గూగుల్ 'Live' విప్లవం: Gmail, Docs, Keepలో సరికొత్త వాయిస్ ఫీచర్లు!
జెమిని AI సాంకేతికతతో వినియోగదారుల రోజువారీ పని విధానాన్ని సులభతరం చేస్తూ, గూగుల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా Gmail Live, Docs Live, Keep Live వాయిస్ ఫీచర్లను అధికారికంగా విడుదల చేసింది.
Published : September 4, 2026 at 7:37 PM IST
Hyderabad: గూగుల్ I/O 2026 వార్షిక సదస్సులో చేసిన కీలక ప్రకటనల అనంతరం, గూగుల్ సంస్థ ఈ వారంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాయిస్ ఆధారిత మూడు సరికొత్త ఫీచర్లను విడుదల చేసింది. గత కొన్ని నెలలుగా సాగుతున్న ప్రయోగాత్మక పరిశీలనలు (టెస్టింగ్) విజయవంతం కావడంతో, సాధారణ వినియోగదారుల కోసం Gmail Live, Docs Live, Keep Live సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. గూగుల్ అధునాతన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ 'జెమిని' (Gemini) సాంకేతికతతో పనిచేసే ఈ ఫీచర్లు, వినియోగదారుల రోజువారీ పని విధానంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానున్నాయి.
1. జీమెయిల్ లైవ్: ఈ సరికొత్త Gmail Live ఫీచర్ ద్వారా వినియోగదారులు తమ ఇన్బాక్స్తో అత్యంత సహజమైన రీతిలో వాయిస్ సంభాషణలు జరపవచ్చు. ఇకపై ఈమెయిళ్లను మాన్యువల్గా వెతకాల్సిన అవసరం గానీ, పొడవైన ఈమెయిల్ త్రెడ్స్ చదవాల్సిన పని గానీ లేకుండా.. కేవలం మాటల ద్వారానే జెమిని నుంచి కచ్చితమైన సమాచారాన్ని సులభంగా పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఒక ప్రశ్న అడిగిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన తదుపరి ప్రశ్నలు అడిగేటప్పుడు పాత సందర్భాన్ని (Context) మళ్లీ ప్రస్తావించాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ సంభాషణ సమయంలో వినియోగదారులు ఎప్పుడైనా మాట్లాడటం ఆపవచ్చు లేదా టాపిక్ను కూడా మార్చవచ్చు.
ఈ వాయిస్ ఇంటరాక్షన్ సమయంలో మొబైల్ స్క్రీన్పై ఫుల్-స్క్రీన్ ఇంటర్ఫేస్ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో మీరు మాట్లాడే మాటల ట్రాన్స్క్రిప్ట్ (టెక్స్ట్ రూపం), దానికి సంబంధించిన అసలు ఈమెయిల్ లింకులు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఈ సరికొత్త ఫీచర్ను ఉపయోగించేందుకు వినియోగదారులు తమ జిమెయిల్ యాప్లోని సెర్చ్ బార్లో కొత్తగా చేర్చిన 'Live' ఐకాన్పై ట్యాప్ చేస్తే సరిపోతుంది. ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆండ్రాయిడ్, iOSలోని Google AI Plus, Pro, Ultra వినియోగదారులకు ఇంగ్లీషులో అందుబాటులో ఉంది.
2. డాక్స్ లైవ్: గూగుల్ Docs Live ఫీచర్ను సంస్థ ఒక "హ్యాండ్స్-ఫ్రీ థాట్ పార్ట్నర్ & కో-రైటర్" (సహ-రచయిత)గా పరిచయం చేసింది. ఇది మీ డాక్యుమెంట్ల సారాంశాలు, ప్రతిపాదనలు (Proposals), ఇతర డాక్యుమెంట్ల ఇనీషియల్ డ్రాఫ్ట్స్ను అత్యంత వేగంగా సిద్ధం చేయడానికి సహాయపడుతుంది. జెమిని మీ జీమెయిల్, డ్రైవ్, చాట్, వెబ్లోని సమాచారాన్ని విశ్లేషించి, డాక్యుమెంట్ పూర్తిగా సిద్ధం కావడానికి ముందే డేటా ప్రివ్యూను చూపిస్తుంది. ఇందులో నిర్దిష్ట సమాచారాన్ని జోడించడానికి లేదా ఫార్మాటింగ్ చేయడానికి మీరు వాయిస్ కమాండ్స్ను ఉపయోగించవచ్చు. దీనిని ఉపయోగించడానికి, గూగుల్ డాక్స్ యాప్లోని 'ఫ్లోటింగ్ యాక్షన్ బటన్'పై ట్యాప్ చేసి, "Create with voice" అనే ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి. ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్ ఆండ్రాయిడ్, iOS లలో AI ప్రో, అల్ట్రా వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంది.
3. కీప్ లైవ్: మరోవైపు, గూగుల్ కీప్ లైవ్ (Keep Live) ఫీచర్ మీరు మాట్లాడే ఆలోచనలను నేరుగా గమనించి, వాటిని నోట్స్, జాబితాలుగా (Lists) మారుస్తుంది. జెమిని మీ ఆలోచనల ప్రవాహాన్ని కచ్చితంగా అర్థం చేసుకుని, కేవలం కొన్ని సెకన్లలోనే ఇన్లైన్ ప్రివ్యూను సిద్ధం చేస్తుంది. ఉదాహరణకు, మీరు "నా షాపింగ్ లిస్ట్లో పెస్టో పాస్తా తయారీ వస్తువులను జోడించు" అని చెబితే, అది ఆ అభ్యర్థనను గ్రహించి వెంటనే నోట్ను అప్డేట్ చేస్తుంది. ఒకే సెషన్లో మీరు ఇలాంటి అనేక నోట్స్ను క్రియేట్ చేయవచ్చు. అలాగే, వాయిస్ కమాండ్స్ ఉపయోగించి జాబితాలోని అంశాలను చెక్-ఆఫ్ (టిక్ చేయడం) చేయవచ్చు లేదా ఇప్పటికే ఉన్న నోట్స్లో కొత్త సమాచారాన్ని చేర్చవచ్చు. ఈ ఫీచర్ ఆండ్రాయిడ్లో AI ప్లస్ (అప్డేటెడ్), ప్రో, అల్ట్రా ప్లాన్ వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంది.
వ్యాపార వినియోగదారులకు త్వరలో: ఈ మూడు సరికొత్త ఫీచర్లు త్వరలోనే గూగుల్ వర్క్స్పేస్ (Google Workspace) కమర్షియల్ క్లయింట్లకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఉత్పాదకతను (Workplace Productivity) పెంపొందించే లక్ష్యంతో గూగుల్ ప్రవేశపెట్టిన ఈ సాంకేతికత, వాయిస్ కమాండ్స్ ప్రక్రియను మరింత సమర్థవంతంగా మారుస్తుంది. దీనివల్ల వినియోగదారులు స్క్రీన్ వైపు చూడాల్సిన అవసరం లేకుండానే తమ పనులను వేగంగా పూర్తి చేసుకోవచ్చు.