గూగుల్ త్రిపుల్ ధమాకా: 'ఆస్క్ గూగుల్ పే', 'ఫ్లెక్స్ ఎస్బీఐ కార్డ్' సేవలతో పాటు భారత్కు 'జెమిని స్పార్క్'!
గూగుల్ ఇండియా దేశీయ వినియోగదారుల కోసం 'ఆస్క్ గూగుల్ పే', 'ఫ్లెక్స్ ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్'లను ప్రారంభించింది. అలాగే 'జెమిని స్పార్క్' ఏఐ ఏజెంట్ను కూడా ఇప్పుడు భారత్కు తీసుకొచ్చింది.
Published : July 30, 2026 at 2:20 PM IST
Hyderabad: గూగుల్ ఇండియా తన వినియోగదారుల కోసం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఆధారిత సరికొత్త ఫీచర్లతో పాటు బ్యాంకింగ్ సేవలను అధికారికంగా ప్రకటించింది. గూగుల్ పే యాప్లో జెమిని మోడల్స్ బ్యాకెండ్తో పనిచేసే 'ఆస్క్ గూగుల్ పే' (Ask Google Pay) అనే సరికొత్త చాట్ ఫీచర్ను కంపెనీ పరిచయం చేసింది. దీని సహాయంతో యూజర్లు తాము ఏయే వాటికి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారో సులభంగా తెలుసుకోవడంతో పాటు, తమ బడ్జెట్ను ప్లాన్ చేసుకుంటూ డబ్బు వృథా కాకుండా చూసుకోవచ్చు.
దీనితో పాటు, దేశీయంగా 'ఫ్లెక్స్ బై గూగుల్ పే' (Flex by Google Pay) క్రెడిట్ కార్డ్ సేవలను విస్తరించడం కోసం గూగుల్ సంస్థ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాతో (SBI) కీలక భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ఇందులో భాగంగా దేశీయ మార్కెట్లోకి 'గూగుల్ పే ఫ్లెక్స్ ఎస్బీఐ కార్డ్' సేవలను తీసుకువచ్చింది. అలాగే, అమెరికాలో ఉన్న 'జెమిని స్పార్క్' (Gemini Spark) అనే 24/7 పర్సనల్ ఏఐ ఏజెంట్ను కూడా ఇప్పుడు మొదటిసారిగా భారతీయ వినియోగదారుల కోసం అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
ఆస్క్ గూగుల్ పే (Ask Google Pay) ఫీచర్:
- ఖర్చుల వివరాలు, పొదుపు చిట్కాలు: ఈ ఫీచర్ సహాయంతో వినియోగదారులు తమ ఖర్చుల తీరును తెలుసుకోవచ్చు, పొదుపు చిట్కాలను పొందవచ్చు, ప్రయాణ ఖర్చులకు సరిపోయే క్రెడిట్ కార్డ్ వంటి తమకు తగిన ఆఫర్లను అన్వేషించవచ్చు.
- ఫైనాన్స్ విషయాలపై అవగాహన: ఎస్ఐపీ (SIP), క్రెడిట్ స్కోర్ (Credit Score) వంటి ఆర్థిక అంశాల గురించి యూజర్లు దీనిని అడిగి తెలుసుకోవచ్చు.
- పర్సనలైజ్డ్ సలహాలు: గూగుల్ పే యాప్లో యూజర్ల ట్రాన్సాక్షన్ హిస్టరీ (లావాదేవీల వివరాలు), క్రెడిట్ రిపోర్ట్ ఆధారంగా.. ఈ ఏఐ ఫీచర్ వారికి వ్యక్తిగత ఆర్థిక సలహాలను అందిస్తుంది. అయితే, ఈ ఫీచర్ను వాడుకోవాలా వద్దా (Opt-in) అనేది పూర్తిగా వినియోగదారుల ఇష్టానికే వదిలేశారు.
- 10 భారతీయ భాషల్లో అందుబాటు: ఈ ఫీచర్ మొత్తం 10 భారతీయ భాషలకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది కఠినమైన ఆర్థిక పదాలకు అర్థాలు చెప్పడం, పాత-కొత్త పన్ను విధానాల (Tax Regimes) మధ్య తేడాలను వివరించడం, చక్రవడ్డీ (Compound Interest) లాంటి విషయాలను చాలా సులభంగా విడమరిచి చెప్పగలదు.
- వాయిస్ సపోర్ట్: వినియోగదారులు తమ సందేహాలను కేవలం టైప్ చేయడమే కాకుండా, నోటితో మాట్లాడి (వాయిస్ కమాండ్ ద్వారా) కూడా అడగవచ్చు.
