను కాస్త కిందకు వంచమని లేదా కుడి వైపుకు తిప్పమని చెప్పి సరైన దిశలో గైడ్ చేస్తుంది.
ఈ వినూత్న ఫీచర్ను ప్రముఖ యాక్సెసిబిలిటీ సంస్థ 'ఐరా' (Aira)తో కలిసి గూగుల్ అభివృద్ధి చేసింది. దీని కోసం గూగుల్, ఐరా సంస్థలు కలిసి విజువల్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్పై వేల గంటల పాటు పనిచేశాయి. అలాగే ఐరా సంస్థకు చెందిన 1,000 మందికి పైగా 'ట్రస్టెడ్ టెస్టర్స్' ఈ సిస్టమ్ను క్షుణ్ణంగా పరీక్షించారు. వినియోగదారుల రక్షణ కోసం ఐరా నిపుణులు ప్రత్యేక భద్రతా మార్గదర్శకాలను కూడా నిర్దేశించారు. భారత్తో పాటు బ్రెజిల్, సింగపూర్, ఇండోనేషియా, జపాన్ వంటి దేశాల్లో ఈ టెక్నాలజీని విజయవంతంగా పరీక్షించారు.
We’re launching Guided Vision in Gemini Live across compatible @Android devices. Built alongside the blind and low-vision community, Guided Vision offers conversational, real-time visual assistance. Simply share your camera during a Gemini Live session to hear clear descriptions of your surroundings — from reading fine print to finding nearby objects. You can also ask detailed follow-up questions and receive proactive, spoken cues to center whatever you want to explore. Learn more about Guided Vision in @GeminiApp: https://t.co/zHSvJ2qtim— News from Google (@NewsFromGoogle) October 1, 2026
ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది: వినియోగదారులు తమ ఫోన్ కెమెరా ఫీడ్ను షేర్ చేసినప్పుడు, వారికి రియల్-టైమ్ ఆడియో వివరణలతో పాటు "కొద్దిగా కుడివైపు తిప్పండి," "కిందకు వంచండి," లేదా "వెనక్కి జరగండి" వంటి సహజమైన వాయిస్ సూచనలు అందుతాయి. అంతేకాకుండా, వారు దీనికి సంబంధించి మరిన్ని ప్రశ్నలు కూడా అడగవచ్చు. ఈ ఫీచర్ జెమినీ లైవ్కు సపోర్ట్ చేసే ఆండ్రాయిడ్ 9, ఆపై వెర్షన్లు ఉన్న అన్ని డివైజ్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి: ఈ ఫీచర్ను వినియోగదారులు మూడు మార్గాల ద్వారా యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. జెమినీ యాప్ సెట్టింగ్స్లో, ఆండ్రాయిడ్ విజన్ అసిస్టెన్స్ మెనూలో లేదా టాక్బ్యాక్ను ఉపయోగిస్తున్న సమయంలో మూడు వేళ్లతో స్క్రీన్పై ట్యాప్ చేయడం ద్వారా దీన్ని ప్రారంభించవచ్చు.
కీలక పరిమితులు: గైడెడ్ విజన్ అనేది కేవలం సహాయక సాధనం మాత్రమేనని, ఇందులో తప్పులు దొర్లే అవకాశం ఉందని గూగుల్ స్పష్టం చేసింది. ఇది వైద్య పరికరాలు, మొబిలిటీ సాధనాలు లేదా బ్లైండ్ స్టిక్ (తెల్లటి చేతికర్ర)కు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. దీనిని నావిగేషన్ కోసం, సురక్షితమైన ప్రయాణాల కోసం లేదా మార్గంలో ఉండే అడ్డంకులను గుర్తించడం కోసం ఉపయోగించరాదని కంపెనీ హెచ్చరించింది. ఈ ఫీచర్ కోసం గూగుల్ దృష్టి లోపం ఉన్నవారికి సహాయం చేసే ఐరా (Aira) సంస్థ డేటాను ఉపయోగించినప్పటికీ, దానికి సంబంధించిన కచ్చితత్వ గణాంకాలు (Accuracy Rates), డేటా లైసెన్సింగ్ వివరాలను వెల్లడించలేదు.