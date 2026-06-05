గూగుల్ డిస్కవర్లో 'ఫాలో' బటన్: సెర్చ్ ప్రొఫైల్స్ వచ్చేశాయ్!
పబ్లిషర్లు, క్రియేటర్ల కంటెంట్ను మరింతమందికి చేరువ చేసేందుకు గూగుల్ 'సెర్చ్ ప్రొఫైల్స్'ను ప్రవేశపెట్టింది. ప్రస్తుతానికి ఈ ఫీచర్ అమెరికాలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.
Published : June 5, 2026 at 3:52 PM IST
Hyderabad: గూగుల్ అమెరికాలో పబ్లిషర్లు, క్రియేటర్ల కోసం 'సెర్చ్ ప్రొఫైల్' అనే కొత్త ఫీచర్ను ప్రవేశపెట్టింది. దీని ద్వారా క్రియేటర్లు వివిధ ప్లాట్ఫామ్లలోని తమ కంటెంట్ను ఒకే పేజీలో చేర్చుకోవచ్చు. ఈ ప్రొఫైల్స్లో ఆర్టికల్స్, వీడియోలు, సోషల్ పోస్ట్లు ఒకేచోట కనిపిస్తాయి. యూజర్లు తమకు నచ్చిన వెబ్సైట్లు, క్రియేటర్లను ఫాలో అయితే వారి కంటెంట్ గూగుల్ డిస్కవర్లో మరింత ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.
సెర్చ్ ప్రొఫైల్ ద్వారా యూజర్లు పబ్లిషర్లు, క్రియేటర్ల ప్రొఫైల్స్ నుంచి నేరుగా వారిని ఫాలో అవ్వొచ్చు. దీంతో ఆ కంటెంట్ గూగుల్ యాప్ హోమ్ స్క్రీన్లో ఉండే పర్సనలైజ్డ్ ఫీడ్ 'గూగుల్ డిస్కవర్'లో కనిపిస్తుంది. ఉదాహరణకు, మీరు ఒక న్యూస్ వెబ్సైట్ లేదా యూట్యూబ్ క్రియేటర్ను 'సెర్చ్ ప్రొఫైల్'లో ఫాలో అయితే, వారు పబ్లిష్ చేసే తాజా కథనాలు, వీడియోలు మీ గూగుల్ డిస్కవర్ ఫీడ్లో ఆటోమేటిక్గా కనిపిస్తాయి. ఇందుకోసం ప్రతిసారీ వెతకాల్సిన అవసరం లేదు.
We're launching Search profiles, a new way for publishers and creators to shape their presence on Search. Search profiles are a dedicated, shareable space to highlight content across social media, video and news platforms, and help audiences find accurate and up-to-date…— News from Google (@NewsFromGoogle) June 4, 2026
ఈ కొత్త ఫీచర్ను మొబైల్లో క్రియేటర్ లేదా పబ్లిషర్ నాలెడ్జ్ ప్యానెల్ ద్వారా, డిస్కవర్లో పబ్లిషర్ లేదా క్రియేటర్ పేరుపై ట్యాప్ చేయడం ద్వారా, లేదా డైరెక్ట్ యూఆర్ఎల్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ప్రస్తుతం అమెరికాలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్న సెర్చ్ ప్రొఫైల్ను కొత్త సామర్థ్యాలతో త్వరలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించనున్నట్లు గూగుల్ తెలిపింది.
సెర్చ్ ప్రొఫైల్ ఎవరు క్రియేట్ చేయొచ్చు?: సెర్చ్ ప్రొఫైల్ను అందరూ క్రియేట్ చేయలేరు. యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఎక్స్, టిక్టాక్ లాంటి ప్రధాన సోషల్ లేదా వీడియో ప్లాట్ఫామ్లలో "సైజబుల్ ఫాలోయింగ్" ఉన్న పబ్లిషర్లు, క్రియేటర్లు మాత్రమే ఈ ఫీచర్కు అర్హులు. ఈ విషయాన్ని గూగుల్ తన సెర్చ్ హెల్ప్ పేజీలో స్పష్టం చేసింది.
అర్హతకు కనీస ఫాలోవర్ల సంఖ్య:
యూట్యూబ్: 1,00,000 సబ్స్క్రైబర్లు
ఇన్స్టాగ్రామ్: 1,00,000 ఫాలోవర్లు
X (గతంలో ట్విటర్): 1,00,000 ఫాలోవర్లు
టిక్టాక్: 3,00,000 ఫాలోవర్లు
పైన పేర్కొన్న ఏదో ఒక ప్లాట్ఫామ్లో ఈ కనీస సంఖ్య ఉంటే సరిపోతుంది. అన్నింటిలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్ అమెరికాలోని అర్హులైన క్రియేటర్లకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.