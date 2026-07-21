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గూగుల్ సరికొత్త AI చిప్: 10 రెట్లు ఎక్కువ వేగంతో మీ ముందుకు 'జెమిని' ఫీచర్లు!

గూగుల్ Gemini ఏఐ ఫీచర్లను నేరుగా హార్డ్‌వేర్‌కు అనుసంధానిస్తూ సరికొత్త సర్వర్ చిప్‌ను రూపొందిస్తోంది. ఇది ఏఐ సేవలను మరింత వేగవంతం చేస్తూ వినియోగదారులకు సమర్థవంతమైన సాంకేతికతను అందిస్తుందని 'ది ఇన్ఫర్మేషన్' నివేదిక పేర్కొంది.

Google is working on a new AI chip designed to make Gemini more efficient
Google is working on a new AI chip designed to make Gemini more efficient (Photo Credit- Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 21, 2026 at 5:06 PM IST

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Hyderabad: సెర్చ్ ఇంజిన్ దిగ్గజం గూగుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగంలో సరికొత్త సంచలనానికి తెరలేపింది. తన పాపులర్ "జెమిని" (Gemini) ఏఐ మోడల్​ను నేరుగా హార్డ్‌వేర్‌తో అనుసంధానించేందుకు కొత్త తరం సర్వర్ చిప్‌ను కంపెనీ అభివృద్ధి చేస్తోంది. 'ది ఇన్ఫర్మేషన్' నివేదిక ప్రకారం.. 'Frozen v2' కోడ్‌నేమ్‌తో రూపొందుతున్న ఈ చిప్ ద్వారా వినియోగదారులకు ఏఐ సేవలను మరింత వేగంగా, సమర్థవంతంగా అందించడమే గూగుల్ ప్రధాన లక్ష్యం.

10 రెట్లు ఎక్కువ వేగం.. తక్కువ విద్యుత్: నివేదిక ప్రకారం, ప్రస్తుతం గూగుల్ వాడుతున్న అత్యంత అధునాతన కస్టమ్ ఏఐ చిప్‌లతో పోలిస్తే, ఈ కొత్త చిప్ పనితీరు మైండ్ బ్లోయింగ్‌గా ఉండబోతోంది. ఇది చాలా తక్కువ విద్యుత్‌ను వాడుకుంటూనే, ఏకంగా 6 నుంచి 10 రెట్లు ఎక్కువ వేగంతో ఏఐ సమాధానాలను (AI Tokens) ప్రాసెస్ చేయగలదు. ఏఐ కంప్యూటింగ్ సామర్థ్యాల్లో ఉన్న పరిమితుల కారణంగా ఇప్పటివరకు గూగుల్ క్లౌడ్ (Google Cloud) బయటి కస్టమర్లతో భారీ డీల్స్ చేసుకోవడానికి వెనుకాడుతోంది. అయితే, ఈ కొత్త చిప్ రాకతో ఆ సమస్యలన్నీ తొలగిపోనున్నాయి.

TPUలకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు.. అదనపు బలం:

ఈ నివేదిక ప్రకారం, 'Frozen' ప్రాజెక్ట్ ముఖ్య ఉద్దేశం కంపెనీకి చెందిన ప్రస్తుత టెన్సర్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లను (TPUs) మార్చడం కాదు. వాటితో పాటుగా గూగుల్ సొంతంగా డిజైన్ చేసే ఏఐ చిప్స్‌తో ఒక కొత్త విభాగాన్ని (ఫ్యామిలీని) సృష్టించడమే.

ప్రస్తుతం గూగుల్ ఇంటర్నల్ వర్క్‌లోడ్‌ను, గూగుల్ క్లౌడ్ సేవలను నడిపిస్తున్న TPUలకు ఈ కొత్త చిప్స్ అదనపు మద్దతుగా నిలుస్తాయి. ఇవి నిర్దిష్ట ఏఐ ఇన్‌ఫరెన్స్ టాస్క్‌లను (Inference Tasks) అత్యంత సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తాయి.

2028 నాటికి అందుబాటులోకి..

నివేదికల ప్రకారం, గూగుల్ ఈ చిప్‌ను 2028 నాటికి వినియోగంలోకి తీసుకురావాలని యోచిస్తోంది. అయితే, కంపెనీ ఇంజనీర్లు ఇంకా దీని డిజైన్ పైన, ఇందులో ఎంతవరకు డేటాను హార్డ్‌వైర్ చేయాలనే దానిపై తుది నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది.

ఈ విషయంపై గూగుల్ క్లౌడ్ ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ.. "మా బృందాలు నిరంతరం సరికొత్త ఆవిష్కరణలపై పరిశోధనలు, ప్రయోగాలు చేస్తుంటాయి. హార్డ్‌వేర్, సాఫ్ట్‌వేర్‌లను ప్రారంభం నుంచే కలిపి డిజైన్ చేయడం ద్వారా, మా సిస్టమ్స్ అన్నీ పరస్పరం అనుసంధానమై అత్యుత్తమంగా పనిచేసేలా (ఆప్టిమైజ్ అయ్యేలా) జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాము" అని స్పష్టం చేశారు.

సెమీకండక్టర్ రంగంలో పెరిగిన పోటీ.. నిపుణుల హెచ్చరికలు: ఏఐ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (మౌలిక సదుపాయాల) పై కంపెనీలు చేస్తున్న భారీ ఖర్చులు సెమీకండక్టర్ (చిప్స్) పరిశ్రమ రూపురేఖలనే మార్చేస్తున్న తరుణంలో గూగుల్ ఈ సరికొత్త ప్రయత్నానికి శ్రీకారం చుట్టింది.

AI చిప్స్‌పై పెట్టుబడిదారులకు ఉన్న ఆసక్తి కారణంగా ఈ ఏడాది చిప్ తయారీ కంపెనీల షేర్లు విపరీతంగా పెరిగాయి. అయినప్పటికీ, AI కి ఉన్న డిమాండ్‌పై అంచనాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని, అలాగే AI హార్డ్‌వేర్‌లో చేసిన భారీ పెట్టుబడులను సరైనవని నిరూపించుకోవాల్సిన ఒత్తిడి కంపెనీలపై పెరుగుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

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