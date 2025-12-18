గూగుల్ నుంచి 'జెమిని 3 ఫ్లాష్‌'- ఇది '3 ప్రో' కంటే స్మార్ట్ గురూ!​

Telangana Panchayat Elections Results2025

Published : December 18, 2025 at 1:59 PM IST

Choose ETV Bharat

Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ బుధవారం తన జెమిని 3 సిరీస్‌లో "జెమిని 3 ఫ్లాష్‌" అనే కొత్త ఏఐ మోడల్​ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీన్ని ఇప్పటికే ఉన్న తన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) మోడల్స్ "జెమిని 3 ప్రో", "జెమిని 3 డీప్ థింక్‌"లతో పాటు చేర్చింది. ఇది వినియోగదారులు, డెవలపర్‌లకు మెరుగైన స్పీడ్, సామర్థ్యం, తక్కువ టోకెన్ ఖర్చులను అందిస్తుంది.

మునుపటి రెండు మోడళ్లను విడుదల చేసిన ఒక నెల తర్వాత ఇప్పుడు తీసుకొచ్చిన ఈ ఫ్లాష్ వేరియంట్ కోడింగ్ పనులలో "3 ప్రో" కంటే మెరుగైన పనితీరును కనబరిచేంత శక్తివంతమైనదని గూగుల్ చెబుతోంది. ఇది ఓవరాల్ జెమిని 2.5 సిరీస్ కంటే మెరుగైన పనితీరును అందిస్తుందని కూడా పేర్కొంది.

జెమిని 3 ఫ్లాష్: ఒక బ్లాగ్ పోస్ట్‌లో, గూగుల్ ఈ "జెమిని 3 ఫ్లాష్" విడుదలను ప్రకటించి, దాని సామర్థ్యాలను వివరించింది. ఇది జెమిని (యాప్‌లు, వెబ్‌సైట్‌లు) సెర్చ్​లో AI మోడ్ ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరికీ అందుబాటులోకి వస్తుంది.

డెవలపర్లు గూగుల్ AI స్టూడియోలోని జెమిని అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్‌ఫేస్ (API), జెమిని CLI, ఏజెంట్ డెవలప్‌మెంట్ ప్లాట్‌ఫామ్ యాంటీగ్రావిటీ ద్వారా దీన్ని యాక్సెస్ చేయగలరు. ఎంటర్​ప్రైజెస్​ వెర్టెక్స్ AI, జెమిని ఎంటర్‌ప్రైజ్ ద్వారా దీన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు.

గూగుల్ ఏఐ మోడల్స్, ముఖ్యంగా 'ఫ్లాష్' పేరుతో ఉన్నవి, లో-లేటెన్సీ, తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన పనితీరుకు ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఇప్పుడు "జెమిని 3 ఫ్లాష్" కూడా ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తుంది. అయితే కంపెనీ దీనిని మరింత మెరుగుపరిచింది. నివేదికల ప్రకారం, ఇది "జెమిని 2.5 ప్రో"తో సహా మొత్తం 2.5 సిరీస్ కంటే ఎక్కువ తెలివైనది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది "జెమిని 3 ప్రో"తో సమానంగా లేదా దానిని మించి కూడా పని చేస్తుంది.

అంతర్గత మూల్యాంకనాల ఆధారంగా, గూగుల్ "జెమిని 3 ఫ్లాష్" GPQA డైమండ్ బెంచ్‌మార్క్ (రీజనింగ్ అండ్ నాలెడ్జ్)లో 90.4 శాతం, టూల్స్ లేకుండా హ్యుమానిటీస్ లాస్ట్ ఎగ్జామ్ (అకడమిక్-గ్రేడ్ రీజనింగ్)లో 33.7 శాతం స్కోర్ చేసిందని పేర్కొంది. ఇంకా, MMMU ప్రో బెంచ్‌మార్క్‌లో 81.2 శాతం, SWE-బెంచ్ వెరిఫైడ్‌లో 78 శాతం సాధించిందని కూడా తెలిపింది.

గూగుల్ తన తాజా AI మోడల్ "2.5 ప్రో"తో పోలిస్తే సగటున 30 శాతం తక్కువ టోకెన్‌లను ఉపయోగిస్తున్నప్పటికీ, వినియోగదారుడు మరింత క్లిష్టమైన ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు కొంచెం ఎక్కువసేపు ఆలోచించగలదని కూడా పేర్కొంది. ఇది మోడల్‌ను మరింత సమర్థవంతంగా చేయడమే కాకుండా ఖర్చు-ప్రభావాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తుందని వివరించింది.

ధర ఎంత?: ఈ లేటెస్ట్ "జెమిని 3 ఫ్లాష్" ఏఐ మోడల్ ధర మిలియన్ ఇన్‌పుట్ టోకెన్‌లకు $0.50 (సుమారు ₹45), మిలియన్ అవుట్‌పుట్ టోకెన్‌లకు $3 (సుమారు ₹271). అదనంగా ఆడియో ఇన్‌పుట్‌లకు మిలియన్ టోకెన్‌లకు $1 (సుమారు ₹90.5) ఖర్చవుతుంది. ఆసక్తికరంగా ఇది "జెమిని 3 ప్రో" కంటే గణనీయంగా చౌకగా ఉంది.