గూగుల్ పే ఫ్లెక్స్ ఎస్బీఐ కార్డ్ (Google Pay Flex SBI Card) వివరాలు:
గత డిసెంబర్ 2025లో గూగుల్ సంస్థ యాక్సిస్ బ్యాంక్, రూపే (RuPay) నెట్వర్క్ల భాగస్వామ్యంతో తన మొదటి క్రెడిట్ కార్డ్ 'ఫ్లెక్స్ బై గూగుల్ పే'ను ప్రకటించింది. ఎటువంటి వార్షిక రుసుము లేని (no-fee) ఈ డిజిటల్ క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా వినియోగదారులు వ్యాపారులకు నేరుగా యూపీఐ (UPI) చెల్లింపులు చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ కార్డును మరింత మందికి అందుబాటులోకి తీసుకురావడం కోసం గూగుల్ ఇప్పుడు ఎస్బీఐ కార్డ్ (SBI Card)ను భాగస్వామిగా చేర్చుకుని 'గూగుల్ పే ఫ్లెక్స్ ఎస్బీఐ కార్డ్'ను తీసుకువచ్చింది. దీనితో పాటు గూగుల్ ఈ సేవల కోసం 'విసా' (VISA) పేమెంట్ నెట్వర్క్ను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
ఇంతకుముందు ఉన్న కార్డు మాదిరిగానే, ఈ కొత్త కార్డు కోసం కూడా ఎటువంటి ఫిజికల్ పేపర్వర్క్ (కాగితపు పని) లేకుండా నేరుగా గూగుల్ పే యాప్ లోపల నుంచే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీని రివార్డ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా పాత కార్డు లాగే ఉంటుంది. వినియోగదారులు తాము చేసే కొనుగోళ్లపై 'స్టార్స్' (Stars) సంపాదించవచ్చు. ఇక్కడ 1 స్టార్ విలువ 1 రూపాయితో సమానం.
కొత్త కార్డ్ భాగస్వామితో పాటు గూగుల్ ఈ ఫ్లెక్స్ కార్డ్ హోల్డర్ల కోసం సరికొత్త ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా 'గూగుల్ ఏఐ ప్లస్' (Google AI Plus) ప్లాన్పై ఒక సంవత్సరం పాటు 50 శాతం తగ్గింపును పొందవచ్చు. దీనితో పాటు దేశంలో లభించే అన్ని రకాల 'పిక్సెల్' (Pixel) స్మార్ట్ఫోన్లపై కూడా ప్రత్యేక డిస్కౌంట్లు లభిస్తాయి.
జెమిని స్పార్క్ (Gemini Spark) భారత్కు వచ్చేసింది: గూగుల్ సంస్థ మొదటగా మే 2026లో జరిగిన ఐ/ఓ (I/O) కాన్ఫరెన్స్లో 'జెమిని స్పార్క్'ను తొలిసారిగా ప్రదర్శించింది. ప్రారంభంలో దీనిని అమెరికాలోని గూగుల్ ఏఐ అల్ట్రా (Google AI Ultra) సబ్స్క్రైబర్ల కోసం మాత్రమే విడుదల చేశారు. అయితే ఈ 24/7 పర్సనల్ ఏఐ ఏజెంట్ ఇప్పుడు భారతదేశంలోని గూగుల్ ఏఐ అల్ట్రా, ప్రో (Pro) సబ్స్క్రైబర్లకూ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
Gemini Spark is your new 24/7 personal AI agent.— Google Gemini (@GeminiApp) May 19, 2026
Give it a task and it works autonomously in the background, even if your phone and laptop are turned off. You choose to turn it on and it's designed to check with you before taking major actions. #GoogleIO
జెమిని 3.5 ఫ్లాష్ (Gemini 3.5 Flash)తో పనిచేసే ఈ ఏఐ ఏజెంట్, వినియోగదారుల ఆదేశాల మేరకు ఎక్కువ సమయం తీసుకునే డిజిటల్ పనులను వేగంగా పూర్తి చేయగలదు. ఇంకో విశేషం ఏంటంటే, యూజర్ల ల్యాప్టాప్ క్లోజ్ చేసి ఉన్నా లేదా ఫోన్ లాక్ చేసి ఉన్నా కూడా ఈ 'స్పార్క్' బ్యాక్గ్రౌండ్లో సైలెంట్గా తన పనిని పూర్తి చేసుకుంటుంది.
ఇది గూగుల్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్పై పనిచేస్తుంది. ఎలాంటి కష్టమైన సెట్టింగ్స్ మార్చాల్సిన అవసరం లేకుండానే జిమెయిల్ (Gmail), డాక్స్ (Docs), షీట్స్ (Sheets) వంటి గూగుల్ వర్క్స్పేస్ టూల్స్తో దీన్ని అనుసంధానించవచ్చు (కనెక్ట్ చేయవచ్చు). ఉదాహరణకు, కొత్త ఫ్లైట్ లేదా హోటల్ బుకింగ్ కన్ఫర్మేషన్ ఈమెయిల్స్ ఏవైనా వచ్చాయేమో వెతికి, యూజర్లు ముందే సిద్ధం చేసుకున్న ట్రావెల్ ప్లాన్ గూగుల్ షీట్లోకి ఆ వివరాలను ఆటోమేటిక్గా యాడ్ చేయమని స్పార్క్ను ఆదేశించవచ్చు.