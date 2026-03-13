గూగుల్ మ్యాప్స్లో కొత్త ఫీచర్లు- గత పదేళ్లలో ఇదే అతిపెద్ద అప్డేట్
గూగుల్ మ్యాప్స్లోని జెమిని ఇప్పుడు వినియోగదారులు సంక్లిష్టమైన ప్రశ్నలు అడగడానికి, 3D నావిగేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్కు వీలు కల్పిస్తుంది.
Published : March 13, 2026 at 3:19 PM IST
Hyderabad: గూగుల్ తన మ్యాప్స్లో "జెమిని AI" మోడల్స్ ఆధారంగా పనిచేసే అద్భుతమైన రెండు కొత్త ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టింది. వీటిలో సంభాషణాత్మక సెర్చింగ్ టూల్ "Ask Maps", పూర్తిగా కొత్తగా రూపొందించిన "Immersive Navigation" ఉన్నాయి. గత పదేళ్లకు పైగా వచ్చిన అప్డేట్లలో ఇదే అత్యంత కీలకమైనదని, ఇది "ఒక మ్యాప్ ఏమేం చేయగలదు" అనే ఆలోచనను సమూలంగా మార్చివేయగలదని గూగుల్ పేర్కొంది.
అందుబాటులోకి ఎప్పుడు?: గూగుల్ నుంచి వచ్చిన కొత్త "Ask Maps" ఫీచర్ భారతదేశం, అమెరికా (US)లలోని ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ పరికరాల వినియోగదారులందరికీ దశలవారీగా అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ ఫీచర్ డెస్క్టాప్ వెర్షన్ను త్వరలోనే విడుదల చేయనున్నారు.
మరోవైపు 'Immersive Navigation' ఫీచర్ ఇవాళ్టి (మార్చి 13, 2026) నుంచి అమెరికాలో అందుబాటులోకి రావడం ప్రారంభమైంది. మరికొన్ని రోజుల్లో అర్హత కలిగిన Android & iOS పరికరాలు, CarPlay, Android Auto, 'Google built-in' (దీనిని Android Automotive OS అని కూడా పిలుస్తారు) కలిగిన కార్లకు కూడా ఇది దశలవారీగా విస్తరించనుంది.