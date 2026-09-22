గూగుల్బుక్ లాంఛ్: ఫోన్లో ఆపిన పనిని నేరుగా ల్యాప్టాప్లో కొనసాగించొచ్చు!
గూగుల్ కొత్త ప్రీమియం ల్యాప్టాప్ కేటగిరీ 'గూగుల్బుక్'ను ప్రకటించింది. జెమిని ఇంటెలిజెన్స్, ఆండ్రాయిడ్ ఇంటిగ్రేషన్తో రూపొందిన ఈ ల్యాప్టాప్ల ధర, ఫీచర్లు తదితర వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : September 22, 2026 at 5:33 PM IST
Hyderabad: గూగుల్ "గూగుల్బుక్" పేరుతో కొత్త ల్యాప్టాప్ కేటగిరీని ప్రవేశపెట్టింది. ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ వినియోగదారులకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉండేలా దీన్ని తీర్చిదిద్దారు. ఈ ల్యాప్టాప్ను క్రోమ్ఓఎస్ ఫౌండేషన్పై ఆండ్రాయిడ్ టెక్ స్టాక్ను ఆధారంగా చేసుకుని రూపొందించారు. ఇందులో గూగుల్ సిస్టమ్-స్థాయి ఏఐ ఆర్కిటెక్చర్ అయిన జెమిని ఇంటెలిజెన్స్ను ఇంటిగ్రేట్ చేశారు. ప్రస్తుతం చాలా మంది ఫోన్లో మొదలుపెట్టిన పనులను ల్యాప్టాప్లో కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ అవసరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే "గూగుల్బుక్"ను రూపొందించినట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.
గూగుల్బుక్ ధర, లభ్యత: కంపెనీ ఈ ల్యాప్టాప్ను అమెరికా సహా కొన్ని ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలో విడుదల చేసింది. గూగుల్ బ్లాగ్ పోస్ట్ ప్రకారం, దీని ధర $899 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఆయా మార్కెట్లలో దీని ప్రీ-ఆర్డర్లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ పరికరాన్ని గూగుల్ స్టోర్, బెస్ట్ బై, ఎంపిక చేసిన రిటైలర్ల ద్వారా ఆర్డర్ చేయవచ్చు. ఇక సేల్స్ విషయానికి వస్తే, ఇది అక్టోబర్ 4 నుంచి యూఎస్లో, అక్టోబర్ 5 నుంచి కెనడా, యూకే, ఐర్లాండ్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఆస్ట్రేలియాలో అందుబాటులోకి వస్తుంది. అయితే భారత్లో దీని లాంఛ్పై కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వలేదు. దేశంలో రాబోయే ఫెస్టివ్ సీజన్లో గూగుల్ దీన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావచ్చు.
Introducing Googlebook, a new category of laptop, available for preorder today. 💪 Crafted with 2.8K OLED touchscreen displays, 14 hour battery life and all the performance needed to power your ideas 📳 Engineered to sync effortlessly with your @Android phone, so you can jump between your phone and laptop without skipping a beat ✨ Designed for Gemini Intelligence, with personalized, proactive help when and where you need it— Google (@Google) September 21, 2026
ఇకపోతే కంపెనీ ప్రతి గూగుల్బుక్తో 12 నెలల పాటు ఉచితంగా గూగుల్ ఏఐ ప్రో సబ్స్క్రిప్షన్ను ఆఫర్ చేస్తోంది. ఇందులో 5TB క్లౌడ్ స్టోరేజ్, జెమిని అడ్వాన్స్డ్ టూల్స్ లభిస్తాయి. అదనంగా 3 నెలల యూట్యూబ్ ప్రీమియం, అడోబ్ ఫొటోషాప్ సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా ఉచితంగా పొందొచ్చు.
ప్రముఖ బ్రాండ్లతో భాగస్వామ్యం: గూగుల్బుక్ తొలి బ్యాచ్ను ఏసర్ (Acer), ఆసుస్ (ASUS), డెల్ (Dell), హెచ్పీ (HP), లెనోవా (Lenovo) వంటి ప్రముఖ ల్యాప్టాప్ తయారీ సంస్థల భాగస్వామ్యంతో తీసుకొస్తున్నారు. దీంతో కొనుగోలుదారులకు తమ అవసరాలకు తగిన మోడల్ను ఎంచుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ప్రతి మోడల్లో అల్యూమినియం, మెగ్నీషియం అల్లాయ్, కార్బన్ ఫైబర్ వంటి ప్రీమియం మెటీరియల్స్ వినియోగిస్తున్నారు.
ప్రీమియం డిజైన్, అధునాతన పనితీరు: ఈ ల్యాప్టాప్లు టచ్స్క్రీన్లతో వస్తాయి. వాటిలో కొన్ని స్పష్టమైన 2.8K OLED డిస్ప్లేలను కలిగి ఉంటాయి. వీటితో పాటు గ్లాస్ ట్రాక్ప్యాడ్లు, బ్యాక్లిట్ కీబోర్డులు ఉంటాయి. ఈ పరికరాలు ఇంటెల్, క్వాల్కామ్కు చెందిన శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్లు, ఏఐ పనుల కోసం రూపొందించిన 45 TOPS సామర్థ్యం గల ప్రత్యేక NPUలతో పనిచేస్తాయి. దీనివల్ల స్మూత్ పెర్ఫార్మెన్స్, 14 గంటల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్ లభిస్తుందని గూగుల్ చెబుతోంది.
గ్లోబార్ ఫీచర్ పునరాగమనం: ఈ ల్యాప్టాప్లో గ్లోబార్ను తిరిగి తీసుకొచ్చారు. ఇది ల్యాప్టాప్ బయట ఉండే లైట్ స్ట్రిప్. ల్యాప్టాప్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వెలగడం, బ్యాటరీ లెవల్ చూపించడం, జెమినితో మాట్లాడేటప్పుడు యానిమేషన్లు ప్రదర్శించడం వంటి స్మార్ట్ ఫంక్షన్లతో ఇది పనిచేస్తుంది.
Googlebook is officially here! I’ve been so excited to share the details with the world. Today, many of us rely heavily on laptops to get work done, but we think there is an opportunity to rethink the category to address the needs of people today. So we brought the best of ChromeOS and Android to create a new platform for laptops. Our initial focus with Googlebook is to deliver an amazing laptop that feels awesome for Android phone users. Here’s what to know about Googlebook 🧵👇— Sameer Samat (@ssamat) September 21, 2026
పటిష్టమైన భద్రతా ఫీచర్లు: గూగుల్బుక్లో క్రోమ్ఓఎస్ తరహాలోనే పటిష్టమైన భద్రతా వ్యవస్థను అందించారు. గూగుల్ టైటాన్ హార్డ్వేర్ చిప్, ఆన్-డివైస్ మాల్వేర్ డిటెక్షన్తో పాటు ల్యాప్టాప్లలోనే తొలిసారిగా అత్యంత సురక్షితమైన హైపర్వైజర్ను జోడించారు. దీనివల్ల డెవలపర్లు తమ కోడింగ్ టూల్స్ను సురక్షితమైన లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్లో రన్ చేసుకోవచ్చు.