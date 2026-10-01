భారత్లో గూగుల్ అతి చిన్న వేరబుల్ 'ఫిట్బిట్ ఎయిర్' లాంఛ్: స్క్రీన్ లేకుండానే 24/7 హెల్త్ ట్రాకింగ్
గూగుల్ హెల్త్ కోచ్ సహాయంతో 24/7 ఆరోగ్య ట్రాకింగ్ను అందించే సరికొత్త స్క్రీన్లెస్ వేరబుల్ "ఫిట్బిట్ ఎయిర్"ను కంపెనీ భారతదేశంలో విడుదల చేసింది.
Published : October 1, 2026 at 12:37 PM IST
Hyderabad: గూగుల్ తన లేటెస్ట్ వేరబుల్ 'ఫిట్బిట్ ఎయిర్'ను భారత మార్కెట్లో లాంఛ్ చేసింది. డిస్ప్లే లేకుండా వచ్చిన ఈ స్మార్ట్ ట్రాకర్ను రోజంతా సౌకర్యంగా ధరించేలా, అత్యంత తక్కువ బరువుతో, బడ్జెట్ ధరలోనే అందుబాటులో ఉండేలా డిజైన్ చేశారు. దీనిలోని గూగుల్ హెల్త్ కోచ్ ఫీచర్ యూజర్లకు డీప్ హెల్త్ ఇన్సైట్స్ అందిస్తుంది.
సరైన డిజైన్, ధరల ద్వారా, వీలైనంత ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడే వేరబుల్ టెక్నాలజీని తీసుకురావడమే తమ లక్ష్యమని గూగుల్ చెబుతోంది. భారీ సైజు, సంక్లిష్ట వాడకం, ఎక్కువ ధర వంటి వేరబుల్స్ సమస్యలకు ఫిట్బిట్ ఎయిర్తో పరిష్కారం చూపుతున్నామని కంపెనీ పేర్కొంది.
ధర & లభ్యత: ఈ కొత్త ఫిట్బిట్ ఎయిర్ ధర రూ. 13,999గా నిర్ణయించారు. స్క్రీన్ లేని ఈ వేరబుల్ అక్టోబర్ 2, 2026 నుంచి భారత్లోని గూగుల్ స్టోర్, రిటైల్ భాగస్వాముల వద్ద అందుబాటులోకి రానుంది.
ప్రతి ఫిట్బిట్ ఎయిర్తో పాటు 3 నెలల గూగుల్ హెల్త్ ప్రీమియం ట్రయల్ కూడా లభిస్తుందని, దీంతో యూజర్లు మొదటి రోజు నుంచే గూగుల్ హెల్త్ కోచ్ సేవలను పూర్తిగా వాడుకోవచ్చని గూగుల్ తెలిపింది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో నాలుగు విభిన్న రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- అబ్సిడియన్ (Obsidian)
- బెర్రీ (Berry)
- లావెండర్ (Lavender)
- ఫాగ్ (Fog)
|ఫిట్బిట్ ఎయిర్ ధర
|కలర్ ఆప్షన్లు
|లభ్యత
|రూ. 13,999
|అబ్సిడియన్ | బెర్రీ | లావెండర్ | ఫాగ్
|గూగుల్ స్టోర్ | అధీకృత రిటైల్ భాగస్వాములు