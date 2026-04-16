మ్యాక్ యూజర్లకు క్రేజీ అప్డేట్- ప్రత్యేక యాప్గా 'Gemini' అందుబాటులోకి
గూగుల్ తన జెమిని కృత్రిమ మేధస్సు (AI) ప్లాట్ఫారమ్ను macOS కోసం ఒక ప్రత్యేక యాప్గా విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఒక చాట్బాట్ను డెస్క్టాప్ కోసం 'నేటివ్ యాప్' రూపంలో తీసుకురావడం ఇదే మొదటిసారి.
Published : April 16, 2026 at 2:58 PM IST
Hyderabad: గూగుల్ ఇప్పుడు తన AI అసిస్టెంట్ అయిన "జెమిని"ని మ్యాక్ పరికరాల కోసం ఒక ప్రత్యేక యాప్గా విడుదల చేసింది. విండోస్ కోసం ప్రత్యేక యాప్ను తీసుకొచ్చిన తర్వాత, macOS కోసం గూగుల్ రూపొందించిన మొట్టమొదటి డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ ఇదే కావడం విశేషం. ఫలితంగా వెబ్, మొబైల్ ప్లాట్ఫారమ్లలో ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న జెమిని, ఇప్పుడు మ్యాక్ వినియోగదారులకు కూడా మరింత సౌకర్యవంతంగా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ మేరకు గూగుల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్లలో ఒకరైన జాష్ వుడ్వార్డ్ ప్రకటించారు. ఆయన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఒక చిన్న బృందం 100 రోజుల కంటే తక్కువ వ్యవధిలోనే ఈ యాప్ను అభివృద్ధి చేసింది. ఈ యాప్ను పూర్తిగా అంటే 100 శాతం స్థానిక 'Swift' భాషను ఉపయోగించి రూపొందించారు.
మ్యాక్ కోసం జెమిని కీలక ఫీచర్లు: ఈ యాప్ వెబ్ బ్రౌజర్ ద్వారా కాకుండా నేరుగా macOSలో రన్ అవుతుంది. దీని ఫలితంగా మెరుగైన వేగం, సీమ్లెస్ ఇంటిగ్రేషన్ సాధ్యమవుతుంది. దీనిలో కీబోర్డ్ షార్ట్కట్లను చేర్చడం మరో ప్రత్యేకత. ఆప్షన్ + స్పేస్ ప్రెస్ చేస్తే ఒక మినీ చాట్ విండో తెరుచుకుంటుంది. అదే ఆప్షన్ + షిఫ్ట్ + స్పేస్ ప్రెస్ చేస్తే పూర్తి చాట్ ఇంటర్ఫేస్ వస్తుంది. వినియోగదారులు యాప్ సెట్టింగ్ల ద్వారా ఈ షార్ట్కట్లను తమకు నచ్చినట్లుగా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ యాప్ macOS మెనూ బార్, డాక్లో సులభంగా ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. దీనిలో అందుబాటులో ఉన్న అనేక రకాల సెట్టింగ్ల ద్వారా చాట్లు ఎలా తెరచుకోవాలి, మినీ చాట్ సెషన్ ఎంత సమయం తర్వాత రీసెట్ అవ్వాలి, అలాగే వాయిస్ రెస్పాన్స్ల కోసం వివిధ ఆప్షన్లను ఎంచుకునే అవకాశాలు లభిస్తాయి.
ఫంక్షనాలిటీ పరంగా, టెక్స్ట్ జనరేట్ చేయడం, డాక్యుమెంట్లను సంగ్రహించడం, ఆలోచనలను మథించడం, కోడ్ రాయడం, చిత్రాలను విశ్లేషించడం వంటి పనులకు జెమిని బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అదనంగా ఇందులో స్క్రీన్-షేరింగ్ సామర్థ్యం కూడా ఉంది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు తమ స్క్రీన్పై కన్పిస్తున్న కంటెంట్ను షేర్ చేయడం ద్వారా జెమిని నుంచి మరింత సందర్భోచిత సమాచారాన్ని పొందొచ్చు. ఈ యాప్ ఫ్రీ డౌన్లోడ్గా అందుబాటులో ఉంది. దీనికి macOS 15 (సీక్వోయా) లేదా ఆ తర్వాతి వెర్షన్ అవసరం. దీనిని నేరుగా గూగుల్ అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఇకపోతే ఇటీవలే అంటే ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో గూగుల్, యాపిల్ ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, గూగుల్ కస్టమ్ జెమిని AI మోడళ్లు రాబోయే, అప్గ్రేడెడ్ సిరి వెర్షన్కు శక్తినిస్తాయి. భవిష్యత్తులో యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్లోని అదనపు ఫీచర్లలో కూడా జెమినిని వినియోగించే అవకాశం ఉంది. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు జూన్ 8వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమయ్యే యాపిల్ వరల్డ్వైడ్ డెవలపర్స్ కాన్ఫరెన్స్ (WWDC)లో వెల్లడి కానున్నాయి. ఈ యాప్ మ్యాక్ వినియోగదారులకు AI అనుభవాన్ని మరింత సహజంగా, సమగ్రంగా మారుస్తుంది.