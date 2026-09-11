గూగుల్ జెమినీ విండోస్ యాప్ లాంఛ్: డెస్క్టాప్పై తక్షణ AI సాయం!
గూగుల్ విండోస్ డెస్క్టాప్ కోసం కొత్త జెమినీ యాప్ను లాంఛ్ చేసింది. కంప్యూటర్లో వేగంగా పనులు పూర్తి చేయడానికి, తక్షణ AI సాయం పొందడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
Published : September 11, 2026 at 5:07 PM IST
Hyderabad: గూగుల్ సంస్థ విండోస్ కంప్యూటర్ల కోసం జెమినీ (Gemini) యాప్ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. దీనివల్ల డెస్క్టాప్, లాప్టాప్ యూజర్లకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) అసిస్టెంట్ నేరుగా అందుబాటులోకి వచ్చింది. యూజర్లు తమ రోజువారీ పనులకు ఎటువంటి ఆటంకం కలగకుండా, ఈ యాప్ ద్వారా చాలా వేగంగా పనులను పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
ఈ జెమినీ డెస్క్టాప్ యాప్ను ప్రధానంగా మూడు పద్ధతులలో ఉపయోగించవచ్చు. ఆ వివరాలు:
The Gemini app is now available for Windows.— Google Gemini (@GeminiApp) September 10, 2026
Stay in your flow with help that’s only one shortcut away. Press Alt + Space to polish drafts, summarize long documents, brainstorm new ideas, and create custom images and videos right alongside your favorite tools and daily apps.
Method 1: కీబోర్డ్ షార్ట్కట్స్తో వేగవంతమైన యాక్సెస్
- ఇన్స్టంట్ ఓపెన్: యూజర్లు తమ కీబోర్డ్లో Alt + Space బటన్లను ఒకేసారి ప్రెస్ చేయడం ద్వారా జెమినీ యాప్ను తక్షణమే స్క్రీన్పైకి తీసుకురావచ్చు.
- మల్టీటాస్కింగ్: మీరు ఏదైనా డాక్యుమెంట్ను చెక్ చేయాలన్నా, ప్రెజెంటేషన్ కోసం మంచి టైటిల్స్ కావాలన్నా లేదా మరేదైనా చిన్న సాయం కావాలన్నా ఇది స్క్రీన్ పైభాగంలోనే ప్రత్యక్షమై వెంటనే సహాయపడుతుంది.
- సమయం ఆదా: పని పూర్తయిన వెంటనే, యూజర్లు ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా నేరుగా అంతకుముందు చేస్తున్న వర్క్లోకి తిరిగి వెళ్లిపోవచ్చు.
Method 2: వర్క్స్పేస్ ద్వారా భారీ టాస్క్లను నిర్వహించడం
- మొబైల్ ఫీచర్లు డెస్క్టాప్లో: జెమినీ మొబైల్ యాప్లో లభించే అన్ని ఫీచర్లు ఇప్పుడు ఈ విండోస్ డెస్క్టాప్ యాప్లోనూ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- జెమినీ స్పార్క్ (Gemini Spark): ఒకటి కంటే ఎక్కువ దశలు (Multi-step) ఉండే క్లిష్టమైన పనులను యూజర్లు 'జెమినీ స్పార్క్' అనే 24/7 పర్సనల్ AI ఏజెంట్కు అప్పగించవచ్చు.
- గూగుల్ యాప్స్ ఇంటిగ్రేషన్: ఈ యాప్ నేరుగా మీ జీమెయిల్ (Gmail), గూగుల్ డ్రైవ్ (Google Drive) నుంచి అవసరమైన సమాచారాన్ని సేకరించి, ప్రాజెక్ట్ సమ్మరీలను సులభంగా తయారు చేసి ఇస్తుంది. దీనివల్ల దీర్ఘమైన, సంక్లిష్టమైన పనులు కూడా చాలా తేలికవుతాయి.
Method 3: ఇమేజెస్ & వీడియోలను క్రియేట్ చేయడం
- డెస్క్టాప్ నుంచే నేరుగా: యూజర్లు తమ డెస్క్టాప్ను వదలకుండానే సృజనాత్మక ఆలోచనలకు జీవం పోయడానికి ఈ యాప్ ఉపయోగపడుతుంది.
- నానో బనానా (Nano Banana): ప్రెజెంటేషన్ల కోసం తమకు నచ్చినట్లు కస్టమ్ ఇమేజ్లను డిజైన్ చేసుకోవడానికి ఈ టూల్ సహాయపడుతుంది .
- జెమినీ ఓమ్ని (Gemini Omni): ఈ టూల్ ద్వారా యూజర్లు హై-క్వాలిటీ వీడియోలను నేరుగా రూపొందించుకోవచ్చు.
- ఆల్ ఇన్ వన్ యాప్: ఈ రెండు క్రియేటివ్ టూల్స్ ఒకే యాప్లో బిల్ట్-ఇన్గా రావడంతో, వేర్వేరు ప్రోగ్రామ్ల మధ్య మారాల్సిన అవసరం ఉండదు.
విండోస్లో జెమినీ భవిష్యత్తు ఏంటి?:
విండోస్లో జెమినీ ప్రస్థానానికి ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమేనని గూగుల్ స్పష్టం చేసింది. భవిష్యత్తులో డెస్క్టాప్ యూజర్ల కోసం మరిన్ని సరికొత్త ఫీచర్లను రోల్ అవుట్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది.
జెమినీ యాప్ ఇప్పుడు విండోస్ 10, విండోస్ 11 వినియోగదారులందరికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉంది. దీనిని ప్రయత్నించాలనుకునే వారు gemini.google/desktop వెబ్సైట్ను సందర్శించి యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.