ETV Bharat / technology

Google I/O 2026: జెమిని 3.5 ఫ్లాష్ నుంచి స్మార్ట్​గ్లాసెస్ వరకు కీలక ప్రకటనల వివరాలు ఇవే!

గూగుల్ I/O 2026 మే 19న ప్రారంభమైంది. ఈసారి AI-కే పెద్దపీట వేసిన గూగుల్ "జెమిని 3.5 ఫ్లాష్", "ఏజెంటిక్ సెర్చ్", "స్మార్ట్ గ్లాసెస్‌"ను ఆవిష్కరించింది.

Google I/O 2026: Everything Announced From Gemini 3.5 Flash And Agentic Search To Smart Glasses
Google I/O 2026: Everything Announced From Gemini 3.5 Flash And Agentic Search To Smart Glasses (Image Credit: YouTube/Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 20, 2026 at 10:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: గూగుల్ తన 2026 I/O డెవలపర్ కాన్ఫరెన్స్‌ను మే 19న కీలకోపన్యాసంతో ప్రారంభించింది. ఈ సందర్భంగా గూగుల్ తన ఉత్పత్తులన్నింటిలో విస్తృత శ్రేణి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) అప్‌డేట్‌లను ఆవిష్కరించింది. కీనోట్ ప్రెజెంటేషన్‌లో చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సుందర్ పిచాయ్ మాట్లాడుతూ, తమ కంపెనీ ఇప్పుడు నెలకు 3.2 క్వాడ్రిలియన్ టోకెన్లకు పైగా ప్రాసెస్ చేస్తోందని, ఇది గతేడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే ఏడు రెట్లు అధికమని వెల్లడించారు. గూగుల్ ప్రొడక్ట్స్‌లో యూజర్లు, డెవలపర్లు, ఎంటర్‌ప్రైజెస్ ఏ స్థాయిలో AIని ఉపయోగిస్తున్నారనేది ఈ గణాంకాలు ప్రతిబింబిస్తున్నాయని ఆయన తెలిపారు. గూగుల్ మోడల్స్‌తో నెలకు 85 లక్షల మందికి పైగా డెవలపర్లు పనిచేస్తున్నారని, అలాగే గతేడాదిలో 375 మందికి పైగా క్లౌడ్ కస్టమర్లు ఒక్కొక్కరూ ఒక ట్రిలియన్ కంటే ఎక్కువ టోకెన్‌లను ప్రాసెస్ చేశారని పిచాయ్ వివరించారు.

Gemini 3.5 Flash, Gemini Omni: గూగుల్ తన తాజా AI మోడల్ "జెమిని 3.5 ఫ్లాష్‌"ను ఆవిష్కరించింది. ఈ మోడల్ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గూగుల్ ప్రొడక్ట్స్, APIలలో అందుబాటులో ఉంది. ఫ్రాంటియర్ మోడల్స్ కంటే ఇది 4 రెట్లు వేగంగా పనిచేస్తుందని, అంతేకాకుండా సగం కంటే తక్కువ ఖర్చుతోనే అత్యున్నత స్థాయి పనితీరును కనబరచగలదని కంపెనీ పేర్కొంది. మరింత శక్తివంతమైన "జెమిని 3.5 ప్రో" మోడల్ వచ్చే నెలలో విడుదల చేయొచ్చని వెల్లడించింది.

జెమిని 3.5 ఫ్లాష్‌తో పాటు గూగుల్ "జెమిని ఓమ్ని" అనే కొత్త మల్టీమోడల్ వీడియో జనరేషన్ మోడల్‌ను కూడా ప్రారంభించింది. ఈ మోడల్ ఒకే ప్రాంప్ట్‌లో వీడియో, ఇమేజ్, టెక్స్ట్, ఆడియో ఇన్‌పుట్‌లను అందుకోగలదు. ఈ శ్రేణిలోని మొట్టమొదటి మోడల్ "జెమిని ఓమ్ని ఫ్లాష్" ఇప్పుడు జెమిని యాప్, గూగుల్ ఫ్లో, యూట్యూబ్ షార్ట్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. డెవలపర్లకు దీని API యాక్సెస్ మరికొన్ని వారాల్లో లభించనుంది.

TAGGED:

GOOGLE I O 2026
GOOGLE I O 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.